El repliegue policial en Recoleta derribó la última bandera opositora: mostrar unidad

Si el pedido de condena en su contra en el juicio de Vialidad le permitió a Cristina Kirchner recuperar el apoyo público de sectores del Frente de Todos con los que está distanciada, la primera reacción de la principal coalición opositora fue en espejo con el oficialismo: mostrar unidad. Pero las internas no tardaron en aflorar luego del enfrentamiento entre militantes del kirchnerismo y la Policía de la Ciudad.

El sábado, mientras escalaba la tensión entre los manifestantes kirchneristas y la policía porteña, una catarata de tuits opositores salió a reclamar la “paz social” y a respaldar a Horacio Rodríguez Larreta. Algunos referentes opositores relataron que el propio jefe de gobierno los había llamado para pedirles ese apoyo. Consiguió incluso el aval de Patricia Bullrich quien promovió el comunicado de la mesa nacional de la coalición adhiriendo a “la acción preventiva implementada frente de la casa de la vicepresidenta”.

Pero luego de la conferencia de prensa que Larreta encabezó el sábado por la noche, rodeado por sus aliados, reaparecieron las críticas al interior de la coalición opositora y, sobre todo, de Pro. La propia Bullrich, que decidió no asistir a la conferencia ante el cambio de estrategia, expuso públicamente su disconformidad con lo sucedido el sábado. “Cuando vos tomás la decisión de poner la valla, la mantenés. Y no te corrés de ahí. Lo que te están poniendo en duda no es la valla, eso es simbólico. Ponen en duda tu Gobierno. El Gobierno está en el que mantiene el orden. Y vos no podes entregar ese orden”, disparó la presidenta de Pro, en diálogo con TN.

Los aliados de Larreta no tardaron en reaccionar. “Me llaman mucho la atención las declaraciones de Bullrich sobre el accionar de la Policía. Actuaron con firmeza, profesionalismo y responsabilidad, sin dejarse amedrentar incluso por dirigentes políticos devenidos en manifestantes. La actitud resulta funcional al kirchnerismo, que pretende caos y violencia. Es momento de unirnos y dejar de lado las mezquindades políticas”, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro.

La ministra de Educación, Soledad Acuña, reclamó a sus aliados “no ser funcionales” al kirchnerismo. “Casi todos los que formamos parte de JxC estuvimos presentes en la conferencia de prensa. No es momento de buscar diferencias ni especular electoralmente. Hoy la gente nos pide que no nos peleemos y debemos estar a la altura”, expresó.

También se sumó Fernando Straface, secretario general de la Ciudad. “Ayer la Policía de la Ciudad actuó con profesionalismo, firmeza y responsabilidad democrática. No hay lugar para el ventajismo político “corto y oportunista”, amparado en la comodidad de gritar desde la tribuna sin tener que jugar el partido”, dijo en su cuenta de Twitter.

Conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta Prensa GCBA

Las criticas al operativo porteño ya se escuchaban puertas adentro. En los sectores más duros del partido creen que al jefe de gobierno porteño “le faltó política” y mostró un “amateurismo preocupante”. Consideran que debería haber negociado antes con el gobierno nacional. Por el contrario, una vez tomada la decisión de desplegar vallas y efectivos policiales, hubieran preferido que siguiera adelante con el operativo.

Desde el larretismo se limitan a responder que su responsabilidad ante la situación es distinta a la de otros sectores de la oposición. “Una cosa es cuando estás gestionando y otra cuando la ves desde afuera”, contestaron desde la administración porteña. Fue antes de que Bullrich decidiera tomar distancia en público de los eventos del sábado. La ministra de Seguridad ya había marcado su posición minutos después de la conferencia cuando disparó via Twitter: “Ni un paso atrás. No podemos seguir naturalizando lo que está mal ni tampoco seguir entregándole el país a esta gente”.

Luego de la intervención de la presidenta de Pro, de hecho, regresaron los respaldos al jefe de gobierno porteño. “La escalada de violencia que propone el kirchnerismo nos daña a todos. Buscar consensos que lleven paz a los argentinos es la tarea que está llevando adelante Rodríguez Larreta y su equipo, para eso fueron elegidos por los vecinos y vecinas de la Ciudad”, señaló el exministro de Transporte Guillermo Dietrich en Twitter.

Los cruces de las últimas horas dejaron en claro la lejanía del objetivo trazado por la cúpula de la coalición opositora en su última reunión: que el pedido de condena contra la vicepresidenta en la causa Vialidad sirviera para apuntalar la unidad de Juntos por el Cambio. En pos de esa meta se materializó el pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández. Ese primer objetivo, sin embargo no se cumplió: Facundo Manes fue el único diputado que rechazó acompañar el proyecto firmado por todos los jefes de los bloques que integran Juntos por el Cambio en Diputados.