Patricia Bullrich criticó “la marcha atrás” de Horacio Rodríguez Larreta y blanqueó diferencias en el Pro

La líder del PRO Patricia Bullrich criticó a Horacio Rodríguez Larreta por hacer retroceder a la policía porteña de los alrededores de la casa de Cristina Kirchner en Recoleta. Confesó, además, que el jefe de Gobierno la llamó para que fuera a la conferencia de prensa en Parque Patricios, pero que no fue porque no la dejaban hablar.

“Yo le dije a Larreta, yo voy si hablo. Voy si puedo poner la posición concreta de lo que creo que es importante plantearle ahí a Cristina Kirchner, en frente”, informó al canal TN. “No podemos permitir que avancen. En la ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo es oposición. Esa distinción es muy importante”, advirtió.

Aunque ya había diferencias entre Bullrich y Larreta, en este caso se hicieron públicas. “Si tomas una decisión, la tenés que mantener”, opinó cuando le consultaron sobre el accionar de las fuerzas de seguridad tras haber vallado la manzana de Juncal y Uruguay.

“A mi me parece que cuando vos ya tomas una decisión de cercar la casa de la vicepresidenta para cuidar a la vicepresidenta y a los vecinos, la tenés que mantener”, explicó. “Si poner las vallas fue un error, la tenés que mantener”, consideró. “Hay que apoyar con fuerzas a la policía y la policía se va a cruzar de brazos y no va a hacer más nada”, analizó.

“Me parece que el problema, y es lo que estamos viendo hoy, la calle la tiene la militancia. Deciden, son los que cortan el tránsito. Si seguimos naturalizando que el orden y la ley lo tengan grupos informales y no el Estado o la policía... hablamos de un grupo que decide ponerse una chaquetita y decir ‘ahora la calle es mía. Creo que ahí el problema es que se rompe un contrato de conveniencia social y se genera el privilegio del poder. Ayer CFK tenía el privilegio del poder”, sostuvo luego.

Respecto de lo que debería haberse hecho, insistió: “Cuando vos tomas la decisión de poner la valla, la mantenés. Y no te corres de ahí. Lo que te están poniendo en duda no es la valla, eso es simbólico. Ponen en duda tu Gobierno. El Gobierno está en el que mantiene el orden. Y vos no podes entregar ese orden”.

“Yo cuando puse vallas, que vos las veías en el Puente Pueyrredón, no las pasaron nunca. Cuando tomamos la decisión de que no se cortaba más la Autopista Ezeiza, arranque y tuve el primer problema con balas de goma. Pero nunca más cortaron. Cuando decidí que la Panamericana no se cortaba nunca más, saqué los autos con grúas”, rememoró la exministra de Seguridad.

Consideró que cuando se habla de “proteger a la ciudadanía, no podes tener miedo”. “Si tenes vos tenés miedo, le transmitís ese mismo miedo de la Policía”, sostuvo y aprovechó para deslizar una dura crítica a la gestión Rodríguez Larreta: “Hay algo que no se puede obviar en todo esto. Y es el hecho de que siempre las calles de la Ciudad están tomadas. Nos ven débiles por eso. Dicen que Juntos por el Cambio nunca va a gobernar porque le toman la calle.

También apuntó contra las negociaciones entre Nación y Ciudad. “En el medio pasaron cosas que nadie sabía”, manifestó.

