El secretario de Cultura de Milei dijo que no leyó el libro que enfrenta al Gobierno con Kicillof

En medio de la polémica desatada por la incorporación de la novela “Cometierra” -entre otras obras literarias- al plan de lecturas de escuelas bonaerenses, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, se refirió a la decisión de la gestión del gobernador Axel Kicillof y, aunque admitió que todavía no leyó el libro criticado por el gobierno de Javier Milei, aseguró que se trata de una “vergüenza”.

“ Me parece de degenerados, aparte no lo leí al libro , pero muchos periodistas lo leyeron”, expresó el funcionario en diálogo con Radio Mitre. “Es una vergüenza que pongan ese libro como material de la escuela. Kicillof subió una foto leyéndolo, es una vergüenza él también”, añadió.

Asimismo, criticó que el libro de Dolores Reyes no solo fue enviado a las escuelas bonaerenses, sino también a las bibliotecas públicas. “Yo tengo a cargo la Comisión Nacional de Bibliotecas, y la de Jujuy me mandó que en 2023 le habían mandado el libro ese. No era solo a las escuelas, lo mandaban a las bibliotecas populares”, contó.

Cometierra, el libro que desató la polémica. Soledad Aznarez - LA NACION

De esta forma, Cifelli se sumó a la polémica que inició cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó en sus cuentas de X e Instagram un mensaje en contra del plan de lecturas para estudiantes del nivel medio (ciclo básico y ciclo orientado) que habían implementado los centros de enseñanza del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Identidades Bonaerenses, por considerar que incluía libros “degradantes e inmorales”.

La colección, de más cien libros de narrativa, novela gráfica y poesía, fue lanzada en 2023 con el aval de las autoridades políticas y educativas de la provincia de Buenos Aires, como el gobernador Kicillof y el director general de Cultura y Educación Alberto Sileoni. Más tarde se sumaron a sus críticas otros actores del arco político libertario e incluso el mismo presidente Milei.

“Motosierra”

El secretario de Cultura también se refirió al tema de la financiación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y de los otros proyectos que encara en su cartera. “Nuestro objetivo es cuidar la plata de los argentinos porque venimos de una época en la que la tiraban”, consideró y marcó: “También queremos potenciar a las industrias culturales; por ejemplo, con el presupuesto que tengamos, darle más contenido y más programación al Palacio Libertad, a los museos, al Centro Cultural Borges. Nosotros nos arreglamos con la plata que tenemos y tuvimos récord de asistencia”.

“Tecnópolis era una máquina de tirar plata, le sale 1600 millones de pesos anuales a los argentinos y nos dejaron una deuda de $700 millones. Queremos darle herramienta para que se financie, entonces alquilamos partes del predio y con eso vamos a pagar la deuda del año pasado”, ejemplificó.

El secretario de Cultura Cifelli destacó la realización del Festival de Cine de Mar del Plata de este año. Instagram

“A Milei le interesa la cultura, lo que tiene son prioridades. Yo hablé mucho con ellos, en este momento no es que no le interesa, pero hay otras prioridades que el Presidente cree que están por ahí”, remarcó, mientras que aseguró que el instituto de cine no se va a desfinanciar: “Hay algunos subsidios, microcréditos y un comité que evalúa qué es lo que se va a filmar, porque antes filmaban cada bodrio , por eso se quejan algunos actores kirchneristas. No se cierra ni nada, el Festival de Cine de Mar del Plata se hizo y se seguirá haciendo”.

Cifelli también adelantó la realización de la Feria del Libro Infantil y Juvenil del año próximo, pero puso en duda la participación en la de adultos: “Es un tema que tengo que terminar de ver y de hablar. La directora de la Biblioteca Nacional quiere poner un stand y me ofreció que esté Cultura ahí”.

Finalmente, contó las condiciones en las que encontró el Palacio Libertad (en ese entonces Centro Cultural Kirchner) cuando asumió su puesto. Y destacó: “Había un busto de [Hebe] De Bonafini, un ploteo de la marcha peronista, una placa con Cristina [Kirchner] de la inauguración, dos placas que decían ‘Gracias Néstor por todo lo que hiciste por la cultura’... Tapé todo, borré todo, y puse ahí a todos los secretarios de Cultura desde la vuelta a la democracia”.

