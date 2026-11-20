El Senado convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que la iniciativa regresara a la Cámara alta con las modificaciones introducidas por Diputados, entre ellas, la decisión de mantener vigente la Ley de Tierras y, con ella, las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros.

Con 42 votos a favor y 26 en contra, el oficialismo consiguió la sanción definitiva de una iniciativa que atravesó una serie de vaivenes y modificaciones durante su paso por ambas cámaras.

El primer traspié legislativo se produjo durante su tratamiento inicial en el Senado, cuando el bloque que conduce Patricia Bullrich debió retirar del proyecto los artículos vinculados con la extranjerización de tierras y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego ante la falta de apoyos suficientes.

Por entonces, el debate estuvo atravesado por una fuerte discusión sobre la soberanía nacional, que había cobrado impulso tras el episodio de la bandera de Malvinas protagonizado por la selección argentina durante el Mundial de fútbol. La controversia reavivó el sentimiento nacionalista y el reclamo de soberanía sobre las islas, lo que terminó por complicar los planes del oficialismo para avanzar con la reforma.

A este escenario se sumó luego un polémico fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogaba la Ley de Tierras y se eliminaban las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. Sin embargo, el máximo tribunal volvió sobre sus pasos y dictó una medida cautelar interina que repuso la vigencia de la norma.

Frente a este panorama, el oficialismo decidió dar un giro en su estrategia para evitar una embestida opositora que amenazaba con rechazar el DNU 70/2023 en el Congreso. Así, durante el tratamiento en comisiones de Diputados, incorporó al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada un capítulo destinado a garantizar la continuidad de la Ley de Tierras.

En concreto, se agregaron dos artículos al texto que ya contaba con la aprobación del Senado. El 38, que “deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023”, y el 39, que “restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, y sus modificatorias”.

Con estos cambios, la iniciativa regresó este jueves al Senado, donde finalmente obtuvo este jueves su sanción definitiva.

En cuanto al resto de la iniciativa, se establecen mayores exigencias para avanzar con las expropiaciones, entre ellas una declaración específica de utilidad pública y el pago de una indemnización previa, calculada sobre el valor objetivo de mercado y que incluya el lucro cesante.

Por otro lado, se introducen cambios para acelerar los procesos judiciales de desalojo, aunque se contempla un plazo de protección de diez días para las personas en situación de vulnerabilidad. También se modifica el régimen de registro inmobiliario.