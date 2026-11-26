El oficialismo dio marcha atrás con la intención de eliminar la obligatoriedad del debate presidencial al aprobar la reforma electoral en la Cámara de Senadores de la Nación.

La norma que obtuvo media sanción en la Cámara alta incluyó la obligatoriedad del debate presidencial en la instancia del balotaje.

El oficialismo pretendía, originalmente, eliminar por completo el debate presidencial y dejar su realización solo a consideración de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

El senado, durante la sesión de este jueves Sofia Areco/ Comunicacion Senado

Al momento de votar, el senador radical Eduardo Vischi (jefe de esa bancada) propuso el agregado de la palabra “obligatorio” al debate presidencial de la segunda vuelta, que se televise por canal abierto y que, si alguno de los dos candidatos se ausenta, que se le prohíba la publicidad. El Senado votó afirmativamente.

Días atrás, cuando se conoció la intención de La Libertad Avanza de incluir en la reforma electoral la eliminación de los debates presidenciales, un grupo de 12 organizaciones firmaron un documento para solicitar su continuidad. Pusieron sus rúbricas Cippec, Ser Fiscal, Asociación Conciencia, Poder Ciudadano, Argentina Debate, Fopea, el Club Político Argentino, Pulsar UBA, ConstiTuya, RAP, Directorio Legislativo e Integridad Republicana.

En el documento que esas organizaciones de la sociedad civil difundieron, se planteaba una defensa de la obligatoriedad de los debates presidenciales en el balotaje, pero también en la primera vuelta electoral. “El debate es un bien público: ofrece a todas las candidaturas un espacio común para presentar sus propuestas y permite a la ciudadanía conocerlas y compararlas. Es un derecho de los ciudadanos y una responsabilidad de quienes aspiran a gobernar”, señalaban las organizaciones firmantes.

“En un calendario electoral extenso y con menos espacios en los medios, garantizar esta instancia ayuda a decidir el voto con más información. Por eso, defendemos su obligatoriedad y la existencia de sanciones claras ante la inasistencia de los candidatos”, se subrayaba en el documento en defensa de los debates presidenciales.