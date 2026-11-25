El jefe de Gabinete, Diego Santilli, desembarcó este miércoles en el Senado para brindar su primer informe de gestión, en una semana atravesada por las negociaciones con gobernadores para asegurarse el respaldo de sus legisladores al proyecto de reforma electoral, cuyo núcleo es la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En línea con el informe escrito que giró ayer al Senado, Santilli abrió su discurso con una fuerte reivindicación del rumbo económico del Gobierno y destacó que el Ejecutivo logró sostener un “equilibrio fiscal robusto” durante casi 35 meses.

“Con las cuentas en orden llegó lo demás: la inflación mayorista que rondaba el 270% anual cerró en 26% el año pasado. El cepo que decían que era eterno se terminó. Las reservas que antes eran negativas hoy rondan las 50.000 millones”, resaltó el jefe de Gabinete.

También aseguró que la inflación anual bajó del 211% al 30% y la pobreza del 57% al 32%, y se jactó de haber alcanzado tres años consecutivos de superávit financiero. “Se redujeron o eliminaron 25 impuestos: casi 4 puntos del PBI que volvieron al bolsillo del que trabaja y produce. Son 28.000 millones de dólares recuperados para los argentinos”, sostuvo.

Santilli, en un intercambio de sonrisas con los senadores oficialistas Santiago Filipuzzi

“Éramos el hazmerreír del mundo. La única salida era Ezeiza. Cepos, regulaciones, parches, default, sin nafta, sin luz. Fue la peor herencia que recibió un Gobierno en los últimos cuarenta años”, apuntó Santilli durante su alocución. “Eso recibió Milei y lo ordenó”, aseguró el funcionario.

“Muchos dijeron que si hacía lo que prometía el Gobierno volaba por los aires. Que iba a haber un estallido, que le iban a tomar las calles y que si sacaba la reforma laboral iba a tener un paro todos los días”, marcó Santilli. Y tras ello arremetió: “Se equivocaron; no hubo estallido, hubo crecimiento. Hoy [por el Gobierno] va por la reelección”.

En otro tramo de su presentación, el ministro coordinador elogió la gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y en más de una oportunidad el accionar de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, a quien le atribuyó, en gran medida, “haber eliminado los piquetes”.

La distinción cobra especial relevancia tras los recientes cortocircuitos de la jefa del bloque libertario en el Senado con buena parte de la Casa Rosada, en medio de sus desmarques parlamentarios.

Patricia Bullrich durante el Informe del Jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli, en el Senado de la Nacion. Congreso Santiago Filipuzzi

Santilli incluso utilizó una conocida muletilla de Bullrich: “Hoy en la Argentina el que las hace las paga”. Inmediatamente algunos senadores comenzaron a deslizar algunos cuestionamientos. “Sí, el que las hace las paga”, replicó entonces Santilli.

“Tenemos la tasa de homicidio más baja de la historia en tres décadas. Un 8% menos de homicidios y de robos. Rosario dejó de ser la capital de narcotráfico y si se puede en Rosario se puede en la provincia de Buenos Aires”, insistió. Acto seguido, desde la bancada del PJ le reclamaron recursos para el distrito bonaerense.

Se trata de la primera vez que Santilli acude al Senado a dar explicaciones a los legisladores. Su antecesor, Manuel Adorni, solo se presentó ante la Cámara de Diputados. El último jefe de Gabinete libertario en asistir a la Cámara alta fue Guillermo Francos, hace 16 meses.

En el informe de más de 2200 páginas que el Poder Ejecutivo le giró al Senado, Santilli respondió al menos 1287 preguntas de los distintos bloques, en su mayoría planteadas por la bancada del PJ, que conduce José Mayans.

Santilli al ingresar al recinto, con su discurso en mano Santiago Filipuzzi

Entre los temas más conflictivos figuran las consultas sobre el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Al respecto, desde el Gobierno defendieron su implementación, tras una serie de vaivenes que incluyeron el veto del Poder Ejecutivo, rechazado luego por ambas cámaras, y la posterior judicialización de la normativa, cuando la Casa Rosada se negó a aplicar la ley.

Obra pública y reforma electoral

Finalizada la exposición inicial de Santilli, los senadores tomaron la palabra. Entre los primeros señalamientos aparece el pedido de mayor obra pública a las provincias.

Tal fue el caso de las senadoras Beatriz Ávila (Tucumán) y Flavia Royón (Salta), quienes responden a los mandatarios Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, los dos afines a la Casa Rosada y claves en su pronunciamiento en torno al Presupuesto y la suspensión de las PASO.

Informe del Jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli, en el Senado de la Nacion. Congreso Comunicación Senado

En concreto, Royón puso sobre la mesa un viejo reclamo que viene llevando en las negociaciones el propio Saénz: las obras de los ramales C14 y C15 del Belgrano Cargas.

Después de un breve cuarto intermedio solicitado por Santilli, a fines de responder los planteos “técnicos” de los legisladores, el jefe de Gabinete retomó la sesión media hora después y confirmó que este lunes firmará un convenio con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para avanzar con el financiamiento del ramal ferroviario C14, al tiempo que anticipó que el Gobierno se hará cargo de la reinversión en el C15.

Por otro lado, el funcionario abordó los planteos del senador peronista Fernando Salino, quien indagó sobre las negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores por la reforma electoral. En concreto, le preguntó quién había impulsado la incorporación del sistema de listas de acople, que finalmente quedó fuera del dictamen, y sugirió que el viaje a París de más de una docena de mandatarios provinciales, en el marco de la Argentina Week, formó parte de un acuerdo político.

Informe del Jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli, en el Senado de la Nacion. Congreso Santiago Filipuzzi

En defensa de la suspensión de las PASO, el funcionario retomó uno de los principales argumentos del Ejecutivo: el costo de las primarias, que, según indicó, supera los “200 millones de dólares”. Así, justificó la medida por el ahorro que supondría para la sociedad, al tiempo que negó cualquier tipo de pacto con los mandatarios provinciales durante la cumbre en París. “Nos trajimos 27.000 millones de inversión, a eso fuimos”, remató Santilli.

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