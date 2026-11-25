Luis Ricardo Aguirre, mejor conocido como ´Ricky’ Maravilla, envió un mensaje directo al presidente Javier Milei y le pidió que ejecute políticas más “equitativas” para los más humildes. “Piense en su pueblo, no castigue tanto a los de abajo”, manifestó.

El cantante salteño de 80 años se refirió así a la situación que atraviesa el país y admitió que le provoca malestar el pasar de los adultos mayores y de los estudiantes.

“Me duele mucho la gente como yo, mayor, que están un poquito desprotegidos”, expresó Maravilla en una entrevista que se emitirá esta noche en el canal A24 y puntualizó sobre los medicamentos, en alusión a las complejidades de los jubilados para acceder a la medicina.

El mensaje de Ricky Maravilla para Milei

A su vez, cuestionó a Milei por no desarrollar, a su criterio, políticas para los sectores más vulnerables de la sociedad.

“Señor presidente, piense en su pueblo, piense en su país. No castigue más tanto a los de abajo. Sea equitativo, sea equitativo. Empareje las cosas”, reclamó.

El mensaje de Ricky Maravilla contra Milei

En otro tramo de la entrevista, el cantante contó que es padrino en el Hospital Ricardo Gutiérrez y expresó: “Soy muy agradecido. Cuando puedo voy y les canto a los chicos con mi guitarrita. En ellos veo al Luis Ricardo que no la pasaba bien. Es una bendición arrancarle una sonrisa a un chiquito que está enfermito. Uno le dice que van a salir adelante. Y ellos se ríen y agradecen”.

El artista confesó que durante su infancia pasó hambre y admitió que muchas veces hasta “rascaba” las ollas para comer lo último que quedaba.

“El patrón de esa casa a veces le daba la ración muy medida [a su mamá]. Y lo que quedaba en esa ollita, que a él le gustaba mucho la sopa de crema de arvejas, mamá me la daba y yo la raspaba. No se me olvidó nunca”, relató, visiblemente emocionado.

Ricky Maravilla tadeo Bourbon

Su fallida incursión política

En 1999, Ricky Maravilla se había lanzado a competir por la intendencia de la ciudad de Salta con el PJ. Sin embargo, tiempo antes de la elección decidió bajarse.

“Antes de tomar esta decisión lo medité mucho. Porque jamás me gustaría traicionar a mi pueblo”, había declarado Maravilla en ocasión de anunciar su lanzamiento.

Ricky Maravilla tadeo Bourbon

Pero esa incursión no se concretó y tiempo después aclaró que no se lanzaría. “No teníamos tiempo para poder estructurarnos y, por honestidad y respeto a mi pueblo, tomé esta determinación”, señaló en aquel entonces.

“Es una decisión de madurez, pensando principalmente en nuestro pueblo. Queremos sumar a nuestro movimiento justicialista, por la dignidad, el respeto al pueblo y la transparencia”, evaluó.