El Senado intentará aprobar mañana la reforma de la ley de salud mental y el RIIR

El Senado se dispone a sesionar este jueves con un temario que incluirá el proyecto que pretende modificar la ley de salud mental. El texto, que fue elaborado por el Poder Ejecutivo, tuvo severas modificaciones en su debate en comisión a raíz de las fuertes críticas que desató la visión del Gobierno.

El proyecto genera polémica y controversia, al extremo de que hay un dictamen de minoría de un sector del peronismo disidente que se opone a la iniciativa. En otras palabras, el oficialismo tendrá que hacer las cuentas con cuidado para saber si tiene los votos para aprobar la iniciativa y enviarla a Diputados en revisión.

La decisión de llevar al recinto el proyecto de salud mental se tomó en la tarde de ayer, en una reunión en el bloque de la UCR entre la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich (Capital), y senadores de los denominados bloques dialoguistas.

El temario de la sesión, que terminaría con una inactividad de casi cinco semanas, se terminará de definir este miércoles, a las 14, en una reunión de Labor Parlamentaria con la participación de los jefes de bloque.

Según informó Bullrich tras la conclusión del encuentro en la sede del bloque radical, la sesión incluiría también el debate del proyecto que crea un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), iniciativa que busca contemplar las inversiones de entre 200 y 1000 millones de dólares.

Además, se incluiría una iniciativa que reglamenta y regula el denominado mercado de carbono, que obtuvo dictamen hace tres semanas y que establece un régimen que permite canjear, comprar o vender permisos para emisión de gases de efecto invernadero.

El proyecto de salud mental modifica la propuesta inicial del Poder Ejecutivo, al extremo de que da marcha atrás con el espíritu reformista del texto y vuelve a contemplar muchas de las garantías de la Ley 26.657 que se encuentra vigente y que fue sancionada durante el kirchnerismo.

Mientras que el proyecto original establecía la obligatoriedad estricta de la firma psiquiátrica para una internación, el dictamen permite que la evaluación la realice un médico preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, junto a un segundo firmante preferentemente psicólogo.

Además, se habilita la teleconsulta sincrónica para la intervención psiquiátrica, se reconoce la firma del psicólogo para la evaluación y efectivización del alta, y se mantiene la prohibición de crear manicomios o realizar prácticas manicomiales.

Otro de los cambios es que se restituye el financiamiento nacional a las provincias. Sin embargo, la redacción del dictamen genera ciertas dudas entre los senadores del interior, que no confían en que el Poder Ejecutivo cumpla con su palabra.

Por esa razón, Bullrich dijo que se le introducirán cambios a esa cláusula para hacer “más taxativa” la obligación del financiamiento nacional a las provincias.

Tierras

Además del temario de la próxima sesión, este miércoles a las 18 se discutirá en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que la semana pasado aprobó en revisión la Cámara de Diputados.

El proyecto salió de la Cámara baja votado casi por unanimidad como consecuencia de que se le incluyó una ratificación de la ley de tierras sancionada en 2011 durante el kirchnerismo, la cual establece límites a la venta de predios a personas físicas y jurídicas extranjeras.

En virtud del amplio consenso que consiguió el texto y de que necesitaría una mayoría imposible de conseguir en el Senado para revertir las modificaciones, el oficialismo aceptará los cambios introducidos por Diputados.