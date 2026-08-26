El Senado sesionará mañana para darle acuerdo a dos camaristas que el Gobierno mira con atención

El Senado sesionará mañana, a partir de las 11, para tratar un temario con proyectos de baja intensidad, pero en el que se destaca dos pliegos judiciales de alto voltaje político, como son las nominaciones de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para la Cámara Federal porteña.

El temario de la sesión fue decidido esta tarde en reunión de Labor Parlamentaria y, además de los dos camaristas, contempla más de 50 nombramientos del Poder Judicial que tienen dictamen de la Comisión de Acuerdos; un par de tratados internacionales y proyectos de menor envergadura, como la declaración de fiesta nacional del Festival del Membrillo, que se celebra en la provincia de Catamarca.

Tras la traumática aprobación del proyecto de ley de inviolabilidad privada, que perdió tras capítulos en su discusión en el Senado, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), se puso como meta apurar la aprobación de los nombramientos de Yadarola y Bertuzzi en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Comisión de Acuerdo en el Senado. Patricia Bullrich Soledad Aznarez

Los dos postulantes fueron elegidos por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y remitidos al Senado con el aval del presidente Javier Milei.

Yadarola y Bertuzzi están propuestos para ocupar un tribunal clave, ya que la Cámara Federal porteña tiene a su cargo supervisar y revisar las medidas procesales y los fallos de los juzgados federales porteños.

Las principales figuras del Gobierno tienen frentes abiertos en los tribunales ubicados en Comodoro Py. Se trata de causas sensibles, como el caso $LIBRA, en la que se investiga si el Presidente participó en una estafa con criptomonedas; y el supuesto pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en la que aparece mencionada la secretaria general Karina Milei.

También tiene que comparecer por estos días en los tribunales federales porteños Manuel Adorni, el exjefe de Gabinete que todavía sigue sin poder explicar ante la Justicia el incremento patrimonial que protagonizó en el último año.

Karina Milei y Manuel Adorni Presidencia

Bertuzzi ya es miembro de la Cámara Federal, a la que fue trasladado en 2018 por decreto del entonces presidente Mauricio Macri.

Por esta razón, el juez se ganó el rechazo del kirchnerismo, que siempre lo acusó de formar parte de la supuesta guerra judicial del macrismo contra la expresidenta presa por corrupción, Cristina Kirchner.

Sin embargo, cuando Bertuzzi concurrió a la Comisión de Acuerdos a defender su nominación, el pasado 12 de agosto, la bancada kirchnerista no se hizo presente en la reunión, por lo que el postulante superó la prueba sin mayores sobresaltos.

Lo mismo ocurrió con Yadarola, que concurrió al Senado en la misma audiencia pública que Bertuzzi, quien en su momento fue duramente atacado por el kirchnerismo por haber formado parte del grupo que participó del viaje a la estancia del empresario Joe Lewis en Lago Escondido, junto al ahora ministro Mahiques y directivos del Grupo Clarín.

Lago Escondido, eje de una controversia con ribetes judiciales

Yadarola es juez del fuero penal económico y en su despacho tramitan causas de relevancia mediática. como la que investiga el ingreso al país sin el debido control aduanero de los pasajeros de un avión privado atribuido al empresario Leonardo Scaturicce, conocido por sus vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Además de los pliegos judiciales, en la sesión de este jueves se aprobarán una media docena de tratados internacionales.

Entre ellos se destaca el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur y un tratado de extradición con Chile.