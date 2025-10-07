El “show” de Milei en medio del caso Espert: canta covers con “la banda presidencial” junto a Lilia Lemoine y Benegas Lynch

El presidente Javier Milei inició su acto musical en el Movistar Arena, donde presenta este lunes por la noche su nuevo libro “La construcción del milagro”, al ritmo de Demoliendo Hoteles de Charly García.

El jefe de Estado realizó su ingreso cerca de las 20.35, en un rito que repitió de otros cierres de campaña, en especial del de 2023, en el mismo estadio, antes de ser elegido presidente de la Nación. Enfundado en un camperón de cuero negro, tardó siete minutos en subir al escenario y se abrazó con su hermana Karina Milei.

Acto de Javier Milei en el Movistar Arena Rodrigo Néspolo

Luego, con Joaquín y Bertie Benegas Lynch en batería y guitarra -el primero de ellos es candidato a senador por Entre Ríos mientras que el segundo presidirá la comisión de Presupuesto en reemplazo de Espert-, y la diputada nacional Lilia Lemoine en los coros, el jefe de Estado cantó a viva voz y bailó durante varios minutos.

Tras la primera canción, presentó a los integrantes de “La banda presidencial”. “En los coros, la mezzosoprano Lilia Lemoine. La demoledora de operetas kukas”, dijo y pidió el aplauso del público libertario.

Agradeció también a sus funcionarios más cercanos: “Les quiero dar las gracias a quienes hicieron esto posible. Y en especial al triángulo de hierro, a Karina Milei y a Santiago Caputo. Y a cada uno de los representantes de La Libertad Avanza y las alianzas que se están haciendo presentes hoy acá“.

El Presidente interpretó el Rock del Gato, de los Ratones Paranoicos, una de La Mississipi, No me arrepiento de este amor de Gilda -la versión de Ataque 77- y Dame Fuego de Sandro, que rebautizó como “kuka tirapiedras”, la popular canción judía Hava Naguila -Alegrémonos en hebreo- y Libre de Nino Bravo, entre otros sencillos.

Durante este último tema, el líder del Ejecutivo bajó a la primera fila para saludar a diferentes ministros que presenciaban el show. Entre ellos, la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el de Defensa, Luis Petri, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Además, dio otro gesto político al abrazarse eufóricamente con Diego Santilli, quien reemplazaría a José Luis Espert como primer candidato por el oficialismo en provincia de Buenos Aires el 26 de octubre.

Acto de Javier Milei en el Movistar Arena Rodrigo Néspolo

El líder de La Libertad Avanza empleó un tramo del espectáculo para “rendir homenaje” a las víctimas del ataque terrorista de Hamas a Israel del 7 de octubre de 2023. “Queremos, primero, rendir un homenaje a las víctimas del 7 de octubre y exigimos la pronta liberación de ellas, entre las cuales hay cuatro argentinos”, dijo.

En ese sentido, añadió: “Israel es el bastión de Occidente y por eso los terroristas y la izquierda, que paradójicamente están juntos, porque saben que destruyendo a Israel destruyen el mundo y la cultura judeocristiana. Por eso bancamos a Israel, porque es lo justo y porque son el bastión de Occidente”.

Y completó: “En esa ola de antisemitismo que abrieron los wokes y los socialistas de buenos modales, que usurparon el nombre de ‘liberal’, vuelve el antisemitismo después de dos tremendas heridas que tenemos en la Argentina, como los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA”.

Acto de Javier Milei en el Movistar Arena Rodrigo Néspolo

La presentación del texto, que cuenta con la presencia de funcionarios, candidatos y la tropa digital oficialista, ocurre poco después de la renuncia de Espert tanto a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires como a la comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

Espert decidió dar un paso al costado después de que salieran a la luz revelaciones sobre su presunto vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

La salida del economista representó un duro golpe político para Milei, especialmente a pocas semanas del inicio formal de la campaña legislativa para los comicios del 26 de octubre. Su renuncia obligó al Gobierno a reordenar su estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, el oficialismo impulsa que Diego Santilli encabece la lista bonaerense de LLA, aunque la Justicia Electoral aún debe convalidar la modificación.