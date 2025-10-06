Dura crítica de Ricardo López Murphy a Javier Milei por una transmisión en vivo: “En un cumpleañitos”

El diputado nacional por Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, apuntó este lunes por la tarde contra el presidente Javier Milei a raíz de una transmisión en vivo que realizó por Instagram en la previa de la presentación de su libro “Cómo construir un milagro”. “En un cumpleañitos, déjense de romper las pelotas”, reclamó en X.

Desde su cuenta oficial, el jefe de Estado mostró las preparaciones para el show que protagonizará desde las 18 en el Movistar Arena. Cámara en mano, caminó por el complejo con capacidad para 15.000 personas.

Durante su recorrido por el escenario principal, habló tanto con miembros del staff como funcionarios que lo acompañarán durante el espectáculo. En uno de los fragmentos, que motivó las críticas de López Murphy, canta junto a la diputada Lilia Lemoine el tema “capitalista”, que utilizó como base “Tu vicio” de Charly García.

Milei transmite por Instagram la previa a su show en el Movistar Arena

“Soy un liberal. No me podés pisar porque soy capitalista, capitalista”, entonan Lemoine y Milei mientras saltan. “Bueno, como verán, esto se está poniendo bueno y divertido. Ahora, a ver sí... Todavía falta para la prueba de sonido. Dentro de un rato quizás vuelvo a transmitir”, dice el jefe de Estado para cerrar el segmento.

Al respecto, el diputado nacional disparó tanto contra el líder del Ejecutivo como contra su par en el Congreso.

“Lunes 12 del mediodía. Están definitivamente en un cumpleañitos. Miren que yo quiero mantener las formas, pero déjense de romper las pelotas. El país es un quilombo colosal”, escribió en la red social.

La presentación del libro de Milei, que contará con un acto musical de “La banda presidencial” y la presencia de miembros de la tropa digital oficialista, ocurre tras la renuncia de José Luis Espert tanto a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires como a la comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

Espert decidió dar un paso al costado después de que salieran a la luz revelaciones sobre su presunto vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

La salida del economista representó un duro golpe político para Milei, especialmente a pocas semanas del inicio formal de la campaña legislativa para los comicios del 26 de octubre. Su renuncia obligó al Gobierno a reordenar su estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, el oficialismo impulsa que Diego Santilli encabece la lista bonaerense de LLA, aunque la Justicia Electoral aún debe convalidar la modificación.

Otras críticas a la transmisión en vivo de Milei

En la misma sintonía que López Murphy, Florencio Randazzo (Encuentro Federal) embistió contra Milei en X: “Ah pero es un tarado el tipo. Son las 12 del mediodía hermano. Se prende fuego el país, la economía. El Toto [en referencia a Luis Caputo] no sabemos dónde está. ¿Qué hace ahí cantando con las otras dos cachivaches“.

El presidente ensaya su show mientras el país se cae a pedazos. Claramente nos está tomando de estúpidos. pic.twitter.com/j4STyk2AZN — Florencio Randazzo (@RandazzoF) October 6, 2025

Quien también se manifestó en desacuerdo con lo expuesto durante el live del Presidente en Instagram fue Claudio “El Turco” García. El candidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires por el Partido Integrar apeló a la ironía y escribió: “Repito: y después yo no puedo ser diputado? Mamita querida”.

Repito: y después yo no puedo ser diputado? Mamita querida https://t.co/bs7VGTQqdk — Turco García (@ClaudioOmarGar) October 6, 2025

Incluso el expresidente Alberto Fernández opinó de manera indirecta al replicar un tuit de la cuenta TUGO News: “El Presidente te pide que no aflojes mientras el está totalmente en Narnia pelotudeando en un ensayo”.