“El sistema puede ser violado de manera fácil”, dijo Gustavo Menéndez, por el caso de la joven vacunada vip

La lista de vacunados irregulares se ensancha mientras avanza el esquema de vacunación contra el coronavirus y ayer se conoció que Antonella Delmonte, de 24 años, había recibido la primera dosis de la Sputnik V registrada como personal de salud, en el Hospital Provincial Héroes de Malvinas, de Merlo.

El intendente de dicha localidad bonaerense, Gustavo Menéndez, afirmó que la madre de la joven trabaja en el Ejecutivo local, pero indicó que “no tuvo nada que ver con la decisión de su hija”. Incluso, aseguró que “nadie del municipio tuvo nada que ver” y admitió “fallas” en el sistema para la vacunación, que hacen posible vulnerarlo.

“Lo más grave de esto es que el sistema pueda ser violado de esta manera, tan fácil y por cualquiera, porque después es muy difícil hacer este seguimiento”, comentó Menéndez para Radio Continental y agregó, en ese sentido: “El sistema tiene algunas fallas que permite que alguna persona haga una declaración jurada diciendo que es personal de salud y que después pueda falsificar -que es lo que se está investigando en este caso- un recibo de sueldo o un contrato, que hay que revisarlo”.

En cuanto a cómo es el procedimiento, explicó que al llenar en la web la solicitud de inscripción, la persona debe completar una declaración jurada y que, en base a esos datos, el sistema establece prioridades. “Cuando obtiene el turno, llega al vacunatorio y, en el caso de quienes dicen ser personal de la salud, tienen que presentar una credencial, un recibo de sueldo o un contrato”, explicó Menéndez.

En referencia con lo ocurrido con Delmonte, sostuvo: “Esto no es un caso donde haya alguien que intervino para hacer saltear a alguien el turno, es una persona que ha decidido a través de su declaración jurada decir que era personal de salud y cuando se presentó a vacunarse, de acuerdo a las autoridades del Hospital Provincial, presentó un contrato que la uniría a una clínica de trabajos estéticos”.

Qué dijo el Ministerio de Salud

En ese sentido se expresaron también ayer fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia para LA NACION, desde donde señalaron que Delmonte no solo mintió en su proceso de inscripción, sino que también falsificó el certificado a través del cual constató ilegalmente que era personal de salud.

“La gente del hospital me dice que tienen un protocolo. Si la persona que viene a vacunarse está inscripta en el sistema con un turno porque es personal de salud, lo único que hacen es pedirle un comprobante. Presenta un comprobante y me dicen ‘acá no tengo un perito para ver si lo que presenta está bien o mal’”, comentó el intendente.

Aseguró, también, que la madre de la joven no está vacunada y que hace dos años no vivían juntas, porque Delmonte se había mudado a Vicente López. “Es fácil caerle a la madre, pero no tiene nada que ver”, aseguró el funcionario y agregó, sobre la mujer: “Está muy angustiada por la situación, de un lado está la hija que hizo una tremenda inconducta, pero no deja de ser la madre. Tiene miedo de que yo la eche porque la hija se mandó una macana y yo no me la voy a agarrar con la madre, no tuvo nada que ver”.

En ese sentido indicó que ahora la Justicia deberá “tomar las medidas que correspondan” y consideró como “indignante” la situación. “Yo mismo me contagié de Covid dos veces, no estoy vacunado y he renunciado a la posibilidad de vacunarme por ser personal estratégico, porque considero que no tengo derecho a utilizar una vacuna porque soy una persona joven y sana, a pesar de estar expuesto. En nuestro gabinete lo mismo, solo se han vacunado quienes están en salud pública”, contó y aclaró que los municipios aportan la estructura en los vacunatorios, con personal y mantenimiento, mientras que desde la Provincia administran los turnos para las inoculaciones.

LA NACION