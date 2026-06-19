El Gobierno cerró la paritaria estatal, que impacta en los sueldos de los funcionarios: UPCN aceptó y ATE no

El Gobierno cerró este jueves los incrementos paritarios que tendrán los trabajadores públicos hasta agosto, con el aval del gremio mayoritario UPCN y las quejas de ATE, uno de los sindicatos más beligerantes contra la gestión de Javier Milei, que rechazó el ofrecimiento.

Entre junio y agosto de este año, los estatales recibirán un incremento de 6,64%, dividido en tres tramos: 2,4% en junio; 2,2% en julio; y 1,9% en agosto. Asimismo, en agosto se sumará un bono de $50.000 por única vez, con carácter remunerativo.

En la Argentina, durante los primeros cinco meses de 2026 la inflación acumula 14,7%, mientras el Gobierno espera que continúe en un camino descendente. La última medición fue la de mayo, que dio 2,1%.

Los empleados públicos percibirán el incremento trimestral hasta agosto Pablo Elias

ATE denunció que en lo que va de la era Milei los empleados públicos perdieron 43% de poder adquisitivo en los sueldos con respecto a la inflación.

UPCN coincide con que la pérdida salarial de los trabajadores que están en el Convenio Colectivo General -es decir, todos los públicos- es de aproximadamente 40%, a la vez que ubican en 35% la caída para aquellos empleados que se rigen con el sueldo del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) -o sea, los que cumplen tareas en ministerios y organismos descentralizados-.

El Gobierno calcula que para los trabajadores del Sinep la pérdida fue de 32%.

Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, gremio que avaló la propuesta de la Casa Rosada Soledad Aznarez

El impacto de la paritaria también repercutirá en el sueldo de los funcionarios nacionales. El artículo 3 del Decreto 931/2025 del 2 de enero de este año determinó que, desde ese momento en adelante, los porcentajes de incremento que se homologuen producto de lo acordado en la comisión negociadora del convenio colectivo para la administración pública nacional sean aplicables a las retribuciones de ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades superiores, y funcionarios con rango y jerarquía equivalente.

Por el contrario, Presidente y vice siguen con el salario congelado desde que asumió Milei.

El sueldo de mayo (que se cobró a principios de junio) del jefe de Gabinete y los ministros fue en bruto de $8.020.866; el de los secretarios, de $7.346.575; y el de los subsecretarios, de $6.672.510.

El Gabinete nacional en el balcón de la Casa Rosada, el pasado 25 de Mayo Nicolás Suárez

Quejas de Aguiar desde Rusia

Desde Rusia, el líder de ATE, Rodolfo Aguiar, trinó por la paritaria para los estatales. De acuerdo a información del gremio, Aguiar -uno de los máximos detractores de la gestión libertaria- se reunió con sindicalistas en Moscú, junto a colegas suyos de Latinoamérica, y acordaron “estrategias que terminen con las políticas de Milei”.

Rodolfo Aguiar (a la izquierda, de campera negra) en Rusia ATE

Desde ATE -gremio que nunca avaló los incrementos paritarios propuestos por esta administración- se mostraron a disgusto con el ofrecimiento de la Secretaría de Trabajo, al mando de Julio Cordero, que sí selló UPCN, comandado por Andrés Rodríguez.

“Se trata de una oferta que es insuficiente y que además no contempla un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido en el sector público”, planteó Aguiar y denunció un “empobrecimiento planificado” para el sector.

“Este Gobierno, desde que asumió hasta ahora, confiscó $12.000.000 en promedio a cada uno de los estatales”, afirmó el líder gremial y avisó que esta paritaria acelerará la conflictividad con el Gobierno.

ATE es de los gremios más combativos contra la gestión de Milei Leandro Mastronicola/ATE

Desde el desembarco de Milei, Aguiar tuvo una relación híperfriccionada con la Casa Rosada, sobre todo motivada por los despidos en las filas públicas y por el ajuste que afectó los sueldos de los empleados estatales.