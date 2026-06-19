Javier Milei y sus medidas, en vivo: la situación judicial de Manuel Adorni y la licitación de la Hidrovía
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Pro y LLA aprobaron la desregulación de la VTV en la Ciudad y la ley de “hojarasca” porteña
La Legislatura porteña aprobó el proyecto para desregular la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad. La iniciativa había sido presentada por La Libertad Avanza (LLA) y contaba con el respaldo del jefe de gobierno, Jorge Macri, que buscaba adherir a los cambios propuestos por el ministro Federico Sturzenegger a nivel nacional.
En la sesión de este jueves también se sancionaron, entre otras iniciativas, el proyecto de ley “Hojarasca” con el que LLA pretende eliminar normas “obsoletas” en el distrito y el financiamiento de la linea F de subte. Pro y el bloque que preside Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la Ciudad, se mostraron en sintonía en la votación de los tres textos.
El Gobierno envía señales de que Adorni tiene las horas contadas para evitar que sesione el Senado
En medio de versiones de una posible salida de Manuel Adorni, los jefes de bloque del Senado se aprestan a protagonizar este miércoles una reunión de labor parlamentaria en medio de un clima de total incertidumbre. El oficialismo apuesta a mantener cerrado el recinto de la Cámara alta para que no prospere un pedido de interpelación y moción de censura del jefe de Gabinete, que sólo se mantiene por el sostén político de Javier Milei y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno.— Manuel Adorni (@madorni) June 11, 2026
Fin.
Si este jueves hay sesión, Adorni empezará a tener los días contados como ministro coordinador, ya que están consolidadas las mayorías necesarias para iniciar el proceso que podría terminar con la remoción del jefe de Gabinete, en lo que sería un hecho histórico desde que se creó la figura del ministro coordinador con la reforma constitucional de 1994.
Senado: postergan una semana la sesión y Adorni gana tiempo, aunque sería citado a interpelación el 2 de julio
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, logró conseguir un poco de oxígeno político luego de que la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), consiguiera el apoyo de la oposición dialoguista para postergar hasta la semana próxima la sesión de la Cámara alta en la que se iba a discutir un pedido de interpelación y moción de censura impulsado por el kirchnerismo.
Como moneda de cambio, Bullrich debió aceptar que en la siguiente sesión, convocada para el próximo jueves 25, la Cámara alta aprobará un pedido de interpelación para el próximo 2 de julio. De cómo se desempeñe en esa tenida dependerá que Adorni pueda ser sometido a una moción de censura ese mismo día.
Patricia Bullrich: “El Presidente considera que Adorni no mintió, que no hay nada cuestionable”
La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, habló el miércoles por la noche tras el apoyo de la oposición dialoguista para postergar hasta la semana próxima la sesión de la Cámara alta en la que se iba a discutir un pedido de interpelación y moción de censura impulsado por el kirchnerismo para remover al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El acuerdo fue confirmado por la propia Bullrich al término de la reunión de Labor Parlamentaria, en la que se decidió postergar por una semana el tratamiento de los proyectos que piden la interpelación del jefe de Gabinete. “Se acordó sesionar el próximo jueves 25: ese día se van a tratar todos los proyectos que piden la interpelación y la moción de censura de Adorni. Si tienen mayoría, se lo llamará a interpelación el 2 de julio”, afirmó la jefa del boque de LLA al salir del Congreso en diálogo con la prensa.
Milei estaría dispuesto a sostener a Adorni hasta que la Justicia defina si hubo un delito
El día después de una jornada de alta tensión, en el Gobierno transmitieron alivio. Cerca del presidente Javier Milei viven con satisfacción la postergación, por una semana, de la sesión en la que la oposición pensaba impulsar los pedidos de interpelación y moción de censura, impulsada por la oposición contra el jefe de gabinete Manuel Adorni, complicado por el incremento de su situación patrimonial, investigado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo.
Milei está dispuesto a sostener a su jefe de Gabinete “hasta que la Justicia sentencie”, según dijeron fuentes oficiales a LA NACION.
Ramiro Marra le pidió a Milei la renuncia de Adorni en una carta abierta
El exlegislador libertario Ramiro Marra compartió este jueves una carta abierta para el presidente Javier Milei, donde le pide por la renuncia del jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. En el texto, al que tuvo acceso LA NACION, Marra instó al jefe de Estado a tomar “la decisión que corresponde”.
A lo largo del escrito, puntualiza en que “la situación [de Manuel Adorni] viene desgastando” al oficialismo desde “hace meses”. “Ocupa la agenda, tapa logros y erosiona la palabra”, insiste en uno de los párrafos.
Dos excesos que despertaron a la oposición
La geografía de la política nacional ha comenzado a alterarse sensiblemente después del estatismo (o los movimientos en el mismo lugar) que la centralidad y el predominio mileísta impusieron a los demás actores del sistema tras las elecciones legislativas de octubre pasado.
Los opositores cerriles, las fuerzas y dirigentes colaborativos, algunos aliados clave y hasta miembros del mileísmo han creído estar ante una ventana de oportunidad para salir de la quietud o se han visto compelidos a activarse para diferenciarse o marcar posiciones propias. Dos razones encontraron todos ellos como motores de un cambio de actitud, que hasta hace apenas algunos meses parecía inviable o impensable.
Confirman que Jan De Nul ganó la licitación y operará la Hidrovía por los próximos 25 años
El Gobierno confirmó a través de la Resolución 36/2026 publicada en el Boletín Oficial este viernes que la empresa belga Jan De Nul, que hace los trabajos de mantenimiento hace 30 años de la Vía Navegable Troncal (VNT), ganó la licitación de la Hidrovía y se queda con el negocio por los próximos 25 años. Se encargará de la ruta fluvial junto a la firma de capitales nacionales Servimagnus.
“Adjudíquese la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, Proceso N° 508-0002LPU25, a la firma JAN DE NUL N.V. - SERVIMAGNUS S.A. (CUIT 30717268640) por ajustarse a los extremos exigidos en los pliegos que rigen la presente licitación, resultando dicha oferta la más conveniente, calificada en el primer orden de mérito". Con este párrafo, y con la firma de Iñaki Miguel Arreseygor, director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), la Resolución 36/2026 da por finalizada la mayor licitación del gobierno de Javier Milei.
Javier Milei apuntó contra Florencia Peña tras la falsa noticia del padre de Messi
El presidente Javier Milei apuntó este jueves contra la actriz Florencia Peña, luego de que brindara la falsa noticia de que el padre de Lionel Messi había muerto en el canal de streaming Luzu TV. En un largo posteo en la red social X, la trató de “chimentera de poca monta”. Más tarde, subió una publicación a Instagram con la frase: “Si te metés con Messi, te metés con todos”.
“Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño”, comenzó su posteo.
Este mediodía durante su programa El show del verano, la actriz había dado por cierto el fallecimiento del padre del astro de la selección argentina, por lo que más tarde se corrigió. El impacto fue de gran envergadura que la familia Messi debió sacar un comunicado aclarando el estado de salud del familiar.
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