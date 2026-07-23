El subsecretario de Deportes está a un paso de renunciar porque se niega a volver a estar bajo la órbita de Daniel Scioli

El subsecretario de Deportes, Diógenes de Urquiza, podría dejar su cargo en las próximas horas, luego de un cambio en la estructura del área, publicado el lunes en el Boletín Oficial. Esa modificación dispuso que su área vuelva a estar bajo la órbita de la secretaría de Daniel Scioli, con quien De Urquiza no tiene una buena relación. Hasta ahora reportaba al jefe de Gabinete, Diego Santilli, con quien lo une su pasado en Pro.

De Urquiza llegó al cargo en julio de 2024 y es el tercer hombre de las filas de Mauricio Macri en esa área desde que comenzó la administración de Javier Milei.

“Lo está evaluando”, dijeron cerca de De Urquiza a LA NACION tras la consulta por su posible salida del Gobierno. “Estamos esperando que tome una decisión”, dijeron fuentes del Poder Ejecutivo al tanto de las diferencias entre De Urquiza y Scioli.

Los rumores sobre una posible salida del funcionario del cargo comenzaron esta mañana, poco después de que se conociera oficialmente que, en medio de los cambios que se están dando en la estructura de la jefatura de Gabinete, el área de Deportes volvía bajo la órbita de Scioli, como había sucedido hasta noviembre pasado.

Pero en las últimas horas se retrotrajeron esos cambios y en el Boletín Oficial se comunicó que se delegaba en el área de Scioli la facultad de “suscribir convenios de colaboración en todos los asuntos vinculados al turismo, el ambiente y los deportes, conlleven o no erogación presupuestaria, con provincias, municipios u otras entidades, organismos y jurisdicciones".

Esa decisión revirtió lo que había sucedido en noviembre pasado, cuando asumieron Santilli en Interior y Manuel Adorni en jefatura de Gabinete. En ese momento, la subsecretaría de Deportes dejó de estar junto a Turismo y Ambiente, a cargo de Scioli.

En la Casa Rosada admitieron rispideces entre De Urquiza y Scioli porque el exgobernador bonaerense “estaba muy encima del área cuando dependía de él” y alegaron que fue por eso que en noviembre, cuando asumió Santilli, el titular de Deportes pidió pasar a trabajar con él.

Las fuentes oficiales agregaron que De Urquiza había pedido figurar ad honorem en la subsecretaría para poder percibir el sueldo de director del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD). “El sueldo del Enard era mayor”, dijeron, sin dar precisiones sobre los montos.

Los choques no habrían sido solo con Scioli. Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y titular del ENARD, también le habría pedido a De Urquiza que diera un paso al costado. Moccia, además, despidió a Philippe Oudinot, persona de confianza De Urquiza con la excusa de una “reestructuración administrativa”.

Cerca de De Urquiza dieron de baja esas versiones y apuntaron: “El problema es Scioli y Moccia”. Agregaron que nadie le pidió correrse del ENARD y deslizaron: “Buscan quedarse con la caja del ENARD, que es chica, pero de fácil acceso”.

En la ronda de despidos en el área, además de Oudinot, también fue desplazada Lorena Scioli, hija mayor del exgobernador, que estaba como empleada administrativa. Así como también Carlos Férrea, quien desde 2022 se desempeñaba como subdirector general, al tiempo que se esperan más desplazamientos, según confirmaron fuentes oficiales.

De Urquiza ocupa el cargo desde julio de 2024, cuando asumió como tercer responsable de Deportes de la administración mileista. El área siempre quedó bajo personas del expresidente, Mauricio Macri.

Su llegada fue en reemplazo del abrupto despido del exintendente de La Plata, Julio Garro, quien a su vez había reemplazado a Ricardo Schlieper, un rosarino que trabajaba como representante de futbolista y apenas un duró un trimestre en el cargo.