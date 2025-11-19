Milei firmará el decreto que devuelve Renaper y Deportes al Ministerio del Interior

El presidente Javier Milei firmará en las próximas horas el decreto que devolverá el Registro Nacional de las Personas (Renaper) al Ministerio del interior, luego de que la semana pasada, horas antes de la jura de Diego Santilli en la cartera, el área pasará a Seguridad.

El decreto podría incluirse esta noche en el Boletín Oficial.

En el decreto también se incluirá que la subsecretaria de Deportes también pasará a la órbita de Interior. En tanto que Turismo y Ambiente, las otras dos áreas que estaban junto a Deportes bajo la tutela de Daniel Scioli, quedarán en Jefatura de Gabinete, con el exgobernador bonaerense del PJ a la cabeza, trabajando junto al jefe ministros, Manuel Adorni.

En la Casa Rosada aseguraron que el cambio es por la “importancia” de que el área de Deportes este bajo la órbita del Ministerio del Interior, en relación con el posible intercambio con los gobernadores. En Balcarce 50 buscan reconducir los diálogos con los mandatarios provinciales para construir apoyos. No solo en lo inmediato, con los votos para aprobar Presupuesto 2026 y las denominadas reformas de segunda generación, sino también a futuro, para posibles discusiones parlamentarias.

En la subsecretaria de Deportes seguiría Diógenes de Urquiza, desde 2024 en el área.

Marcha atrás con varios cambios

Los cambios en el área comenzaron a darse a través del Decreto 793/2025, publicado el martes 11 en el Boletín Oficial, en el que el Poder Ejecutivo modificó la Ley de Ministerios y traspasó tres áreas clave que formaban parte del Ministerio del Interior a la jefatura de Gabinete de Adorni.

Entre ellas se traspasaron las atribuciones en materia de Turismo, Ambiente y Deportes, en detrimento del Ministerio del Interior, ya que hasta entonces se encontraban bajo su órbita.

Lo mismo sucedió con la Dirección de Migraciones y el Renaper. Todo fue poco antes de la jura de Santilli al cargo, en la que también apenas horas después de conocida la decisión administrativa, desde Casa Rosada hablaron de un “error”. En tanto que voces más críticas apuntaron a una delimitación de las atribuciones a Santilli, lo que luego fue subsanado con este nuevo decreto.

La Dirección de Migraciones es la única que seguirá en el lugar al que fue traspasada 8 días atrás: la cartera de Seguridad. en Casa Rosada explicaron que se trata de una decisión en línea con la búsqueda de agilizar trámites del área y de crear una Policía de la Frontera.