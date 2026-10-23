El sugestivo video que publicó Patricia Bullrich en medio de los rumores sobre su candidatura

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, hizo un sugestivo posteo luego de que esta semana deslizara que está “preparada” para ser presidenta. La exministra de Seguridad de Javier Milei publicó un video de ella en el Senado y de fondo suena la canción “Es un secreto” del dúo puertorriqueño Plan B.

En la pieza audiovisual se escucha el tema “Es un secreto”, en versión instrumental. Muestra distintas partes del Senado. Finalmente, aparece Bullrich en su despacho, seria y con los puños firmes en su escritorio. “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”, escribió la senadora para acompañar las imágenes.

Patricia sabe de la fuerza de los argentinos.

Patricia conoce Argentina. 🇦🇷 pic.twitter.com/3oaNZ5rzET — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 23, 2026

El jueves por la noche, Bullrich había anticipado que “se vienen cositas” a través de su cuenta de X.

Parte de la letra de la canción que eligió la senadora para su video dice: Será cuestión de tiempo...(Presentimiento...) De un lugar, De un momento... Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte. Si no es hoy, Mañana tal vez...Pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad. Sin que me hables entenderte. Yo sé lo que traes en tu mente. Que estás loca por tenerme...“.

La canción no parece haber sido elegida al azar. El contenido de la letra es sugestivo ya que suenan frases como “Si no es hoy, mañana tal vez”, “algún día voy a tenerte”, “tengo la capacidad” y “será cuestión de tiempo”. Además, la banda se llama Plan B, que coincide con la inicial de su apellido Bullrich y además da cuenta de una alternativa al plan oficial.

En el último tiempo, la senadora pareció dejar mensajes con canciones y videos. El mes pasado, luego de que expresara algunos desacuerdos con el Gobierno en términos económicos, hizo otro provocador posteo en sus redes.

En ese video, primero aparecía en su despacho. Tras ello, abría su tablet, ponía YouTube y buscaba el tema “No me importa” de Lali; la artista que fue apodada por el mandatario como “Ladri depósito” cuando en los comienzos de su presidencia aseguraba que cobraba cachets del Estado para cantar en festivales.

Bullrich publicó un provocador video con una canción de Lali en una semana tensa con el Gobierno

“Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’“, escribió entonces la senadora en el mensaje. El estribillo decía: “No voy a vivir con miedo a nacer, si voy a morir que sea más tarde. No voy a parar por miedo a correr, sé que quisieran poder controlarme. Hice todo lo que quería hacer, soy todo lo que quiero ser de grande. Y aunque nada sea como era ayer, no voy a cambiar por mucho que ladren. Nunca fui lo que querían de mí y no me importa. Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra. Y las cosas que me pueden decir ya no me importan”.

Lali Espósito, la autora de No me Importa JB Lacroix - GC Images

“La intención es simplemente mostrarla activa a ella y llamar la atención con el estilo de la canción”, dijeron a LA NACION cerca de la senadora respecto al detrás de escena de la idea.

“Estoy preparada”

Bullrich habló el martes sobre una posible candidatura a la presidencia y dijo que, si bien se encuentra “preparada” para hacerlo, Milei “lleva la delantera” para encabezar la fórmula del oficialismo.

“Cuando sos parte de un proyecto y querés defenderlo, hay quienes prefieren a un candidato antes que a otro. El Presidente siempre lleva la delantera para ser candidato, es así. La reelección es una demostración de que el proyecto anda bien. Ahora, yo soy una persona que me jugué por una candidatura y eso no quiere decir que haya guardado el proyecto en el bolsillo”, señaló la líder de LLA en el Senado en diálogo con TN.

Manifestó que pese a haberse preparado para encabezar el Poder Ejecutivo, en este momento “no está en esa carrera”. “Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol”, consideró.

Bullrich y Milei, en la quinta de Olivos

Y luego agregó: “Plantearlo como una negativa total es algo que me quieren forzar a decirlo y yo no quiero hacerlo. Me quieren obligar a tomar una decisión, pero yo en este momento no soy candidata. Sería querer contestar algo en oposición a quien hoy es candidato”.

Más tarde fue consultada sobre la interna en el Gobierno, luego de que este martes la mesa política publicara una imagen tras una reunión en la Rosada. La jefa del bloque libertario en el Senado subrayó: “Yo planteo las cosas y me escuchan. Después, yo no soy del equipo económico y el Presidente tiene que tomar decisiones frente a una situación compleja. Yo hablo de todos los temas con él. Planteo las cosas y soy escuchada”.

Entre los asuntos que propone como importantes a tratar, aseguró que el Gobierno debe llegar “más holgado” en materia económica a las elecciones. “Lo planteo y lo discuto. Y políticamente también, por eso es tan importante realizar un acuerdo con todos aquellos que sientan que son parte de este cambio”, manifestó.

“Si hacemos una proyección, la economía está mucho mejor que cuando asumimos. Ahora, si pensamos en cuál es la expectativa que tiene la sociedad, estamos lejos de nuestro ideal y de lo que queremos. Faltando un año de gobierno, es necesario prender esos motores y lograr que haya más actividad en la Argentina”, remarcó.