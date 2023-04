El susto que Diego Santilli se llevó mientras entrenaba en el gimnasio: “No me sacó un ojo de milagro”

escuchar

El precandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli se llevó un susto a principios de esta semana cuando cumplía con su rutina de entrenamiento habitual. A través de un video en la red Tik Tok, Santilli compartió algunas palabras sobre lo ocurrido y hasta se lo tomó con cierta simpatía y aplomo. LA NACION se comunicó con el entorno del exvicejefe de Gobierno para conocer mayores detalles del incidente.

“A veces el deporte no es bueno… A veces el deporte no es salud…”, dijo el dirigente durante la corta grabación que subió a la red. “Estaba entrenado y a un señor se le escapó una mancuerna y me pego en la cabeza”, narró con la canción Gonna Fly Now de Bill Conti de fondo.

“No me sacó un ojo de milagro”, remarcó con alivió. Y destacó haber tenido suerte de que “no me pegó de lleno”. “Si me pegaba de lleno, realmente me sacaba el ojo. Y bueno… El deporte dicen que es salud… Pero no lo recomendamos nosotros… No, no, no”, cerró a modo de broma.

Santilli compartió algunas palabras sobre lo ocurrido en Tik Tok

Desde el entorno de Santilli hablaron con LA NACION y ofrecieron mayores precisiones del acontecimiento. Aclararon en primera instancia que el hecho se produjo el pasado lunes entre las 7 y las 8 de la mañana, cuando el precandidato a gobernador bonaerense estaba en el gimnasio.

Tras haber realizado ejercicios con máquinas, el también exdiputado se dispuso a elongar. Y fue mientras realizaba estiramientos -tal y como cuenta Santilli en el video que compartió en la plataforma-, a un hombre se le cayó una mancuerna que impacto sobre el costado derecho de su cara.

“Él justo estaba terminando un ejercicio y se había inclinado para el lado en el que caería segundos después la mancuerna. Cuando ve que sale volando, lo único que atinó a hacer, sabiendo aun así que iba a ser golpeado, fue girar la cabeza. Es por eso y solo por eso que lo agarró de costado”, acotaron allegados.

Diego Santilli al salir de la reunión cumbre del Pro en casa de Jorge Triaca Ricardo Pristupluk

Rápidamente, Santilli recibió asistencia de los profesores del establecimiento deportivo. Acto seguido, fue derivado con premura a un hospital debido a que tenía una herida bastante profunda. Allí, expertos de la salud limpiaron y desinfectaron la herida para luego suministrarle puntos de sutura.

“Por suerte, todo salió bien. La situación pudo mantenerse bajo control y él está bastante entero”, dijeron con alivio, a la vez que remarcaron para cerrar: “Si le pegaba realmente en un ojo, tenía altísimos riesgos de perder la visión ahí. Eso es una realidad”.

La imagen de Santilli y los mensajes de sus compañeros

Tras el accidente, y con el rostro ciertamente comprometido, Santilli retomó las actividades que tenía previstas en la vorágine de la campaña electoral. El martes se mostró junto a Miguel Ángel Pichetto, quien lanzó su candidatura a presidente en Ferro. Durante el evento, subió al escenario y exhibió ante el público su herida.

El martes, Daniel Santilli se mostró junto a Miguel Ángel Pichetto, quien lanzó su candidatura a presidente en Ferro.

La misma imagen mostró el exfuncionario porteño en la cumbre del Pro que fue celebrada en la mañana del viernes en casa del exministro de Trabajo Jorge Triaca. Contó con la presencia de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, entre otros.

En la foto que compartieron los integrantes de la coalición en Twitter, se pueden ver también las consecuencias del golpe en la cara de Santilli.

Las consecuencias del golpe que recibió Santilli también quedaron expuestas en la cumbre del Pro

“Desde el martes, después de que ocurrió el hecho y estando fuera de peligro, recibe mensajes de diversos referentes de la coalición por el incidente. Incluso muchos se enteraron del hecho por el video que fue subió a Tik Tok y tras la foto que hoy se sacó durante la cumbre”, señalaron a este medio

Incluso, al momento de hablar con la prensa fuera del domicilio de Triaca, la aún más visible lesión en su cara -acompañada de un par de curitas a la altura de su ojo derecho- tomó por desprevenido a muchos, que no estaban al tanto de lo que había acontecido unos días atrás.

La reacción de periodistas de LN+ por la lesión de Santilli

Finalizada la reunión, el precandidato de gobernador continuó el viernes con campaña electoral por el territorio bonaerense. Esta vez, recorrió las ciudades de Chacabuco y Junín, donde habló con vecinos y se reunió con referentes de la cuarta sección electoral.

Una accidente previo en La Matanza

En octubre de 2022, el exvicejefe de Gobierno sufrió un contratiempo de menor gravedad. Mientras caminaba por las calles de La Matanza, sufrió una espectacular caída por una vereda en malas condiciones. La secuencia quedó grabada y fue publicada por el mismo parlamentario en TikTok.

En la red social más popular entre los más jóvenes, el entonces diputado bonaerense se tomó con humor el percance callejero que tuvo, situación que podría haber terminado mucho peor. Con la reconocida frase del meme “male sal”, Santilli recopiló su paso por la jurisdicción conducida por Fernando Espinoza.

Mientras transitaba con total calma por el barrio 22 de Enero de La Matanza, y con los ojos apartados del frente, se tropezó con una importante grieta que había en la vereda. En el video, una mujer le preguntó cuando estaba ya en el suelo: “¿Estás bien, Diego? Casi te matás”.

El accidente previo que sufrió Diego Santilli en La Matanza

Segundos después, entre dos lo levantaron del piso. “La Matanza avanza, mirá”, le gritó una vecina, con ironía, en referencia al eslogan del municipio. “Te venden eso también”, agregó. En otra toma y con el tema “The Final Countdown” de fondo, Santilli tomó carrera como un atleta olímpico y saltó el agujero. Después de la actuación, un grupo de residentes del barrio lo felicitaron con abrazos. “La Matanza avanza, esto es La Matanza”, le dijeron.

Temas Diego Santilli