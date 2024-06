El tenso cruce entre Manuel Adorni y un periodista por la inocencia de Sandra Pettovello

Escuchar

En medio de las idas y vueltas por los alimentos acopiados en dos depósitos que el Ministerio de Capital Humano demoró en repartir, el vocero presidencial Manuel Adorni defendió a la ministra Sandra Pettovello ante las preguntas de uno de los periodistas que participaba de la conferencia en Casa Rosada.

Nicolás Gallardo, acreditado por CNN Radio, cuestionó si el Gobierno tenía algún tipo de prueba física sobre la inocencia de la ministra en la causa. “El Gobierno asegura que ella es inocente, ¿qué pruebas hay de que no tiene nada que ver con los acuerdos que ella misma firmó? ”, preguntó.

Ante esto, Adorni respondió: “Evidentemente no es suficiente para contestarte el apoyo del Presidente y de todos nosotros, sumado al trabajo que viene realizando, y debería serlo. Lo cierto es que Pettovello es lo más grande que hay, es una ministra sensacional, es buena, es decente y lo está dando absolutamente todo”.

Y agregó: “Suficiente prueba es todo lo que está haciendo y todo lo que muestra”. En ese momento, el periodista lo interrumpió y cuestionó si esa consideración personal del funcionario era una prueba suficiente. “La inocencia no se demuestra, mi amigo”, ironizó Adorni y siguió: “Me parece que vos tenés un problema conceptual. En tal caso, si tenés algo para acusarla lo hacés, vas a la Justicia y, en tal caso, Pettovello se defenderá. El Gobierno no tiene que demostrar la inocencia de Pettovello ”.

Tras esto, el vocero fue consultado sobre la versión que apunta a que el Gobierno se podría desprender de las Subsecretarías de Educación y Trabajo, a cargo de Carlos Torrendell, como parte de una “defensa” a Pettovello, para quitarle así responsabilidades en una cartera muy cargada. “No”, respondió contundente, y negó también que el secretario vaya a salir próximamente del Gobierno.

Las renuncias en Capital Humano

En otro momento de la conferencia, el vocero se refirió a la salida de Fernando Szereszevsky, jefe de asesores y un colaborador clave de Pettovello, quien se irá de gira con Ratones Paranoicos.

“Efectivamente, Sandra sabía de antemano que -en virtud del camino que quería recorrer- su paso por el ministerio era temporal. Eso no implica mayor o menor responsabilidad; la ministra eligió a quien consideró más atinado para ese momento, a sabiendas de que en algún momento se iba a ir”, expresó, refiriéndose a que la salida se debía a “cumplir con obligaciones en el ámbito privado” y por “temas familiares”.

Szereszevsky -que durante el menemismo trabajó como vocero de Alberto Kohan y fue manager de Charly García- trabaja con la banda Ratones Paranoicos en paralelo a la función pública. Consultado por LA NACION, Szereszevsky se limitó a responder sobre su salida: “Desde que asumí sabía que en mayo tenia que trabajar en la gira de Ratones Paranoicos. Dilaté la renuncia todo lo que pude, pero los viajes y los compromisos privados son incompatibles con la gestión”.

En tanto, Adorni reiteró: “Me gustaría que quede claro que nada tiene que ver con mayor o menor grado de responsabilidad que pueda tener un funcionario”.

El análisis de los seis meses de gestión

Este lunes se cumplen seis meses desde que Javier Milei asumió la Presidencia. En este marco, Adorni hizo un análisis con especial énfasis en las condiciones en las que se encontraba el país cuando asumieron y elogió la situación actual.

“El 10 de diciembre de 2023 había una inflación acumulada del 211%, la más alta del mundo; regía un esquema hiperinflacionario; el Banco Central tenía $12 mil millones de reservas negativas; había un déficit fiscal descontrolado; un país que hacía más de 10 años destruía al empleo privado y en donde no crecía el PBI per cápita; que estaba dentro de los cinco países con salarios más bajos de todo el continente; y atiborrado de ministerios y subsecretarías”, enumeró el vocero.

Y comparó: “Seis meses después, y tras la implementación de un programa ortodoxo, tenemos una inflación por debajo del 5% mensual; al Banco Central con US$29300 millones de reservas; superávit fiscal y superávit comercial, por primera vez en 16 años; un Estado más eficiente”.

De esta forma, destacó que tanto el Presidente como su equipo “hicieron lo que pudieron con lo que tienen”, pero que siguen faltando las reformas estructurales que requieren de los votos del Congreso. “El Gobierno no aprobó leyes aún, y así todo los resultados fueron excelentes y extraordinarios cuando se los contrasta con la burocracia y el esquema político que rige en la Argentina, en donde una parte de la política no permite -por intereses propios- que el Gobierno avance por lo que la gente lo votó”, apuntó.

Finalmente, consultado sobre si desde la gestión mileísta tenían algún tipo de autocrítica, consideró: “En una Argentina despedazada y colapsada como la encontramos, no hay ni una décima parte del trabajo realizado. Seguramente, a lo largo de estos cuatro u ocho años -depende lo que quiera la gente- haremos un montón de autocrítica y cometeremos un montón de errores, siempre en pos de darlo todo y tratar de cambiar a la Argentina”. Y cerró: “ Un error fue confiar en que parte de la política iba a entender el tiempo que corría en la Argentina . Eso no pasó y fue un error, creímos que iban a acompañar porque ese fue el mensaje que la ciudadanía dio en las urnas. El resto está por verse. Estamos abiertos a la crítica y a mejorar lo que hacemos”.

