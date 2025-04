Manuel Adorni justificó las agresiones de Milei a periodistas: “Sale a contestar con toda la fuerza que él considera”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó las agresiones y declaraciones de Javier Milei contra diferentes periodistas y sostuvo que el Presidente “sale a contestar con toda la fuerza que él considera”. El lunes, durante una entrevista, el jefe de Estado apuntó contra los columnistas Carlos Pagni y Jorge Fernández Díaz, entre otros, a quienes trató de “mentirosos”.

Entrevistado en LN+, el funcionario postuló que Milei solo responde “cuando detecta una mentira grosera”. “Donde haya una persona que mienta, el Presidente va a salir a contestar como le parezca y a cruzarlo como le parece”, enfatizó ante la pregunta de Cristina Pérez. “El Presidente no usa el poder del Estado para contestar a un periodista”, subrayó.

Manuel Adorni: "La salida del cepo es otra promesa de campaña cumplida"

Los dichos de Milei contra la prensa, se dieron durante una entrevista de casi cinco horas con Alejandro Fantino. Allí el mandatario dijo: “¿A vos te parece que el impresentable, mentiroso, repugnante de Fernández Díaz sale a decir que somos unos improvisados cuando ya lo teníamos diseñado en agosto? No es el único. Te puedo nombrar varios. Estoy dispuesto a guantearme todo el tiempo. ¿Vos me querés pegar? Si me venías a pegar y te contesto, bancatela".

Y siguió: “Vos tenés gente mintiendo, diciendo todo tipo de estupideces y envenenando la vida a la gente, como el señor Carlos Pagni, que opera para que haya una devaluación. Le importa tres belines que millones de argentinos caigan en la pobreza con tal de seguir cobrando el sobre de su jefe, un industrial importante”.

Milei, contra periodistas, como Fernández Díaz y Pagni

“Pagni nos acusó de no haber revisado a una persona que venía de Miami con no sé cuántas valijas de no se qué, o que éramos una manga de improvisados que veníamos sin programa económico. Si alguien se autoexpone a una mentira, tiene que entender que va a haber una consecuencia: del otro lado le saldrán a contestar”, indicó Adorni al respecto.

A pesar de que Cristina Pérez lo interpeló y consideró que no es correcto que el Presidente use adjetivos agresivos contra periodistas, Adorni manifestó: “No hubo violencia en las palabras. Hay gente menos tolerante a la mentira”.

Acto del Presidente Milei en el Homenaje a los Héroes de Malvinas, 2 de abril 2025. Manuel Adorni Ricardo Pristupluk

“No se parezcan a Cristina [Kirchner]. No se parezcan al kirchnerismo”, le pidió Pérez, pero Adorni marcó una diferencia: “Ellos levantaban el teléfono para quejarse. Nosotros lo hacemos públicamente. ¿No te gustan las formas? Es una discusión de tercer orden".

En ese sentido, el candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza, consideró: “El Presidente tiene ganas de expresarse, como se expresa, cuando mienten y cuando considera que le hacen daño no solo a él, sino al Gobierno y al proyecto que con mucho sacrificio estamos haciendo todos”.

PERIODISMO ARG (90%):

Acto 1: periodista miente de modo descarado con intencionalidad política;

Acto 2: víctima de la mentira deja en evidencia al periodista farsante;

Acto 3: periodistas salen a llorar estupideces y ponen foco en las formas sin responder por sus mentiras.

CIAO! https://t.co/rKdY1k91tZ — Javier Milei (@JMilei) April 16, 2025

Por último remarcó que Milei “no agrede” e insistió: “Contesta y todo el mundo sabe cómo contesta el Presidente. No hay ninguna sorpresa en que el Presidente, cada vez que detecta una mentira grosera, sale a contestar con toda la fuerza que considera”.

Durante la madrugada del miércoles, Milei compartió un mensaje en su cuenta de X en donde citó la publicación de LA NACION sobre sus dichos contra periodistas, y escribió: “PERIODISMO ARG (90%): acto 1: periodista miente de modo descarado con intencionalidad política; acto 2: víctima de la mentira deja en evidencia al periodista farsante; acto 3: periodistas salen a llorar estupideces y ponen foco en las formas sin responder por sus mentiras. CIAO!

LA NACION