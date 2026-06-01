Así será el nuevo recibo de sueldo tras la reglamentación de la reforma laboral del Gobierno

Entre las novedades más relevantes de la reglamentación de distintos artículos de la ley de modernización laboral que implementó el gobierno de Javier Milei este lunes se encuentra la aprobación del nuevo modelo de recibo de sueldo que entrará en vigencia a partir del próximo mes. Con las modificaciones registradas, el comprobante oficial deberá informar, entre otros cambios, el costo laboral total asumido por el empleador.

A través del Decreto 407/2026 publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, la administración mileísta dio luz verde para el nuevo formato del documento legal que recibe el empleado y en el que se informa el sueldo bruto percibido, las deducciones obligatorias (como jubilación y salud) y el sueldo neto que finalmente se recibe.

A partir de las nuevas reglamentaciones, se incorporará un apartado específico destinado a reflejar el costo laboral total que afronta el empleador por cada trabajador, en donde deberán detallarse los gastos vinculados con aportes sindicales, seguridad social, obra social, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), aseguradoras de riesgos del trabajo, cámaras empresarias y otros conceptos derivados de la relación laboral.

Así será el nuevo recibo de sueldo Boletín Oficial

Con un gráfico circular —o de torta—, el nuevo recibo de sueldo hace hincapié en la responsabilidad que contrae el empleador. Dividido en seis partes iguales con colores que las diferencian, el diagrama muestra un porcentaje numérico de cada gasto laboral.

“Durante años se ’carancheó’ la relación laboral, cargando costos que a la postre pagaba el empleado. Mucho bla bla de defender el trabajo y por atrás se aprovechaban para sacarle recursos al trabajador. Pero, claro, la mejor arma de la casta es el ocultamiento de sus privilegios“, escribió el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En su cuenta de X, el funcionario celebró la reglamentación y destacó las modificaciones implementadas por el Gobierno: “Ahora, el recibo de sueldo va a tener que detallar obligatoriamente el costo total que abona el empleador por cada puesto laboral, permitiendo en una simple lectura en cascada saber cuánto de lo que paga el empleador recibe finalmente el trabajador. Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible. ¡Viva la transparencia, carajo!“.

NUEVO RECIBO DE SUELDO. Un capítulo aparte merece el sinceramiento de la información incorporada por la Ley de Modernización Laboral 27.802 en el recibo de sueldo. Durante años se “carancheó” la relación laboral, cargando costos que a la postre pagaba el empleado. Mucho bla bla… pic.twitter.com/Ywn9CK25DR — Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 1, 2026

“La reglamentación de los instrumentos de documentación laboral, en particular del recibo de haberes, procura mejorar la claridad, accesibilidad y comprensión de la información, fortaleciendo la transparencia respecto del costo laboral total que abona el empleador, los conceptos involucrados en la relación de trabajo y cuánto percibe finalmente el trabajador", expresaron desde el Gobierno en el documento oficial.

Por otro lado, el esquema deberá organizarse en cuatro secciones diferenciadas e incluir los datos del trabajador y del empleador, las contribuciones y conceptos abonados por la empresa, el detalle de la remuneración bruta y las deducciones correspondientes, además del salario neto percibido.

En los hechos algunas compañías ya habían cambiado los recibos de sueldo teniendo en cuenta las modificaciones previstas en la ley de reforma laboral, que entró en vigencia el 6 de marzo pasado. Otras aguardaban la reglamentación por parte del ministro Sturzenegger porque tenían dudas sobre el nivel de detalle con el que debían informarse las contribuciones, ya sea en un único ítem o desagregadas por cada subsistema. Una situación similar se presentaba con los aportes sindicales.

Otros alcances

La reglamentación —que lleva la firma del presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministro Sturzenegger— también alcanzó a las plataformas digitales de reparto de comida, como Rappi o Pedidos Ya, y de transporte, como Uber o Cabify.

Al respecto, se designó a la Secretaría de Transporte, bajo la órbita de Economía, como autoridad de aplicación del régimen específico previsto para esa actividad, mientras que la Secretaría de Trabajo conservará las competencias vinculadas a los convenios colectivos que puedan celebrarse dentro del sector.

Por otra parte, el mismo Decreto aprobó un nuevo régimen para las Empresas de Servicios Eventuales (ESE), que se dedican exclusivamente a contratar personal para ponerlo a disposición de empresas de manera temporal durante necesidades operativas extraordinarias o picos de demanda. La normativa buscó “transparentar su funcionamiento” al establecer condiciones para los contratos discontinuos y crear un esquema de inscripción electrónica acompañado por un sistema de garantías.

Finalmente, el Decreto 407/2026 también incorporó cambios vinculados con los certificados médicos laborales, que ahora deberán emitirse por medios electrónicos mediante plataformas registradas y profesionales habilitados, salvo en “situaciones excepcionales debidamente justificadas”. Además, prevé la implementación de un sistema de notificaciones para informar a empleadores y agentes del sistema de salud sobre el inicio y la finalización de trámites jubilatorios.