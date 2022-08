El titular de la DAIA, tras los dichos de Alberto Fernández: “Nisman fue asesinado, no es cierto lo que dijo el Presidente”

Los dichos del presidente Alberto Fernández anoche durante una entrevista televisiva, cuando aseguró que el fiscal Alberto Nisman “se suicidó” y lanzó “espero que no haga algo así el fiscal [Diego] Luciani”, cayeron mal en la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Ese paralelismo entre el magistrado que sostenía que la vicepresidenta Cristina Kirchner había encubierto el atentado a la AMIA y el que la acusó en la causa Vialidad fue repudiado por la entidad. Su titular, Jorge Knoblovits, no solo contradijo al mandatario, sino que consideró de “gravedad extrema” sus dichos. “Nisman fue asesinado, no es cierto lo que dijo el Presidente”, lo corrigió.

Mientras preparan un comunicado oficial para ir contra las expresiones de Fernández por la “preocupación” que ocasionaron, Knoblovits contó que anoche “casi no pudo dormir” por esta situación. “Me pareció de una audacia pocas veces vista en la Argentina”, comenzó en CNN Radio el titular de la DAIA.

Fue ahí cuando, en primer término, se expresó sobre lo ocurrido con el fiscal de la causa AMIA en 2018. “Nisman fue asesinado porque lo dijo la Justicia. No es cierto lo que dijo el Presidente que no está determinado, es absolutamente lo contrario”, planteó Knoblovits, que siguió: “¿Qué tienen en común Nisman muerto y Luciani vivo? Que los dos hablaron en contra de un gobierno. Así que eso le agrega un condimento de gravedad extrema al primer magistrado que habla cuidándonos supuestamente, en nombre de todos, como primer mandatario”.

Afirmó, asimismo, que entienden que Fernández tiene “el uso de la lapicera”, pero también planteó que antes el Presidente tiene que usar “la lengua”. Entonces, al respecto acotó: “Usarla para esto nos pareció de una gravedad extrema”. Además, interpretó como una “advertencia” lo dicho por el primer mandatario en el canal TN, cuando se refirió al avance de la causa Vialidad contra Cristina Kirchner. “A quien piensa distinto yo lo abrazaría y lo cuidaría, no lo advertiría”, afirmó Knoblovits.

Fernández: "Nisman se suicidó, espero que no haga lo mismo Luciani"

Ante las duras críticas que expresó Fernández contra la Justicia, el titular de la DAIA también deslizó: “Si nos animamos a dar clases de Derecho porque sostienen una posición distinta a la que nosotros políticamente queremos sostener, estamos en un problema. Esta intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial, con independencia de poderes, en un país como la República Argentina que transita situaciones tan delicadas, me parece que no contribuye para nada a lo que dice en otros discursos que tiene que sostener”.

Por otra parte, el referente de la entidad judía se quejó por la “trivialización” a la que apeló Fernández cuando comparó la pandemia de coronavirus con el Holocausto -el genocidio contra esa comunidad en manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial-. “Ya lo había sostenido hace dos semanas. No es un tema menor porque el Covid-19 no iba edificio por edificio eligiendo sus víctimas, ni las elegía para ser trasladadas a un campo de concentración, separando madres de hijos y metiéndose a una cámara de gas. Nos parece una tontería extrema”, indicó Knoblovits, para cerrar.