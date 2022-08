Un diputado kirchnerista expresó su disgusto por la entrevista de Alberto Fernández en TV

El diputado oficialista Rodolfo Tailhade manifestó su disgusto por la entrevista que el presidente Alberto Fernández le concedió al canal TN este miércoles, en medio de las repercusiones por el pedido de 12 años de prisión a Cristina Kirchner. “ Me molesta que vaya hoy ”, afirmó el legislador kirchnerista a Crónica TV.

Tailhade, miembro del núcleo duro del Frente de Todos, cuestionó, en la previa, el momento elegido por el Presidente para dar una entrevista al canal del Grupo Clarín. “Me molesta la oportunidad. No me molesta que vaya en genérico (sic); me molesta que vaya hoy”, aclaro Tailhade.

Y amplió: “Hace 48 horas que un fiscal pidió 12 años de prisión en una causa, en la que ese canal, al que va a ir, tiene mucho que ver. [También] esa gente que trabaja ahí, los dueños del canal, y los diarios que son réplicas de lo que hacen en el canal”.

Fernández hizo una aparición en el programa A dos voces, conducido por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Allí, hizo declaraciones sobre la situación procesal de Cristina Kirchner, y además se refirió a la actualidad de la Argentina tras los cambios en el Ministerio de Economía.

Rodolfo Tailhade

Previamente, Tailhade cuestionó la línea editorial del medio y rechazó que el jefe de Estado concurriera a los estudios. “Ese canal injuria permanentemente a la vicepresidenta y a su familia, y la persigue”, añadió.

Tras el pedido de 12 años de prisión que el fiscal Diego Luciani formuló contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Fernández salió el lunes a defender públicamente a la vicepresidenta a través de sus redes sociales. También hubo un comunicado formal de la Presidencia de la Nación que habló de “persecución” y criticó el proceso judicial.

“No me parece que en este momento sume”, sostuvo el legislador kirchnerista, quien planteó reparos a la decisión del jefe de Estado. “Esa gente no tiene palabras. Lo van a trampear ”, agregó.

Condena oficial

Segundos después que se conociera el pedido de condena contra Cristina Kirchner, Alberto Fernández expresó su apoyo a su compañera de fórmula. “Hoy es un día muy ingrato”, aseguró con una publicación en las redes, donde publicó un comunicado con palabras de aliento a la vicepresidenta.

“Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas”, escribió Fernández, y agregó: “Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta”.

Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta @CFKArgentina. pic.twitter.com/cOMH2iKjnK — Alberto Fernández (@alferdez) August 22, 2022

Fernández adjuntó a su mensaje un comunicado en nombre del Gobierno nacional, donde se señaló “la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta”.

Y subrayó: “El gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas”.