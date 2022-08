“Qué pobre tipo”: fuertes repercusiones en la oposición por la entrevista de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández brindó una entrevista televisiva en la que desvinculó a Cristina Kirchner de la acusaciones vertidas en la causa Vialidad y cuestionó al fiscal que lleva adelante el caso, Diego Luciani, al que comparó en un tramo de la entrevista con Alberto Nisman.

Las expresiones del presidente, vertidas en el programa A dos voces, de TN, rápidamente suscitaron fuertes críticas entre integrantes de la oposición.

José Luis Espert, diputado por Avanza Libertad, fue el primero en embestir contra el mandatario. “Que pobre tipo es el Presidente. Vergüenza”, fustigó.

A Espert le siguió su par de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, quien afirmó: “Es una total irresponsabilidad sugerir que el fiscal Luciani pudiera suicidarse. Nadie espera mucho de usted, @alferdez pero al menos absténgase de seguir diciendo imbecilidades”.

La líder del PRO, Patricia Bullrich, apuntó contra Fernández al grito de “¡NOOO!”. “No puede decir eso, presidente. ¿Toma conciencia de la gravedad de sus dichos?”, deslizó.

Desde el bloque de senadores del PRO dejaron en claro que “ni las disculpas podrán reparar la gravedad de sus afirmaciones”. “Debería dar el ejemplo, liderar las decisiones de un país, pero los argentinos solo contamos con un vocero adicto de su vicepresidenta y sus problemas judiciales”, señalaron en un comunicado.

Tanto María Eugenia Vidal como Waldo Wolff optaron por ser escuetos al referirse al “incidente”. “¿Es una amenaza, @alferdez?”, preguntó la legisladora y exgobernadora bonaerense. Wolff, mientras tanto, llamó al Presidente “Sin vergüenza”.

En la misma corriente política, se pronunció el diputado Diego Santilli, quien dijo: “Lo que está diciendo el Presidente es gravísimo. La impunidad del kirchnerismo no tiene límites”.

“Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga lo mismo”.

Por su parte, el también legislador bonaerense, Cristian Ritondo, sintetizó: “Más palabras que un diccionario”.

Martín Lousteau hizo lo propio y dijo: “Alberto Fernández no entiende el peso de la palabra presidencial. Sus disparates son cada vez más graves y violentos”.

Lauro Alonso, extitular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que los dichos contra Luciani son “un claro ataque a la independencia judicial, una amenaza y causa de juicio político y juicio penal”.

Para Javier Milei, “Alberto Fernández no solo está destruyendo la economía (rebotar no es crecer y además vuela la inflación) e impulsó una cuarentena cavernícola que no evitó un desastre en términos de vidas humanas, sino que además busca exterminar las instituciones con un mensaje que raya lo mafioso”.

El partido que lidera (La Libertad Avanza) acompañaron con otro tuit: El Dr. Nisman no se suicido. Al fiscal Alberto Nisman lo asesinaron un día antes de que denuncie a @CFKArgentina por traición a la patria”.

De la misma manera opinó el jefe del bloque de la UCR en Diputados Mario Negri: “El Presidente de la Nación acaba de decir en televisión que espera que el fiscal que alegó contra la Vicepresidenta no se suicide. Sonó como un mensaje mafioso. Superó todos los límites. Arrasó con el valor de la palabra presidencial”.

El Presidente de la Nación acaba de decir en televisión que espera que el fiscal que alegó contra la Vicepresidenta no se suicide.

Sonó como un mensaje mafioso para amedrentar a la Justicia.

Su par en el Senado Luis Naidenoff consideró que “el Presidente sobrepasó todos los límites: bastardear la memoria de Nisman que ya no puede defenderse y amenazar al fiscal que con valentía investigó y acusó al poder real que hoy gobierna a la Argentina”.

Alfredo Cornejo, presidente del interbloque de JxC en la Cámara Alta, se sumóa la discusión y expresó -en el mismo todo de Vidal-: “Aparte de mentir ¿estás amenazando al fiscal?”.

El exdiputado radical Luis Petri calificó al mandatario de “mentiroso, cínico e indigno” por negar el asesinato de Nisman y pidió que no le pase lo mismo a Luciani. “Usted es el principal responsable de garantizar su seguridad. No se suicidan los que acusan por corrupción”, criticó.

Un Presidente mentiroso, cínico e indigno que niega el asesinato del Fiscal Nisman por el que antes marchó y ahora pide que no se suicide el Fiscal Luciani.

Presidente usted es el principal responsable de garantizar su seguridad.

Si bien el presidente Mauricio Macri no se ha pronunciado respecto de la entrevista de Fernández, sí lo hizo su primo Jorge Macri: “Son una locura los dichos del presidente Fernández, él tiene que ser el principal garante de la seguridad del fiscal Luciani y hace una amenaza por tv. Total repudio a sus palabras”.

A las declaraciones en redes sociales, se le suma la denuncia que llevará acabo la Coalición Cívica ARI en base a la “amenaza” de Fernández. “Mañana vamos a denunciar al Presidente de la Nación por instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso al Fiscal Luciani″, anticipó Maximiliano Ferraro.

El pedido fue replicado por la diputada Mariana Zuvic, quien compartió las palabras exactas de Ferraro en Twitter.