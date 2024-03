Escuchar

Pese a que Javier Milei hoy expresó que la política eligió el camino del “conflicto” y aunque el comunicado de la Casa Rosada resaltó que el rechazo del Senado al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 fue “un intento de socavar el Pacto de Mayo”, el Gobierno sigue trabajando en los acuerdos para sancionar la nueva ley Bases y el pacto fiscal. Ahora, además, se sumó como un factor clave el salvataje del mega decreto en Diputados. Todas las luces ahora están puestas en la Cámara baja.

Tal como anticipó LA NACION, el ministro del Interior, Guillermo Francos recibió esta mañana en la Casa Rosada al titular del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo junto a un grupo de legisladores de ese bloque: Silvia Lospennato, Diego Santilli, Luciano Laspina, José Carlos Núñez y Damián Arabia. También tiene previsto reunirse con el titular de la bancada radical en la Cámara baja, Rodrigo De Loredo. Es decir que las tratativas que comenzaron con los gobernadores, ahora se trasladan al Congreso.

“Se sigue laburando”, sintetizó una importante fuente de Balcarce 50 para advertir que pese a la batalla discursiva, en la práctica el Gobierno continuará zurciendo los acuerdos con los bloques del Congreso y con los gobernadores. Francos, dijo en las últimas horas: “Vamos a pelear la vigencia del DNU en Diputados. Tenemos armado un nuevo proyecto de ley bases y un un proyecto de reformas fiscales. Esos proyectos los estamos conversando con los jefes de los bloques y los gobernadores. Hay que buscar acuerdos”.

Luz de alarma

El rechazo del DNU en el Senado marcó un punto de inflexión en el clima de negociaciones. El ala más intransigente de la mesa chica presidencial dice que estaba implícita en la convocatoria al diálogo que hizo Milei el 1º de marzo la supervivencia del DNU, pese a que el Presidente no lo puso como condición sine qua non. “Entendíamos que, en este contexto, lo que tenía que suceder era que no se rechazara el DNU”, dijo un colaborador estrecho de Milei.

El Presidente hoy en Radio La Red dijo: “Lo que pasó en el Senado deja algunas dudas porque el Pacto de Mayo tiene etapas. Y la primera etapa es la ley bases y el capítulo fiscal. Lo que pasó en con el DNU deja dudas, ayer no han mostrado ir por el lado del acuerdo”. Milei aclaró que el “preacuerdo” para ir hacia el 25 de Mayo en Córdoba solo contempla a la ley Bases “bis” y al capítulo fiscal. Pero advirtió que para él el rechazo de los senadores a su megadecreto enrarece la atmósfera de consensos.

En principio, el ala intransigente de la Casa Rosada considera que ya no se puede mantener el mismo trato con todos. “Diálogo depende con quién”, dijo a LA NACION un ladero de extrema confianza de Milei. Anoche, en la Casa Rosada, había especial enojo con los gobernadores patagónicos.

El Gobierno descontaba que los 33 miembros de Unión por la Patria iban a votar en contra pero la lupa estuvo posada en los senadores no peronistas. De ahí la furia del Presidente con el presidente de la UCR, Martín Lousteau. Puertas adentro, también fueron blanco de la bronca oficial los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz). En el Gobierno ven a los mandatarios provinciales detrás de los votos negativos de los senadores de esas provincias, por más que las relaciones no siempre sean tan lineales.

El Presidente de la Nación desea destacar la labor de los senadores nacionales de La Libertad Avanza, del PRO, y especialmente de la mayoría absoluta de los senadores de la Unión Cívica Radical, quienes han dado la lucha hoy en defensa de la libertad de los argentinos, a pesar de… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 15, 2024

Los gobernadores patagónicos son, justamente, los que hicieron más pataleo en la reunión de la semana pasada porque no quieren que se reponga la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias -como fija el nuevo paquete fiscal que propone el Gobierno- porque tiene fuerte impacto en la población de sus provincias.

Una curiosidad: en 2023 La Libertad Avanza no presentó lista de senadores en Santa Cruz, donde Milei ganó. Ayer, los senadores santacruceños votaron en contra. Para el Gobierno no hay dudas de que para el año próximo hay que mejorar el armado territorial libertario.

Foco en Diputados

Después del revés en el Senado y luego de que se trasluciera la tensión que hay entre la Casa Rosada y la vicepresidenta Victoria Villarruel, ahora el Gobierno quiere concentrar sus esfuerzos en Diputados. “Tenemos más fe en Diputados donde la correlación de fuerzas nos da más confianza”, dijo un funcionario hoy en Balcarce 50 el día después de la votación del DNU en la Cámara alta.

El colaborador agregó que a partir de ahora habrá que ir puliendo los borradores de la nueva ley Bases y del pacto fiscal que el Gobierno ayer les distribuyó a los gobernadores y a los jefes de bloque. El Gobierno está abierto a conversar los detalles, aunque entiende que no deberían haber grandes cambios en el texto, que quedó mucho más acotado que en la versión original de diciembre (los artículos se redujeron a un tercio).

El DNU, en tanto, sobrevivirá si Diputados no lo rechaza. El Gobierno pretende que la Cámara baja ni siquiera lo trate, pero está atento a todos los movimientos a sabiendas de que los diputados opositores se pueden envalentonar después de lo que pasó en el Senado. “Ahora ellos tienen la espada de Damocles para negociar”, admitió un colaborador oficial.

La intención que hay en el Gobierno es que, pese al traspié de ayer, la ley Bases pueda avanzar. Una fuente oficial advirtió: “La política está entendiendo que, pese a que puedan haber comunicados fuertes, en la práctica vamos a trabajar para que las reformas salgan”.