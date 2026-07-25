El Vaticano ya envió una misión de avanzada a la Argentina para preparar el viaje de León XIV y define el itinerario

A la espera de que el Vaticano oficialice el viaje del papa León XIV a la Argentina, en pocos días se producirá la segunda visita de avanzada de representantes de la Santa Sede para recorrer puntos estratégicos de los desplazamientos que hará el pontífice.

A fines de junio, personal del Vaticano hizo el primer reconocimiento. Así lo pudo confirmar LA NACION de fuentes gubernamentales y eclesiásticas que trabajan en la organización de la visita de Robert Prevost, cuya planificación se redefine con dinamismo.

En principio, el Santo Padre llegaría desde Uruguay, primera parada de su gira por la región, la noche del sábado 7 de noviembre o al día siguiente, domingo 8. En el país vecino tienen la idea de que el Papa presida el acto central por el Día de la Virgen de los 33 Orientales patrona de ese país, en el Santuario de la Patria, que se celebra históricamente el 8 de noviembre.

El presidente Javier Milei visitó a León XIV en Roma el 7 de junio de 2025, un mes después de la elección del Papa vatican media

En el arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza, ya en la Argentina, el presidente Javier Milei esperaría al visitante en la pista, con todos los honores protocolares del caso. Se trata de la primera visita de un Papa a la Argentina después de 39 años.

De momento, se estima que las dos o tres noches que pasaría por Buenos Aires, el Papa se alojaría en la sede de la Nunciatura Apostólica, en la avenida Alvear y Montevideo, en el barrio de Recoleta.

En la agenda que se delinea por estas horas está prevista una presentación del Papa a cielo abierto. Para eso, deberá esperarse la aprobación definitiva del itinerario por parte del Vaticano, que analizará, en primer lugar, las condiciones de seguridad.

Una posibilidad es que el acto se realice en la zona del Monumento de los Españoles, en Palermo, en el cruce de las avenidas Sarmiento y Libertador, con la expectativa de que la convocatoria supere el millón de personas. Se habría desestimado, en tanto, el ofrecimiento de las autoridades de River Plate para que el Papa presida un acto en el estadio Monumental, como hizo en su viaje a España cuando compartió un encuentro en el Santiago Bernabeu, en Madrid.

El Papa podría celebrar una misa multitudinaria ante el Monumento de los Españoles, en la intersección de las avenidas Sarmiento y del Libertador Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

A lo largo de su estadía también se prevé un viaje de medio día a Córdoba, con regreso a la Capital para que el Papa pernocte y descanse en la Nunciatura. Y también un encuentro en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), con referentes eclesiásticos.

Probablemente, el edificio de la universidad, en Puerto Madero, oficie como centro de prensa.

El programa tentativo de actividades contemplaría una visita del Papa a la Basílica de Luján, donde presidiría una misa. Pero la gira no incluiría como se supuso en un primer momento, un paso por Santiago del Estero, la diócesis más antigua del territorio argentino.

Si bien habrá una agenda cargada con un muy probable paso por un encuentro en el Teatro Colón, fuentes al tanto de lo que se define por estas horas hablan de que también se reservarán momentos de descanso para el pontífice. Al igual que en su reciente viaje España, donde permaneció seis días, está previsto que durante el día tenga margen para alguna siesta en su habitación de la Nunciatura.

El Papa llegaría al país con una comitiva de 70 funcionarios del Vaticano, a los que se sumarían unos 70 periodistas acreditados en la Santa Sede, que como en todos los viajes papales abonan un canon para formar parte del vuelo. Aunque no todos podrán participar de las actividades que tendrá el Papa. Apenas lo harán una decena de ellos. En total, para la cobertura se espera que haya más de mil periodistas siguiendo las alternativas de la visita.

El papa Juan Pablo II estuvo en la Argentina en junio de 1982 y en abril de 1987 Captura video / Historia de la televisión marplatense

Avanzada del Vaticano

En la primera avanzada que hizo la Santa Sede a Buenos Aires, la Casa Rosada fue recorrida por los emisarios, según confirmaron importantes fuentes de Balcarce 50 a LA NACION.

“Fue muy críptico todo”, completaron sin dar mayores detalles en la Casa Rosada. La misma avanzada ya estuvo también en Uruguay, que sería la primera etapa del viaje del pontífice en la gira que también sumaría a Perú, su patria adoptiva, como tercer destino.

La asunción de la presidenta electa de ese país, Keiko Fujimori, este martes, podría ser el punto de quiebre para la oficialización de la gira. Fiel al protocolo, el Vaticano esperaría que la nueva jefa de Estado asuma la presidencia para anunciar la visita a los tres países de la región, dejaron trascender fuentes de la Iglesia.

Según pudo saber este diario de fuentes eclesiásticas, la primera visita de avanzada comprendió la llegada de cuatro funcionarios de la Secretaría de Estado y de la Oficina de Comunicación de la Santa Sede. Durante su permanencia en Buenos Aires stuvieron durante unos días con el Episcopado y con el Gobierno, con la mira en temas fundamentalmente de seguridad y cuestiones vinculadas a los desplazamientos que haría el Santo Padre.

La eventual visita del jefe de la iglesia católica en la gira por la región, ya es dada prácticamente por confirmada por fuentes del Poder Ejecutivo, mientras esperan la oficialización formal por parte del Vaticano.

La recorrida de los representantes de la Santa Sede por la Casa Rosada se dio en medio de un fuerte sigilo. De confirmarse la gira, se descuenta que la Casa Rosada será el lugar en el que el presidente Javier Milei recibirá a León XIV, luego del encuentro inicial en el aeropuerto.

Ambos se vieron por primera vez en mayo de 2025, cuando el papa agustino fue elegido al frente de la Iglesia tras la muerte de Francisco y el líder libertario viajó para la ceremonia de asunción. Un mes después, el Papa recibió al líder libertario en el Vaticano.

El miércoles último llegó al país el nuevo nuncio apostólico de la Santa Sedeen la Argentina, el arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach, designado en mayo por el Papa. El flamante jefe de la misión diplomática del Vaticano presentará en breve sus cartas credenciales a Milei.

En las últimas horas acercó una copia de las cartas diplomáticas al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, quien así lo consignó en su cuenta de la red social X.

“La Argentina y la Santa Sede reafirmamos los fuertes lazos históricos y el afecto mutuo que nos unen. Seguiremos consolidando esta etapa de profunda cercanía y diálogo fraterno, fortaleciendo juntos una agenda de trabajo cada vez más estrecha basada en valores compartidos”, se consignó en el mensaje que acompañó la foto entre Banach y Quirno.