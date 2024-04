El video de los familiares del Pata Medina a los golpes e insultos frente a un camping de la Uocra

Escuchar

Una pelea entre integrantes de la familia de Juan Pablo “Pata” Medina se desató ayer frente a un camping del gremio de la Uocra de La Plata, en Punta Lara, y requirió intervención policial. Fabiola García, esposa de Medina, protagonizó el enfrentamiento, entre golpes e insultos, con un grupo de personas compuesto por allegados a Cristian “Puly” Medina y Braian Medina (hijo y nieto del gremialista, respectivamente). El hecho quedó registrado en distintos videos y requirió intervención policial, pero no derivó en denuncias . El propio Pata Medina intervino.

En los registros en video, se observa a García golpeando a un joven vestido con un buzo blanco con capucha, que luego intenta contenerla, en medio de una escena poblada de motos, en plena calle, en la esquina de Almirante Brown y 26, en la que se ven personas vestidas con camperas con la leyenda “La Banda de Fierro”, como se denomina la barra brava del club Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Según pudo saber LA NACION, los integrantes del grupo de Puly y Braian Medina habrían intentado pintar paredones en las inmediaciones del camping para promocionar una candidatura de Puly a secretario general de la Uocra platense. El gremio está intervenido y su interna derivó en numerosos choques violentos entre las facciones de los familiares de Medina y de Iván Tobar. El enfrentamiento de anoche evidenció también un enfrentamiento entre los propios familiares de El Pata.

Las imágenes registradas muestran cómo García reprocha a los gritos que no estén en el lugar Cristian y Braian Medina. “Que vengan Puly y Braian, no los soldaditos” , afirma en una de las grabaciones del hecho que trascendieron. “ El Pata tiene autoridad moral; no el falopero y borracho de Braian, que nunca trabajó en una puta obra ”, exclamó la mujer, que agregó que a su marido “le latían los pulmones de saquear [por cargar sacos de cemento]”.

“El Puly tiene la casa por el Pata. Analía [otra hija de Medina] dueña de Hemisferio”, acusó García, que les dedicó otro mensaje a los presentes en el lugar, al decirles que Puly Medina les saca plata. “No labura, ¿Cómo vive?”, se preguntó.

Pintadas de Puly y Braian Medina, en paredones de La Plata y zonas aledañas Facebook

En el cierre de la secuencia, se observa un móvil policial que arriba a la zona. Los efectivos dialogan con García y en la escena aparece también El Pata Medina (de campera blanca). El sindicalista quedó en libertad en junio de 2022, tras estar detenido en prisión preventiva por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión.

