El voto de los candidatos de la Provincia: de la preocupación de Máximo Kirchner al sufragio de Karina Milei con su padre

Con algunas demoras registradas en las apertura de mesas, a las 8 abrieron los comicios para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. A partir de esa hora, algunos de los principales candidatos a diputados y senadores comenzaron a acercarse a votar y hablaron con los medios que los esperaban en la puerta de las escuelas

Uno de ellos fue el diputado nacional Máximo Kirchner, que votó en el partido de La Plata poco después de las 9 y dedicó un momento para reflexionar sobre los comicios y su madre, la expresidenta Cristina Kirchner. “A casi 100 días de que la presidenta del Partido Justicialista (PJ) esté presa, la sociedad se va a expresar y validar o no una forma de conducir el país”, dijo y sumó: “Es la primera vez que se desdobla (una elección). Eso depende de la característica de cada dirigente. Aspiramos a un 60 por ciento [de participación] o más".

Máximo Kirchner. Ignacio Amiconi

Al ser consultado por las denuncias de presuntas maniobras de corrupción que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el parlamentario evaluó: “A mí me preocupa la economía del país, me preocupa más lo que hace [Luis] Toto Caputo que lo que hace la hermana del Presidente”.

En esta misma línea, pocos minutos antes votó en el partido bonaerense de San Martín el candidato de Fuerza Patria en la Primera Sección electoral, Gabriel Katopodis. “La gente tiene ganas de decidir, no quiere que decidan por ellos”, dijo y remarcó: “Todos estamos con el compromiso de trabajar mañana sea cual sea el resultado para que la gente pueda resolver sus problemas y vivir un poquito mejor”.

“La votación es el resultado de muchos factores. La campaña fue creciendo en intensidad, en pulso y en humor social de acuerdo al estado de la situación económica y de las cosas que pasaban”, añadió.

Gabriel Katopodis emitiendo su voto. @gkatopodis

Diego Valenzuela, candidato de Alianza La Libertad Avanza por la Primera Sección Electoral, votó poco después de las 10.30 y denunció que demoras en las aperturas de mesa se dieron debido a que “las autoridades de mesa no fueron anoticiadas”.

Por otro lado, elogió la gestión de la administración mileísta. “Estoy muy feliz de lo que hicimos acá en la Provincia. El Gobierno llega fuerte a esta elección, transformando la economía y con un nuevo enfoque en seguridad”, afirmó. Al mismo tiempo, consideró que el escándalo del caso $LIBRA “no va a influir en la elección”. “La mayoría de los vecinos te hablan de sus temas: su calidad de vida, el bolsillo, el laburo”, marcó.

Otros dirigentes

Por otro lado, Diego Santilli -que buscará un lugar como diputado nacional junto a José Luis Espert en la boleta libertaria de cara a las elecciones de octubre- también votó poco después de las ocho de la mañana. “Lo importante es que el ciudadano diga lo que quiere y que sea en paz”, deseó.

“Muchas veces vi que hubo ciudadanos que no tenían claro qué votaban, pero hay que expresarse. Para mi es importante la convocatoria. Que se tomen un rato del domingo en actitud de venir a votar. Si no vota mucha gente hay que analizar por qué, de qué manera, tal vez el desdoblamiento... Pero no es momento de hablar de política”, dijo.

El diputado nacional y armador de Pro Cristian Ritondo se alineó con este mensaje y ratificó: “Cuando uno se imagina cambios, cosas que quiere hacer, el día empieza hoy. La jornada va a ser más parecida a lo que pasó en Corrientes que lo que pasó en otros distritos”.

Ritondo este domingo en las elecciones. X

“Hay una provincia que se despierta, que entiende la responsabilidad que tiene hoy. Espero que los bonaerenses, cuando se despierten, agarren el documento y vayan a votar”, deseó. Por otro lado, se refirió al acuerdo entre el partido liderado por el expresidente Mauricio Macri y La Libertad Avanza (LLA): “El Pro está donde tiene que estar. Se decidió con Diego (Santilli) y con Macri estar en donde está el cambio sin especular, en donde la gente nos dice que tenemos que estar”.

Y añadió. “Trabajamos muchísimo. Trabajamos diariamente, nos sentimos conformes, contentos, construimos una relación política que nos permitió trabajar en conjunto. Es un ensamble difícil y lo hicimos junto con ellos”.

Noticia en desarrollo