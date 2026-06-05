El Wall Street Journal publicó una nota crítica sobre Milei: “El trolling perjudica su reforma”

El prestigioso diario económico estadounidense Wall Street Journal publicó este viernes una dura nota contra los modos del presidente Javier Milei en la que advirtió que si bien “el trollling online impulsó su ascenso” en la política, ahora “perjudica su reforma pro mercado”.

Para el citado medio, “ese mismo estilo confrontativo expuso debilidades en el ejercicio del poder, alejando a aliados potenciales y fomentando el desgaste de la opinión pública”.

La columna del Wall Street Journal

“El índice de aprobación de Milei cayó recientemente a su nivel más bajo desde que asumió el cargo. Su jefe de gabinete enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito”, sostuvo el medio en referencia a la polémica por la causa por la que se investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

Y agregó que “la insatisfacción pública con la economía sigue siendo alta. Si bien la inflación se ha desacelerado drásticamente, muchos argentinos afirman que aún tienen dificultades para llegar a fin de mes, y las encuestas sugieren un creciente cansancio con el estilo combativo de Milei”.

El uso de las redes sociales

El Wall Street Journal publicó que “pocos líderes mundiales publican tanto como Milei. Desde que asumió el cargo, el presidente Trump ha publicado aproximadamente 8.800 veces en Truth Social, según un análisis publicado en mayo. Milei a veces supera ese volumen en un solo mes en X”.

Y señaló que “Milei afirma que administra su propia cuenta y dedica horas cada día a compartir publicaciones de seguidores que actúan como animadores y detractores del libertario de cabello alborotado”.

Empleados graban para redes sociales la salida de Milei del Congreso Hernan Zenteno - La Nacion

“Su perfil mezcla fragmentos de apariciones televisivas en las que critica el socialismo con largas defensas de los mercados libres, celebraciones por la caída de la inflación y anuncios de nuevas inversiones en minería y energía”, agregó.

Y consignó que “también publica con frecuencia sobre reuniones con Elon Musk, el multimillonario propietario de X, y con Trump, a quien ha adoptado como aliado político. Milei, un soltero de 55 años, afirma que publica gran parte de sus mensajes durante el desayuno y el almuerzo, así como por la noche”.

El tiktoker Iñaki Gutierrez con Javier Milei en Olivos @inakiigutierrez

“Cuando se postuló por primera vez a un cargo público, la presencia en línea de Milei le permitió sortear los medios tradicionales y dirigirse directamente a los votantes furiosos con un sistema al que culpan de décadas de crisis económicas. Sus ingeniosas publicaciones en redes sociales le ayudaron a ganarse un lugar como aliado de Trump, quien propuso un rescate de 20 mil millones de dólares a Argentina cuando los mercados se inquietaron tras las elecciones locales de mitad de mandato del año pasado”, recordó el Wall Street Journal.

Qué le critica a Milei

En el artículo, el medio económico sostuvo que “en X, Milei ha tildado a los legisladores de ‘degenerados fiscales’ por apoyar un mayor gasto y ha ridiculizado a los gobernadores por disputas relacionadas con fondos federales”.

Y señaló que “la actividad en línea del presidente ha generado otros problemas. La fiscalía investiga el papel de Milei en la promoción de la criptomoneda Libra en X tras el colapso del token, que provocó la pérdida de millones de dólares de los inversores. Milei ha negado haber cometido irregularidad alguna”.

“Un portavoz del gobierno ha declarado que el presidente se comporta con respeto en línea. Milei argumenta que tiene derecho a usar las redes sociales como cualquier otro ciudadano y suele señalar que su perfil de X lo identifica como economista, no como presidente. Los críticos afirman que esta distinción es difícil de sostener cuando la cuenta pertenece a un jefe de Estado”, añadió en el artículo.