El Gobierno llamó a concursar la vacante del camarista Irurzun y busca completar un tribunal clave

El Gobierno informó al Consejo de la Magistratura que el camarista Martín Irurzun cumplió 75 años y que no prevé enviar al Senado un nuevo acuerdo para que continúe en el cargo. De esta manera, se le solicitó al presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, que realice un concurso para cubrir su vacante en la Cámara Federal.

Es decir, el Gobierno lo dio a Irurzun por jubilado desde el sábado pasado, cuando cumplió 75 años, más allá de que el magistrado realizó un reclamo judicial ante el fuero contencioso administrativo federal y ante la propia Corte Suprema de Justicia para seguir adelante más allá del tope legal de su edad.

Así, el Gobierno avanza en la renovación de la estratégica Cámara Federal porteña, a la que pertenecía Irurzun, un tribunal clave que tiene la llave para dejar que avancen a juicio los casos de corrupción contra funcionarios y exfuncionarios o que queden sepultados para siempre.

Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola

Este mes el Gobierno ya designó al juez Pablo Yadarola en lugar del camarista Leopoldo Bruglia, que había llegado a la Cámara Federal trasladado durante el gobierno de Mauricio Macri. Y revalidó el cargo de Pablo Bertuzzi, otro camarista trasladado, pero que concursó para su propio cargo.

Con la llegada del reemplazante de Irurzun, el Gobierno puede colocar un tercer camarista en este estratégico tribunal.

Tramitan en esta cámara las causas más sensibles para el Gobierno, como el caso LIBRA$, donde se investiga a Javier Milei y a su hermana Karina Milei, el caso Andis, donde está procesado Diego Spagnuolo, y el tribunal intervendrá en el caso de supuesto enriquecimiento de Manuel Adorni.

Hoy integran la Cámara Federal los jueces Mariano Llorens, Alberto Boico, Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi, y aún no juró Pablo Yadarola. Hasta que no concluya el concurso para reemplazar a Irurzun, la vacante será cubierta por estos magistrados designados por sorteo.

Lucas Somigliana, Director Nacional de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia, envió hoy una nota a Rosatti para que active el concurso.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al expediente de la referencia, mediante el que tramita la presentación del Dr. Martín Irurzun, a través de la que solicitó un nuevo nombramiento en los términos del artículo 99, inciso cuatro, tercer párrafo, de la Constitución Nacional para continuar en el ejercicio de su cargo como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal Sala II”, dice la nota a la que accedió LA NACION.

Empezaron las comisiones por el proyecto de reforma del sistema de selección de jueces, en el consejo de la magistratura. Horacio Rosatti María Bessone

Y señala que “atento a que el magistrado alcanzó la edad de setenta y cinco (75) años el pasado 18 de julio y que el Poder Ejecutivo Nacional no ha elevado la propuesta de su nuevo nombramiento al H. Senado de la Nación, cumplo en informarle dicha circunstancia”.

Menciona Somigliana que “en consecuencia, habiéndose producido la vacante definitiva en el cargo, le solicito tenga a bien arbitrar lo conducente a fin de que se sustancie el concurso correspondiente”.

Irurzun, una de las figuras más influyentes de Comodoro Py durante las últimas tres décadas, le había pedido eel viernes a la Corte Suprema de Justicia que trabaje el fin de semana y durante la feria judicial de invierno para que lo habilitara a seguir en el cargo más allá de los 75 años, contrariamente a lo que dice la Constitución Nacional.

La Corte no realizó ningún movimiento con su caso el fin de semana, cuando el juez cumplió 75 años.

De todos modos, el juez presentó una demanda de fondo en la justicia contencioso-administrativa federal contra el Estado Nacional para que declare la nulidad del párrafo tercero del inciso 4° del artículo 99 de la Constitución Nacional, la cláusula incorporada por la reforma de 1994 que exige a los jueces un nuevo nombramiento, con acuerdo del Senado, para permanecer en sus cargos una vez cumplidos los 75 años.

La presentación, con el patrocinio de los abogados Alberto Antonio Spota y Federico Dal Maso, se suma a la medida cautelar ya rechazada en primera instancia y en Cámara.

Con estos antecedentes es que el Gobierno dio por concluido el asunto y mandó a designar a un reemplazante. Irurzun llegó a la Cámara Federal en 1994, presidió la Sala II y su jubilación abre una vacante sensible en el tribunal.