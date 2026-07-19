Milei vuelve a desafiar a Lula y visita a tres presidentes sudamericanos para consolidar su “liderazgo” en la región

Tres presidentes con agendas afines y un candidato clave. En sólo dos semanas, el presidente Javier Milei recorrerá cuatro países sudamericanos, y se encontrará con líderes con los que comparten miradas geopolíticas, todas alineadas con el presidente norteamericano Donald Trump.

La asistencia a las juras de dos flamantes aliados regionales como Keiko Fujimori como presidenta de Perú, y de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, se complementará con un paso por Quito para encontrarse con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, a quien ya recibiera en Casa Rosada en agosto pasado, y con quien firmará distintos acuerdos de cooperación. El plato fuerte, sin embargo, estará en San Pablo, ciudad a la que Milei llegará para asistir, en principio, a la presentación formal de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial de la derecha en Brasil. Un nuevo desafío para su principal e incómodo socio del Mercosur, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disputará en las elecciones del 4 de octubre contra el hijo de Jair Bolsonaro su continuidad en el cargo. Y una muestra de las intenciones del Presidente de afianzar su “liderazgo” en la región, siempre en sintonía con la administración Trump.

Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que Milei tiene previsto partir la noche del viernes próximo a San Pablo, donde al día siguiente se producirá la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), que proclamará a Bolsonaro como candidato. Más allá del silencio de Itamaraty en relación al viaje (lo calificó ante la consulta de LA NACION de “viaje privado”) el secretario general de la Presidencia, Guilherme Boulos, blanqueó la manifiesta incomodidad de Lula por esos movimientos. “¿Qué cree este imbécil que tiene para enseñarle al pueblo brasileño?”, posteó el funcionario del gobierno socialdemócrata, en abierto desafío al presidente argentino. No se trata, por cierto, de dos desconocidos: el 29 de junio pasado, Milei recibió, enfundado en el mameluco de YPF que suele vestir cuando trabaja en la quinta de Olivos, al senador Bolsonaro, y ambos posaron para las fotos, mirando a cámara y con ambos pulgares levantados. “Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro”, posteó Milei luego del encuentro.

Antes de dejar Brasil –participará de la inauguración de la exposición rural, el domingo 26- el plan original del Presidente incluía una visita, en Brasilia, al ex presidente Bolsonaro, que cumple en prisión domiciliaria una larga condena por participar de un golpe de Estado contra Lula da Silva. Desde el Gobierno admitieron a este diario gestiones concretas ante la Justicia brasileña para tramitar el permiso de visita, vía Cancillería y la embajada argentina en Brasil, pero la respuesta fue negativa. El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, el mismo que le prohibió esta semana al senador y precandidato presidencial mantener cualquier contacto presencial con su padre, al menos hasta pasada la primera vuelta electoral, hizo extensiva esa prohibición al presidente argentino.

El martes 28, un día después de recibir en su despacho a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, que llegará por primera vez al país, Milei viajará a Lima para la jura de Keiko Fujimori, triunfadora por estrecho margen en la segunda vuelta electoral del 7 de junio pasado, y que es otra de las figuras de la derecha regional que sostiene un estrecho vínculo con Washington. Por el momento, la estadía de Milei incluirá su presencia en la jura, un almuerzo y el tradicional saludo de la presidenta a los mandatarios. Hasta ahora, estarán junto a Milei sus pares José Antonio Kast (Chile) y Daniel Noboa (Ecuador), a quien el presidente visitará, en Quito, unos días después.

En efecto, en Ecuador esperan a Milei el 6 del mes próximo. Noboa, que llegó al poder hace poco más de un año, dará un paso más en el vínculo bilateral y firmará con Milei acuerdos comerciales en el sector automotriz, la actualización del tratado de extradición entre ambos países, y convenios en materia de energía y ciberdefensa. “Hay coincidencias ideológicas entre ambos países”, comentaron desde la sede diplomática ecuatoriana que encabeza Diana Salazar, ex fiscal general y promotora de investigaciones penales que terminaron en condenas para el ex presidente Rafael Correa (buen amigo del kirchnerismo, enemigo de Noboa) y algunos de los funcionarios de su gobierno.

Al día siguiente, Noboa y Milei viajarán –tal vez juntos- a Bogotá para la jura de De la Espriella, quien derrotara en la segunda vuelta electoral a Iván Cepeda, delfín del izquierdista Gustavo Petro, uno de los enemigos políticos confesos del presidente libertario.

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!



Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.



Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

“Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”, posteó Milei el 21 de junio, cuando la victoria de De la Espriella era un hecho, y en un juego de palabras que apenas esconde el objetivo de liderar el notorio avance de gobiernos de derecha en la región, con excepciones como Uruguay, México y (por ahora) Brasil.