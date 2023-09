escuchar

A 26 días las elecciones generales y durante un acto en Dock Sud por la puesta en marcha de una planta de pretratamiento del Sistema Riachuelo, el presidente Alberto Fernández lanzó una fuerte arenga para votar al ministro de Economía, Sergio Massa, y aseguró: “Tengo un sueño: que el 10 de diciembre la banda pueda dársela a Sergio”. Este espaldarazo llega cuatro días después de que el candidato de Unión por la Patria (UxP), durante su paso por +Entrevistas (LN+), intentase despegarse de jefe de Estado y lo cuestionara por la “fiesta de Olivos”, pusiera en duda su credibilidad y anticipara que no convocaría ni a la mitad del gabinete actual en un eventual gobierno.

“En mi vida personal tengo un sueño: que no te vendan espejitos de colores, hermano, porque los problemas no se arreglan con una motosierra [en referencia a Javier Milei] o diciendo que la contaminación de los ríos se resuelve privatizando los ríos. Y que no vengan a darnos clase los que les sacaron el 13% a los jubilados [en referencia a Patricia Bullrich] y nos hundieron en el peor de los mundos”, dijo Fernández en compañía del mismo Massa, Malena Galmarini y Gabriel Katopodis.

“Tengo un sueño: que el 10 de diciembre la banda pueda dársela a Sergio, que lo pueda abrazar y que me pueda decir “ayudame hermano”, porque los que somos compañeros solo tenemos que ayudarlo, no tenemos ni que fiscalizarlo ni cuestionarlo”, sentenció mientras señalaba al expresidente de la Cámara de Diputados.

Una vez más, en un intento por reivindicar su gestión y arremeter contra JxC y Bullrich, Fernández insistió en que “esos que nos dejaron 46 meses consecutivos de caída del empleo, 54 puntos de inflación y 150 millones de dólares de deuda tomada en menos de un año ahora nos quieren explicar lo que hay que hacer”.

A los gritos, insistió entonces que su administración “si sabía qué hacer” pero las condiciones “fueron las peores”: “Para nosotros, el sentido de la política es mejorar la vida de la gente. Hemos hecho mucho, pero no hemos hecho todo. Queda mucho por hacer. Tenemos que luchar en un escenario muy complejo”

En esa línea, hizo otro pedido tanto a la militancia como aquellos que votaron otras fuerzas. “Piensen como piensen, por favor no demos un paso atrás. Hemos hecho lo necesario para dejar los cimientos para que el que me siga pueda darle a la Argentina el impulso que la Argentina merece y puede tener”, dijo.

Opinó que Massa es una de las personas “más capacitadas” para ser su sucesor y deslizó elogios hacia el titular del Palacio de Hacienda: “Desde la Anses, él le tendió una mano a un montón de argentinos que habían quedado a mitad de camino en la crisis de 2001. Fue un gran intendente y presidente de la cámara de Diputados. Lo vi llegar a hacerse cargo de la economía en un momento muy difícil de mi gobierno. Es, de su generación, el que más se preparó para ser presidente de la Argentina”.

“Él es un hombre con quien compartimos los mismos valores: estar al lado de los que menos tienen y hacerlo con responsabilidad. Lo he visto trabajar incansablemente. Es un loco que de repente te manda un mensaje a las 2. Y le contestas y te sigue hablando, pero es esto. Si quieren que la Argentina siga por esta senda de crecimiento y de desarrollo; si quieren que alguien les resuelve con seriedad el problema de la inflación y de sus salarios… Por favor, no se dejen confundir”, sumó a continuación Fernández.

Y finalizó con un dardo hacia Milei: “Los que gritan libertad, carajo, son los que quieren libertad para los ricos y más pobreza para los argentinos. Si lo que quieren es vivir en un país con justicia social, con igualdad para las mujeres, en un país que crezca, se desarrolle, que a todos les dé una oportunidad, no se equivoquen y voten a Sergio”.

