Massa y Alberto Fernández, cuando compartían el gobierno de Néstor Kirchner

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2019 • 11:49

El canto de sirenas aturde a Sergio Massa . En público y en privado, el kirchnerismo lanzó una presión total para atraer a su orilla al líder del Frente Renovador, al que consideran la pieza que les falta para unificar al peronismo y consolidarse como la fuerza casi hegemónica de la oposición.

Alberto Fernández -flamante candidato a presidente ungido por su vice, Cristina Kirchner - confirmó esta mañana que habló en estas horas con Massa, en pleno proceso de definiciones de Alternativa Federal, el bloque que aglutina desde el año pasado a los peronistas no kirchneristas. "Obviamente quisiera que Sergio se incorpore. Es el hombre más preparado de su generación y no hay motivos para no sumarlo; solo puede aportar", dijo el candidato en Radio con Vos.

Massa sigue con los alternativos, pero admitió su vocación de construir un gran coalición electoral, algo a lo que se resisten sus hasta ahora socios Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto .

El operativo para convencer al exintendente de Tigre involucró una cadena de declaraciones favorables de dirigentes de todas las familias kirchneristas. "Ojalá podamos entender que tenemos que estar todos juntos en un mismo espacio, dando la pelea a un proyecto de país que esta dando resultados muy poco gratos. Sería fundamental que Massa se sumara al PJ para garantizar el triunfo en primera vuelta", lo invitó el propio Alberto Fernández.

Oscar Parrilli , secretario privado de Cristina Kirchner, se sumó a la presión: "Massa está en un momento crucial de su vida política. La decisión que tome lo va a dejar de protagonista o no va a tener presencia en la política argentina".

Desde el costado sindical, el camionero Pablo Moyano consideró "importantísima" la presencia de Massa en el mismo sector político que propone la fórmula Fernández-Fernández. "Ojalá Massa se decida a compartir este espacio y después se verá cuáles son sus aspiraciones. Si es para sumar, es importantísima su presencia", dijo hoy.

Otro histórico del kirchnerismo, el exministro Aníbal Fernández , fue terminante: "Yo haría lo imposible por conquistar e incorporar a Massa. Alberto fue la persona más cercana a Massa; ojalá pueda convencerlo". Se refiere al momento en que el ahora candidato a presidente fue jefe de campaña del massismo, en 2013.

Jorge Capitanich se sumó al clamor. "Lo veo a Sergio jugando en este espacio de unidad, con el objetivo de ganar en primera vuelta.

Andrés "Cuervo" Larroque, uno de los fundadores de La Cámpora, también elogió a Massa, dijo que hay "buenas conversaciones con él", aunque le puso un límite a la oferta de unidad: lo mandó a Buenos Aires. "Sería muy interesante que Massa participe de unas PASO con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Axel está caminando mucho la provincia y está midiendo muy bien".

Desde el PJ bonaerense también le envían guiños a Massa. "Alternativa Federal esta muy trabado y que no avanza para ningún lado. Estamos hablando con intendentes cercanos a él para lograr la unidad", afirmó Fernando Grey, presidente del partido e intendente de Esteban Echeverría. Se sumó su colega de San Martín, Gabriel Katopodis: "Sergio tiene que ser el garante de que Macri no gane las elecciones".

Para Massa, la oferta de ir a la provincia es un regalo envenenado. Él insiste en que su único objetivo es ser candidato a presidente de un frente que pueda derrotar a Mauricio Macri . Y que de ningún modo aceptaría ser candidato a gobernador.

No está nada claro si Cristina Kirchner está dispuesta a abrirle la puerta a una disputa interna por el cargo principal. Pero en el Instituto Patria tienen claro que si lo atraen, terminará de desinflarse Alternativa Federal y casi todos los gobernadores del PJ quedarán alineados en el mismo espacio.