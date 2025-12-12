Negociaciones con gobernadores. Tucumán recibió $20.000 millones en ATN, la cifra más alta de la era Milei

CÓRDOBA.- Con tres diputados y un senador que actúan alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo, Tucumán recibió $20.000 millones de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN). Es el mayor monto individual dado en toda la gestión de Javier Milei, superando a que más recibió en el acumulado del año, que fue Neuquén con $ 18.000 millones.

El dinero fue girado por el Ministerio de Economía después de que en noviembre no repartiera un solo peso de ATN. Esa decisión fue interpretada como una señal de que esos fondos podrían usarse en las negociaciones con los gobernadores para conseguir el apoyo al presupuesto 2026 y, después, para la reforma laboral.

“Algo de plata habrá. No será para todos y no se repartirá sin un criterio, pero habrá. Más flujo para las cajas de jubilaciones no transferidas, parte de los ATN y facilidades para programas de organismos multilaterales de créditos”. La frase, de una fuente cercana al Ministerio del Interior, la publicó LA NACION el domingo pasado, cuando adelantó la estrategia que baraja la Casa Rosada para lograr apoyo legislativo. Tucumán es la primera beneficiada.

La ejecución del Fondo de ATN acumulada enero a noviembre, alcanzó los $131.500 millones (pagados), distribuidos entre Neuquén, $18.000 millones; Tucumán, $15.000 millones; Salta $13.000 millones; Entre Ríos y Santa Fe $12.000 millones cada una; Buenos Aires $10.000 millones, y Santa Cruz, $8.000 millones.

Con $7.000 millones cada una se enlistan Catamarca, Misiones, Chaco y Chubut; sigue San Juan, con $6.000 millones; Río Negro, con $5.000 millones; Mendoza, con $3.000 millones y Corrientes, con $1.500 millones.

El Fondo ATN totalizó en este mismo período $860.115 millones, por lo que la ejecución es del 15,3% en los 11 meses del año, ubicándose por encima de igual período del 2024 (8,1%), aunque por debajo de 2023 (25,1%), 2022 (23,9%) y 2021 (57,9%), entre otros. De este modo, el Fondo ATN tiene un remanente sin ejecutar en este 2025, en moneda corriente, de $728.615 millones.

La ley de ATN, junto con la nueva distribución del impuesto a los combustibles líquidos, logró consenso entre los gobernadores porque no tiene impacto en el superávit fiscal. Sin embargo, fueron rechazados por el presidente Milei. En la etapa abierta después de las elecciones, no se avanzó sobre ese punto, que tampoco está contemplado en el proyecto de presupuesto que ingresó al Congreso.

Santilli se reunió con la mayoría de los gobernadores; con algunos, incluso, más de una vez. Siguen sin estar en agenda los kirchneristas. Desde las dos partes insisten en que hay clima de diálogo, que cambió la actitud de la Nación, pero lo que esperan las provincias es que aparezcan fondos.