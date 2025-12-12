ARCA denunció a la AFA y a “Chiqui” Tapia por apropiación indebida de tributos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció este viernes a Asociación del Futbol Argentino (AFA), y a Claudio “Chiqui” Tapia, por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 7500 millones de pesos.

La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.

De acuerdo a la denuncia a la cual tuvo acceso LA NACION, el eventual delito denunciado por ARCA $7.593.903.512.

La División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones.

La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.

Claudio "Chiqui" Tapia, durante la reunión del consejo de la Conmebol celebrada este viernes en Lima que lo confirmó como representante del fútbol sudamericano ante la FIFA Prensa Conmebol

ARCA acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días.

Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.

La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de Claudio Chiqui Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.

El nudo de la acusación es una supuesta maniobra delictiva tipificada en el Régimen Penal Tributario (Ley 27.430).

Según ARCA, la AFA actuó como agente de retención — descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales — pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.

“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia.

Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines.

La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.

ARCA reclama que la AFA retuvo $ 916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.

El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $ 6.677.898.210,82.

Aquí la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.

Con un cuadro, la agencia advierte sobre moras. Para el período de diciembre de 2024, la mora fue de 313 día. Para 2025, la demora fue de 285 días.

Allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Rodrigo Abd - AP

La denuncia no se limita a la persona jurídica. ARCA solicita investigar a las personas físicas responsables de la administración.

El documento identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.

El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.

ARCA encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.

En su petitorio final, ARCA solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.