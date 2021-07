Elecciones 2021: con 48 horas de plazo para presentar alianzas, las principales incógnitas están en la provincia de Buenos Aires

A última hora del miércoles próximo vencerá el plazo para presentar las alianzas para las elecciones primarias y la oposición concentra la mayoría de las incógnitas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Están abiertas las negociaciones en Juntos por el Cambio, que podría sumar nuevos socios, pero también restan definirse armados desde la izquierda hasta Florencio Randazzo, pasando por distintos espacios liberales, evangélicos y ambientalistas. La conformación de alianzas dará los primeros indicios para dilucidar la participación de candidatos que todavía no jugaron sus cartas públicamente.

La integración de Juntos por el Cambio puede variar con respecto a la elección de 2019, si se confirma la incorporación del GEN, de Margarita Stolbizer, que en las elecciones pasadas integró Consenso Federal, la alianza que llevó como candidato a presidente a Roberto Lavagna. Por el momento, no se definió si el partido de la exdiputada se sumará a la coalición, aunque Stolbizer ya señaló que está cerca de Facundo Manes , candidato de la UCR impulsado por la conducción de ese partido.

El economista José Luis Espert competiría desde una alianza propia, según afirmó a LA NACION una fuente de su confianza. “Haremos una alianza con Dignidad Popular y la Ucedé. Están pidiendo ingresar el Partido Demócrata y, quizás, el Partido Autonomista. Vamos a ir como ‘Avanza Libertad’”, sintetizó la fuente. Juntos por el Cambio no sumaría, entonces, al economista a su coalición . Espert participará, en principio, solo por la provincia de Buenos Aires.

Stolbizer, sin confirmación pero cerca de Manes Archivo

En el armado liberal bonaerense también hay incógnitas. El espacio Republicanos Unidos, que en la Capital Federal competirá dentro de Juntos por el Cambio con Ricardo López Murphy como representante, no está integrado a esa coalición en la provincia, donde no está conformado como partido político.

Desde Republicanos Unidos señalaron a LA NACION que entre las alternativas que tienen están participar en la interna de Juntos por el Cambio o negociar una incorporación de nombres propios a la lista de Diego Santilli, pero no descartan las opciones de aliarse a Espert o a Cynthia Hotton.

Hotton participará con un frente propio, +Valores, que integrarán su partido, Valores para mi País junto con el partido Celeste y Blanco y el Partido Anticorrupción. Fuentes cercanas a la exdiputada aseguraron a este diario que participará con esa alianza en provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Chaco. Es un frente con “mensaje cristiano” y “apoyo de pastores”, definieron.

Espert participaría desde una alianza llamada Avanza Libertad y no competiría dentro de Juntos por el Cambio Marcelo Manera - LA NACION

El Frente de Todos integró en 2019 a 16 partidos a nivel nacional, que actualmente integran el oficialismo. Lo conformaron el Partido Justicialista (PJ), Frente Renovador, Kolina, Partido de la Victoria, Nuevo Encuentro, Frente Grande, Compromiso Federal, Movimiento Yrigoyenista, Partido Intransigente, Partido del trabajo y del Pueblo, Partido Comunista, Unidad Popular, Partido Solidario, Movimiento Proyecto Sur, Somos y Forja.

Los plazos vencen el miércoles a las 24, aunque las condiciones administrativas del trámite que deben cumplir las alianzas permite que se terminen los pasos a primera hora del jueves. En la práctica, hasta las 9.30 del jueves habrá posibilidades de que se conformen los expedientes, según pudo saber LA NACION de fuentes de la Justicia electoral.

Randazzo se postulará desde un frente denominado Vamos con Vos , en el que estará la mayoría de los partidos que integraron Consenso Federal en 2019 (Tercera Posición, Libres del Sur, Partido Federal, Partido Demócrata Cristiano, entre otros). “Casi todos van a estar”, señaló una fuente de Consenso Federal. La alianza la integrará también Hacer por el Progreso Social, la fuerza del exministro del Interior y Transporte.

El Partido Socialista (PS) de la provincia de Buenos Aires no conformará el frente de Randazzo, porque está conducido por el sector interno de Roy Cortina, quien ganó la conducción provincial pero perdió la competencia por la nacional a manos de Mónica Fein. El exministro del Interior y Transporte tiene un acuerdo con la estructura nacional del PS.

En la izquierda, todavía no se comunicaron las integraciones de las alianzas aunque todo indica que no habrá unidad. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores mantendría la conformación que tuvo en 2019 (PTS, Partido Obrero, Izquierda Socialista y MST-Nueva Izquierda), ya que no avanzaron las posibilidades de incorporación del sector Tendencia del Partido Obrero ni del Nuevo Mas, según señalaron a LA NACION fuentes de ambos movimientos.

La Tendencia del Partido Obrero competiría con la denominación Política Obrera, y presentará candidatos como Jorge Altamira y Marcelo Ramal, en provincia y ciudad de Buenos Aires. El sector pidió una PASO de la izquierda. El Nuevo Mas, que tiene como referente a Manuela Castañeira, tampoco prevé incorporarse al FIT; de hecho, el miércoles lanzará la candidatura de Castañeira a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Esta vertiente le reclamó a Nicolás del Caño un debate.

En la provincia de Buenos Aires podría haber otros frentes. Según pudo saber LA NACION, uno de ellos estaría integrado por Nueva Unión Ciudadana (NUC) y “el respaldo de un partido provincial”. En 2019, NUC, un espacio de centroderecha, integró el Frente Nos, por el que se postuló a presidente Juan José Gómez Centurión. Llevará como candidato a diputado a Juan Carlos Neves, contraalmirante retirado y excombatiente de Malvinas.

Otro espacio que participará es el Partido Verde. En Capital Federal no integrará un frente, porque tiene su personería en trámite, pero participará bajo la denominación Verde y Social en un acuerdo con el Partido Socialista Auténtico (PSA), en una lista que encabezará Silvia Vázquez, con enfoque ecologista. En la provincia de Buenos Aires, el candidato será Mario Mazzitelli, del PSA, y están abiertas las negociaciones para cerrar el frente con el Partido Verde.