“Hoy es uno de los días más importantes de mi vida”, el lanzamiento político de Martín Tetaz

Martín Tetaz presenta hoy su candidatura a diputado nacional como segundo en la lista de Juntos por el Cambio, que estará encabezada por María Eugenia Vidal. Mientras que el anuncio oficial será hoy en el parador Antares de Plaza Houssay, el economista acudió a las redes para dirigirse al electorado. “Hoy es uno de los días mas importantes de mi vida”, dijo, en su cuenta de Twitter.

“Mientras la economía se hunde, muchas escuelas siguen cerradas y apilamos 100.000 muertos por una de las peores gestiones de la pandemia en el mundo, a ellos no les importa y van por todo en 2023″, lanzó, y enfatizó: “Basta”.

Tetaz, que hoy estará acompañado por dos referentes del radicalismo porteño, Martin Lousteau y Mariela Coletta, según informaron a LA NACION fuentes del radicalismo, dijo que “llegó la hora de ponerle freno a las aspiraciones de una clase política que desprecia al trabajo, al estudio y a la inversión”.

Queridos amigos, hoy es uno de los días mas importantes de mi vida. Mientras la economía se hunde, muchas escuelas siguen cerradas y apilamos 100.000 muertos por una de las peores gestiones de la pandemia en el mundo, a ellos no les importa y van por todo en 2023.

“Miles de amigos y gente que ni siquiera conozco me escriben contándome historias de hijos que se quieren ir, de patrimonios y sueños destruidos, de esperanzas rotas, de oportunidades perdidas”, contó el economista, y agregó: “O nos vamos todos y les regalamos el país, o nos juntamos y peleamos hasta el final”.

El candidato destacó “la construcción de Martín Lousteau y la decisión de Facundo Manes”, así como las gestiones de Gerardo Morales, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés. “Muestran una Unión Cívica Radical que está resurgiendo y reconstruyendo su capacidad de liderar el espacio de Juntos por el Cambio”, aseveró Tetaz.

“Me enorgullece encabezar la representación del partido en la Ciudad de Buenos Aires y acompañar a María Eugenia Vidal en la lista de Diputados Nacionales”, dijo, y cerró: “Necesitamos construir una mayoría contundente, que frene al kirchnerismo y ponga de pie a la república. Es con todos. Es ahora”.

Fue determinante para esta candidatura el apoyo de Lousteau. Tanto él como el diputado Emiliano Yacobitti, entienden que la economía será un eje central de la campaña electoral de este año y que, por esta razón, el economista podría convertirse en un buen complemento para Vidal. “Me contó el fervor que había dentro del radicalismo, el entusiasmo que había generado el lanzamiento de [Facundo] Manes en la provincia de Buenos Aires, y replicarlo en la Ciudad. Me invitó a participar. No me dijo en ese momento en qué lugar”, dijo Tetaz en referencia a Lousteau la semana pasada en el programa +Voces, emitido por LN+.

El sábado pasado, durante el acto de lanzamiento de Vidal como precandidata a diputada, ella calificó a Tetaz como “una persona muy valiosa” y dijo que estaba esperando su respuesta. El economista había advertido que se trataba de una “decisión personal difícil”, ya que debía cambiar completamente su vida. Dijo que iba a terminar de definirlo durante el fin de semana junto a su familia. El lanzamiento oficial será hoy a las 15.30.

