Elecciones 2021: el raid mediático de los candidatos en la previa de la veda electoral

En la previa de la veda electoral, que comenzó este viernes a las 8 de la mañana, algunos de los principales candidatos a diputados por la provincia y la ciudad de Buenos Aires aprovecharon los últimos minutos de campaña para dar entrevistas radiales y convocar al electorado a acompañarlos en las urnas este domingo. Los más destacados fueron los postulantes del Frente de Todos (FdT) en ambos distritos, Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro, y la representante porteña de Juntos por el Cambio (JxC), María Eugenia Vidal. También se sumó al raid el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y no faltaron los mensajes proselitistas y de agradecimiento en las redes sociales.

Santoro y un elogio para la oposición

El primero de los candidatos en hacer declaraciones fue Santoro, que habló con El Destape y sorprendió con un elogio para los dirigentes de la oposición: “Son inteligentes en tratar de capitalizar el descontento de la pandemia con un discurso muy duro y radicalizado, el caso más concreto son las críticas a las políticas de cuidado de la primera parte de la pandemia”, sostuvo.

En esa línea, el oficialista destacó el uso por parte de sus rivales de “un discurso de libertad individual muy fuerte” en medio de las restricciones impulsadas por el presidente Alberto Fernández para evitar contagios de coronavirus y remarcó que eso “favoreció mucho la expansión de este tipo de discursos”.

Sin embargo, también se expresó crítico del surgimiento de una “derecha dura” durante la campaña. “Se animó a usar a [Domingo] Cavallo; se animó a decir que quería quedarse con la presidencia en la Cámara de Diputados, se animó a plantear una reforma laboral eliminando derechos elementales y eso tiene un impacto, esperamos que lo tenga”, manifestó a dos días de las legislativas.

“Utilizan la muerte y el dolor”

Por su parte, Tolosa Paz aprovechó los minutos previos a la veda para llamar a votar al FdT y cuestionar a la oposición. “Hay muchísimos ciudadanos en la Provincia que todavía no pueden palpar lo que pudimos hacer, porque no les alcanza el salario, no consiguieron trabajo y porque todavía no pudimos demostrarlo. Bueno, venimos de cerrar la peor etapa y estamos transitando el camino de la recuperación”, justificó en Radio Nacional y agregó: “No podemos volver para atrás”.

En esa línea, pidió el apoyo en las urnas para “seguir cuidando el bolsillo de los trabajadores” y contrastó con JxC: “No hay duda de que la agenda de la oposición es mediática. Utilizan la muerte y el dolor, algo que me parece tremendo, ante un hecho como lo que pasó en Ramos Mejía con el crimen de Roberto”.

A continuación, aseguró: “Sabíamos que se iban a poner sumamente violentos para instalar una agenda de mentiras y van a hacer todo lo que tengan que hacer porque ya se animaron hasta a escribir que prácticamente se acaba el mundo el domingo 14, anticipando un derrumbe del Gobierno. Pero la realidad está lejos de cualquier caos y nivel de incertidumbre económica que quieren instalar”.

Vidal, dura contra el Gobierno y la Justicia

En declaraciones a Radio Rivadavia, Vidal también se refirió al crimen del kiosquero esta semana en Ramos Mejía y criticó la gestión del oficialismo en materia de seguridad. “Después de una semana con 13 asesinatos en La Matanza, me hubiera gustado que el gobernador dijera qué va a hacer para solucionar ese problema. Nada de lo que le preocupa a la gente estuvo en el discurso de ayer [acto de cierre del Frente de Todos]. Solo buscaron culpables”, expresó.

Seguidamente, habló sobre la liberación de presos durante la pandemia. En ese sentido, dijo que si bien una medida de esas características “es definida por un juez, también es cierto que la Justicia sigue una posición política determinada”. Y agregó: “Este Gobierno estuvo a favor de la liberación de presos porque piensa como [Eugenio] Zaffaroni”.

En esa línea, indicó: “El primero en hacerlo es el gobernador [Kicillof], por lo que no es casualidad que durante su primer año de gobierno saliera un 30% más de presos que en el mío”. Vidal asimismo le respondió al mandatario bonaerense, que responsabilizó al Procurador General de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, por la liberación de presos durante la pandemia. Al respecto, afirmó: “Conte Grand es un fiscal y no define la liberación. Además, la mayor cantidad de jueces y fiscales de la provincia fueron nombrados por el peronismo, que gobernó 20 años”.

Kicillof denunció intentos de “movidas cambiarias”

Aunque no es candidato, Kicillof también habló con Radio 10 esta mañana en tono electoral. De igual forma que Tolosa Paz, acusó a la oposición de utilizar políticamente el caso del kiosquero y puntualizó sobre la suba sostenida del dólar blue, que ayer superó la barrera de los $206.

En relación con el último punto, expresó: “Llegando al momento electoral, en general hay incertidumbre, que provoca inestabilidad financiera. Pero, además, hay permanentemente intentos de forzar movidas cambiaras y devaluaciones, identificables con determinados sectores. Hay intereses muy poderosos que buscan la devaluación”.

Y agregó: “Hay quienes se benefician muchísimo con esto, porque tienen sus carteras dolarizadas, capacidad de acceder a divisas o su plata fugada en el exterior. Creo que es típico en la previa de un proceso electoral, incluso le pasó al propio Macri. Y además cuando gobierna el peronismo se utiliza para generar más incertidumbre y malestar y eso canalizarlo al voto opositor”.

El cierre de campaña en las redes

Además de los políticos brindaron notas a distintas emisoras estuvieron quienes se volcaron a las redes sociales para celebrar el cierre de campaña, invitar a sus simpatizantes a votar y, por supuesto, cuestionar a sus rivales.

Qué mejor para cerrar esta campaña que desayunar con dos personas que quiero y que admiro tanto. GRACIAS @horaciorlarreta y @FernanQuirosBA por estar siempre. ES JUNTOS. pic.twitter.com/0fx6HfHQQo — Diego Santilli (@diegosantilli) November 12, 2021

Ahora sí, se terminó para mí, la campaña electoral 2021. Hasta la próxima! #AvanzaLibertad pic.twitter.com/FyNqe9F65K — Jose Luis Espert (@jlespert) November 12, 2021

El domingo podemos votar para atrás o para adelante.



La actividad económica está mejorando y estamos sentando las bases para un presente y un futuro de más producción, más trabajo, más desarrollo y justicia social.



Lo quiero repasar con ustedes en este hilo: — Matías Kulfas (@KulfasM) November 12, 2021