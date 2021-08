Elecciones 2021: qué hago si no figuro en el padrón definitivo

La publicación del padrón definitivo para las PASO de las Elecciones Legislativas 2021 expuso la situación de muchos votantes que no se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de Electores. La Cámara Nacional Electoral (CNE), tribunal específico a cargo de los comicios, dispuso un plazo para realizar esos reclamos, y ese período ya venció por lo que, quienes no figuren en el padrón definitivo, no podrán emitir su voto.

Es que según el artículo 33 del Código Nacional Electoral, los votantes “estarán facultados para pedir, hasta veinte (20) días antes del acto comicial, que se subsanen los errores y omisiones existentes en el padrón”. “Ello podrá hacerse personalmente o por carta certificada con aviso de recepción, en forma gratuita, y los jueces dispondrán se tome nota de las rectificaciones e inscripciones a que hubiere lugar en los ejemplares del juzgado, y en los que deben remitir para la elección al presidente del comicio”, continúa.

El pasado lunes 23 de agosto se publicó el padrón definitivo, y quienes no hayan subsanado la omisión en el mismo tendrán que presentarse al día siguiente de los comicios a una Secretaría Electoral para justificar su ausencia en la votación, mostrando que el día de la elección estaban excluidos del Registro Nacional de Electores.

Para evitar este tipo de situaciones, la Cámara Nacional Electoral refuerza la importancia de revisar el padrón electoral provisorio, que se publicó el 28 de mayo de este año, para realizar reclamos por omisiones de votantes o inclusión de fallecidos en el padrón.

El cronograma electoral de las Legislativas 2021

28 de mayo. Publicación del padrón provisorio

11 de junio. Fin del plazo para efectuar reclamos de electores sobre sus datos y solicitar eliminación de fallecidos

14 de junio. Fecha límite para efectuar la convocatoria a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (P.A.S.O.).

14 de julio. Fin del plazo para solicitar reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones para participar en comicios.

Fin del plazo para solicitar reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones para participar en comicios. 19 de julio. Comunicación a los juzgados -por parte de las agrupaciones políticas de la integración, reglamento, domicilio, días y horarios de funcionamiento, y sitio web de las juntas electorales partidarias. Fin del plazo para solicitar la asignación de colores para las boletas para las P.A.S.O. y elecciones generales. Asignación de colores para agrupaciones nacionales y comunicación a demás juzgados federales. Asignación de colores para agrupaciones distritales que no pertenezcan a una agrupación nacional.

22 de julio. Fin de plazo para designar un responsable económico -financiero por agrupación política (ante la DINE y comunicar a los juzgados federales electorales).

Fin de plazo para designar un responsable económico -financiero por agrupación política (ante la DINE y comunicar a los juzgados federales electorales). 24 de julio. Inicio de la campaña electoral para las PASO. Fin del plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias. Oficialización de precandidatos por parte de las juntas electorales partidarias. Comunicación a juzgados -por las juntas partidarias- de listas de precandidatos oficializados (para su información a la Dirección Nac. Electoral para asignación de aportes y espacios de campaña). Presentación de los modelos de boletas por parte de las listas internas ante las juntas electorales partidarias. Oficialización de los modelos de boletas por parte de las juntas electorales partidarias. Presentación de los modelos de boletas oficializados por las juntas electorales partidarias ante juzgados federales.

31 de julio. Fin del plazo para asignar espacios de publicidad en medios de comunicación audiovisual por sorteo público por la D.I.N.E.

8 de agosto. Inicio de la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual para las P.A.S.O.

Inicio de la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual para las P.A.S.O. 13 de agosto. Designación de autoridades de mesa. Fin de plazo para que los juzgados federales resuelvan sobre la aprobación formal de las boletas oficializadas. Impresión y publicación de los padrones definitivos . Inicio de la difusión de mensajes institucionales de formación cívica y educación digital uso responsable y crítico de la información electoral disponible en Internet

16 de agosto. Fecha límite para efectuar la convocatoria a las elecciones generales

18 de agosto. Comienzo de la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio

23 de agosto. Fin de plazo para subsanar errores u omisiones existentes en el padrón (solo enmienda de erratas u omisiones)

28 de agosto. Difusión de los lugares y mesas de votación

2 de septiembre. Destrucción de los documentos cívicos de los ciudadanos fallecidos

4 de septiembre. Prohibición de publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales

10 de septiembre. Fin de la campaña electoral. Comienzo de la veda electoral

12 de septiembre. Elecciones P.A.S.O.

. Elecciones 12 de septiembre: Prohibición de publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección

Prohibición de publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección 14 de septiembre: Fin del plazo para efectuar reclamos y protestas sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas y sobre la elección. Inicio del escrutinio definitivo de las P.A.S.O.

Fin del plazo para efectuar reclamos y protestas sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas y sobre la elección. Inicio del escrutinio definitivo de las P.A.S.O. 15 de septiembre: Constitución de las Juntas Electorales Nacionales

Constitución de las Juntas Electorales Nacionales 30 de septiembre: Inicio de la campaña electoral. Designación de dos responsables económico-financieros por agrupación. Fin del plazo para la registración de candidatos proclamados en las P.A.S.O. Oficialización de los candidatos por parte de los juzgados federales electorales

Inicio de la campaña electoral. Designación de dos responsables económico-financieros por agrupación. Fin del plazo para la registración de candidatos proclamados en las P.A.S.O. Oficialización de los candidatos por parte de los juzgados federales electorales 2 de octubre: Fin del plazo para presentar el informe final por agrupación ante el juzgado federal electoral. Fin del plazo para asignar espacios de publicidad en medios de comunicación audiovisual por sorteo público por la D.I.N.E.

10 de octubre: Inicio de la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual

: Inicio de la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual 15 de octubre: Impresión y publicación de los padrones definitivos. Presentación ante las Juntas Electorales Nacionales de los modelos de boletas. Ratificación de las autoridades de mesa designadas. Inicio de la difusión de mensajes institucionales de formación cívica y educación digital uso responsable y crítico de la información electoral disponible en internet

20 de octubre: Comienzo de la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio

30 de octubre. Difusión de los lugares y mesas de votación

Difusión de los lugares y mesas de votación 4 de noviembre: Destrucción de los documentos cívicos de los ciudadanos fallecidos. Fin del plazo para presentar el informe previo de campaña. Informe de DINE a jueces federales electorales sobre monto de aportes, subsidios y franquicias públicas a la campaña electoral, por rubro, monto y partido y con indicación de las sumas ya entregadas y las pendientes de pago

6 de noviembre: Prohibición de publicar o difundir encuestas o sondeos de opinión y pronósticos electorales

11 de noviembre: Fin del plazo para justificar la no emisión de voto en las P.A.S.O.

Fin del plazo para justificar la no emisión de voto en las P.A.S.O. 12 de noviembre. Fin de la campaña electoral. Comienzo de la veda electoral (prohibición de realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales)

14 de noviembre. Elecciones generales. Prohibición de publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección

Prohibición de publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección 16 de noviembre: Fin del plazo para efectuar reclamos y protestas sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas y sobre la elección. Inicio del escrutinio definitivo

Fin del plazo para efectuar reclamos y protestas sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas y sobre la elección. Inicio del escrutinio definitivo 13 de enero de 2022: Fin del plazo para restituir el monto recibido como aporte para campaña de agrupaciones que retiraron sus candidatos. Fin del plazo para justificar la no emisión del voto

Fin del plazo para restituir el monto recibido como aporte para campaña de agrupaciones que retiraron sus candidatos. Fin del plazo para justificar la no emisión del voto 12 de febrero. Fin del plazo para presentar el informe final de campaña

