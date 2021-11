Elecciones 2021 en la Argentina, en vivo: dónde voto, cómo ver online y el minuto a minuto

6.35. Resultados de las elecciones 2021: a qué hora estarán

La Cámara Nacional Electoral (CNE) estimó que este domingo habrá un 5% más de votantes que en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Así lo afirmó Sebastián Schimmel, secretario de Actuación Electoral del organismo, que además anticipó a qué hora podrán conocerse los primeros resultados y pronosticó un desarrollo “más ágil” de los comicios en relación con los celebrados el 12 de septiembre. Al ser consultado en Radio Mitre respecto de la cantidad de votantes esperada para mañana, la autoridad expresó: “Pensamos que va a haber más participación. Por una parte, siempre lo que uno mira en los números desde que se establecieron las PASO es un aumento de 2,5% de participación en las generales. Pero, además, el contexto actual es muy distinto al de las primarias, que era de pandemia, muy desfavorable, donde había un temor muy grande al contagio por parte de la ciudadanía”. Ante este escenario, estimó que “puede haber un 5% más de participación en comparación las PASO, en las que se registró una concurrencia cercana al 68%”. De esta forma, estaría en torno al 73%.

En relación con el escrutinio provisorio, que es responsabilidad del Ministerio del Interior, dijo que “se esperan resultados más temprano incluso que en las primarias”, donde los primeros números se conocieron minutos después de las 21.30. De esta forma, se manifestó en consonancia con los dichos del ministro de la cartera de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, según el cual los primeros resultados podrían conocerse entre las 21 y las 21:30.

Se espera un recuento más ágil que en las PASO Ignacio Sánchez

6.00. Protocolo para a votar: todo lo que hay que saber

En los últimos tiempos se difundieron diferentes versiones (muchas falsas) sobre qué se necesita para ir a votar en las elecciones 2021. Hay que recordar, eso sí, que estas elecciones están organizadas bajo un protocolo sanitario más flexible que en las PASO por el cambio del contexto pandémico y el fuerte avance del plan de vacunación. ¿Qué tenés que saber antes de entrar al cuarto oscuro? Acá va una lista de 13 lineamientos de prevención y cuidado definidos por la Cámara Nacional Electoral (CNE): 1) Se estableció la formación de una fila en el establecimiento, a diferencia de las dos de las PASO; 2) antes de ingresar al cuarto oscuro, a cada votante le serán desinfectadas las manos con la solución sanitizante provista en el kit sanitario; 3) el elector deberá tomar un sobre a indicación de la autoridad de mesa que debe evitar, en lo posible, entregárselo en la mano; 4) los sobres no deben ser pasados a los fiscales para que los firmen, sino que los fiscales que deseen hacerlo deben acercarse a firmarlos evitando tocarlos con sus dedos; 5) se indicará a los electores que no cierren el sobre con saliva; 6) se recomendará a los electores que, al introducir el sobre en la urna, eviten tocar la urna; 7) se recomendará a los electores que lleven su propio bolígrafo para firmar el padrón. En caso de no hacerlo le será provisto uno debidamente sanitizado; 8) la constancia de emisión del sufragio no será entregada en mano al elector. La autoridad de mesa la dejará sobre la mesa de donde será recogida por el elector; 9) se recomendará que el control de las boletas se circunscriba a la corroboración de que las boletas que están en el cuarto oscuro son las oficiales y de que efectivamente hay boletas de la fuerza política en cuestión; 10) luego de ejercer el derecho a voto, el elector deberá retirarse del establecimiento; 11) se recomendará el ingreso al establecimiento sin acompañantes, salvo en casos de fuerza mayor; 12) se designará un facilitador sanitario en cada establecimiento que ordene el ingreso de los votantes, y constate el uso de tapabocas y de sanitizante para las manos; 13) se realizará la limpieza y desinfección de superficies, picaportes, cuartos oscuros, pisos y baños del establecimiento de votación antes, durante y al finalizar la jornada electoral.

Dónde voto: se puede consultar el padrón

Ya está disponible el Registro Nacional de Electores para que los votantes conozcan donde participarán de los comicios. Conocer los datos del padrón electoral definitivo es imprescindible para asistir a las elecciones, en las que varios distritos también tendrán elecciones locales. ¿Cómo consultar el padrón? Se puede utilizar el buscador de dónde voto que ofrece LA NACION. Para acceder a los datos, es preciso completar con el número del DNI, su género y el distrito en que el votante tiene radicado su domicilio.

Las listas de las elecciones 2021: todos los candidatos

Llegó el día. Y podés revisar un especial de LA NACION clave para tener en cuenta antes de entrar al cuarto oscuro: todas las listas y los candidatos que compiten para llegar al Congreso. Provincia por provincia, las listas completas de políticos que se postulan a diputados y senadores.

Candidatos y candidatas camino al Congreso

Todas las boletas de la Ciudad: nombre por nombre, las listas de CABA

Las elecciones legislativas 2021 cuentan con los candidatos a diputados que se presentan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que aspiran a una banca en el Congreso. De acuerdo al registro de la Cámara Nacional Electoral (CNE), en CABA se presentan cinco propuestas, luego de que la competencia en internas de algunas agrupaciones políticas haya acotado las opciones y la exclusión de otros partidos tras las PASO, por no haber alcanzado el porcentaje mínimo para la competencia general. Podés conocer y revisar las cinco listas de CABA, con todos los candidatos.

Qué es Vot-A: chatbot de elecciones

La Cámara Nacional Electoral (CNE) acaba de presentar Vot-A, el chatbot para WhatsApp que permite responder las consultas de la jornada electoral del próximo 14 de noviembre. Con un mensaje al número +54 911 2455-4444 o desde el link http://wa.me/5491124554444, los usuarios del servicio de mensajería instantánea de Meta podrán consultar el padrón electoral con su número de DNI y conocer las recomendaciones sobre el protocolo sanitario en los lugares de votación.

En vivo: cómo ver el día de elecciones online

Podés seguir la cobertura en TV de la jornada electoral por el canal de Youtube de LN+. Con trasmisión en vivo las 24 horas.

Análisis: sin esperar las urnas, la política ingresó ya en un nuevo juego, por Carlos Pagni

“Durante el año había tres temas que había señalado en su momento Sergio Massa, tres íes, que según él, el Gobierno tenía que resolver. Inmunidad (que se va logrando, después de muchas contradicciones y escándalos), inflación e inseguridad. La inseguridad estalló por un caso más, lamentablemente corriente”. Podés escuchar el análisis completo de Carlos Pagni sobre la previa de las elecciones 2021 en el podcast de Odisea Argentina para LA NACION Podcasts.

Bienvenidos al minuto a minuto de las elecciones legislativas Argentina 2021

Llegó el día. Hoy se realizan las elecciones legislativas de la Argentina de 2021. Las PASO, que definieron los candidatos de cada espacio político, se realizaron el 12 de septiembre.