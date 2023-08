escuchar

Guillermo Francos, representante de la Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anunció este domingo que dejará su cargo en la organización financiera para integrar el equipo del candidato a presidente Javier Milei, posibilidad que ya había sido anticipada por LA NACION el pasado jueves.

A través de un comunicado al que accedió este medio, Francos informó: “Teniendo en cuenta el ofrecimiento que me formulara Javier Milei para integrar su equipo de trabajo en el caso de ser elegido Presidente de la Nación, habiendo decidido aceptarlo y ocupando actualmente el cargo de Director Ejecutivo por Argentina y Haití en el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo al mismo tiempo el Decano de su Directorio, he tomado la decisión de alejarme en los próximos días de dicha función con el objeto de no afectar ninguna sensibilidad en un momento tan crucial de nuestra joven democracia”.

“Agradezco la oportunidad que se me brindara para defender los intereses de nuestro país, y de América Latina y el Caribe, en la Institución de Desarrollo más importante de la región. Estoy convencido de haber honrado esa confianza, como también lo estoy de aceptar trabajar en el equipo que lidera Javier Milei para construir una Argentina liberal como la concebía Alberdi: moderna, desarrollada, más justa y más digna”, cerró.

Guillermo Francos, director del BID y quien se sumará al equipo de Javier Milei

La trayectoria de Guillermo Francos y el rol podría ocupar

De largo camino en el mundo empresario, Francos se desempeñaba hasta este domingo el representante de la Argentina ante el BID. Sin embargo, su historia política lo vincula directamente a la figura de Domingo Felipe Cavallo. En 1996 fundó junto al exministro de Economía el partido Acción por la República, por el que fue electo diputado nacional en 1997. En la Cámara baja presidió su bloque hasta fines del año 2000. Renunció a su banca y dejó la política activa para comenzar a trabajar en la actividad privada en Corporación América, de Eduardo Eurnekian, donde ocupó distintas funciones directivas.

Francos y Milei se conocieron alrededor de 2014, cuando ambos formaban parte de la Fundación Acordar, un think tank que colaboró activamente en la campaña presidencial del exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Sin ir más lejos, Francos fue director del Banco Provincia durante toda la segunda gestión del exmotonauta. Su vínculo con Eurnekian llegó a ser tan estrecha que dentro del gobierno bonaerense, según relata Juan Luis González en su libro El Loco, se lo conocía como el “infiltrado del armenio”. A partir del 10 de diciembre, en caso de que Milei se impongan en las generales, Francos podría sumar a su trayectoria profesional el cargo de Ministerio del Interior.

El resto de nombres confirmados en el gabinete de Milei

Además de Interior, los ministerios que sobrevivirían al achicamiento del gabinete ideado por Milei son Defensa, Justicia, Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura y Seguridad. A ellos se sumaría la creación de una nueva cartera: Capital Humano. Es la que suplantaría a Desarrollo Social, al unificarse con el de Salud, Trabajo y Educación. A la cabeza de ese “superministerio” estaría Sandra Pettovello, una especialista en Ciencias para la Familia y exmilitante de la Ucedé, en cuyas manos recaería la responsabilidad de, entre otras cosas, negociar con los grupos piqueteros.

Quien también asumiría en el gabinete en caso de que La Libertad Avanza triunfe en las presidenciales es Victoria Villarruel. La abogada y compañera de fórmula de Milei ya fue confirmada por el propio libertario como quien se encargaría tanto de la Defensa como de la Seguridad Interior, dos sectores que, sin embargo, están separadas constitucionalmente. “Son temas muy importantes, por eso requerimos de una persona capacitada y, por sobre, todo con coraje”, la elogió el libertario este miércoles.

Victoria Villarruel junto a Javier Milei

En tanto, el otro nombre confirmado hasta el momento por el libertario para conformar su virtual equipo de gobierno es el de Diana Mondino. La economista de Ucema, según confirmaron a LA NACION, sería la encargada de llevar adelante la política exterior en un gobierno de La Libertad Avanza. Sin ir más lejos, pocos días antes de las PASO, fue ella quien expuso ante el think tank estadounidense Wilson Center, en lo que se interpretó como un primer acercamiento formal de La Libertad Avanza con los Estados Unidos en medio de la campaña. Este viernes, Milei se reunirá con emisarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), de acuerdo a lo que confirmó ayer el propio candidato.

