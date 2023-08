escuchar

Antonio Aracre duró poco más de dos meses en su cargo como jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández y tuvo una renuncia ruidosa en abril, cuando se lo acusó de hacer presión para asumir en el Ministerio de Economía y dejarlo apartado a Sergio Massa. Eso, en su momento, produjo una suba del dólar blue.

Ahora, el exCEO de Syngenta volvió a causar polémica ya que aseguró que apoya la candidatura de la presidenciable de Pro, Patricia Bullrich, por considerarla “la más sólida y coherente” entre las opciones que hay de cara a las generales de octubre.

Tras elogios que venía realizándole, Aracre tuiteó: “Veo cientos de peronistas indignados porque estuve tres meses en el Gobierno después de 37 años en la actividad privada y ahora apoyo a Patricia Bullrich. ¿Les ayudo a hacer memoria de los cambios en los que incursionaron ‘sus líderes’ en las últimas décadas o se arreglan solitos?”, se preguntó, con ironía, en un dardo hacia los socios mayoritarios de Unión por la Patria: Fernández, Massa y Cristina Kirchner.

Veo cientos de peronistas indignados porque estuve tres meses en el gobierno después de 37 años en la actividad privada y ahora apoyo a @PatoBullrich

¿Les ayudo a hacer memoria de los cambios en los que incursionaron “sus líderes” en las últimas décadas o se arreglan solitos? — Antonio Aracre (@tonyaracre) August 19, 2023

Activo en su cuenta, el jefe de Asesores incluso respondió a los distintos cuestionamientos que recibió. Fue ahí cuando justificó por qué torció su respaldo hacia la líder de Pro. “Frente a las otras dos opciones me parece más sólida y coherente”, aseveró sobre Bullrich.

Frente a las otras dos opciones me parece más sólida y coherente — Antonio Aracre (@tonyaracre) August 20, 2023

En la semana, cuando la exministra de Seguridad participó en una entrevista por TN y aseguró que la ciencia es “fundamental”, como una forma de diferenciarse del candidato libertario Javier Milei, que quiere cerrar el Ministerio de Ciencia y Tecnología y privatizar el Conicet, Aracre también le había dado su aval a la referente de Pro.

“Gran mensaje de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Está en su mejor momento político y personal”, aseguró en ese entonces el exasesor, que en su momento había despertado resquemores en el seno del oficialismo, sobre todo en los sindicatos, cuando apenas desembarcó en Balcarce 50 y aseguró que el país debía avanzar hacia una reforma laboral, un tema ríspido para el kirchnerismo.

“Tengo trabajo y no me interesa la función pública”, les aclaró Aracre a sus detractores, después de enviar su respaldo a Bullrich. Además, en estos últimos días también se encargó de criticar a Massa. “¿Le devaluás al FMI pero no le das una suma fija a la clase baja? Eso sí que es de derecha”, opinó, luego de que el ministro de Economía anunciara que el dólar oficial escalaba hacia 350 pesos, el lunes después de las PASO.

Cuando se fue del Gobierno, Aracre no solo le agradeció al Presidente, sino que le dijo que podía contar con él “para lo que necesite”.

