Elecciones 2023 I Mauricio Macri renueva el apoyo a su primo en la pelea con Lousteau y sale a la caza de votos: “Si no está roto, no lo arregles”

escuchar

En una de las últimas oportunidades para movilizar a los votantes de Pro en su pago chico, Mauricio Macri salió a escena hoy para apuntalar la candidatura a jefe de gobierno porteño de su primo, Jorge, en un momento crucial de la campaña electoral con vistas a la disputada interna con el radical Martín Lousteau por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, el principal bastión opositor.

Tras la fuerte tensión que despertó el aval de María Eugenia Vidal a las ambiciones presidenciales de Larreta, el fundador de Pro irrumpió hoy en el escenario político para recorrer el barrio de Belgrano junto a su primo cuando faltan nueve días para la batalla crucial de las PASO. Dialogaron con comerciantes y vecinos y decidieron que frenarían la caminata para almorzar en el lugar. No hubo convocatoria a la prensa. La salida tuvo como único fin ensayar un nuevo gesto de respaldo a la postulación de Jorge Macri.

Mientras caminaba por la Plaza Castelli, el exmandatario salió a cazar votos. Pidió que los porteños hagan que el Pro siga al frente de la gestión en la ciudad. “Espero que en la ciudad continuemos con este lindo vínculo que hemos tenido entre el Pro y los ciudadanos de Buenos Aires hace muchos años. Como me gusta repetir a mí: ‘Si no está roto, no lo arregles’. Si nos hemos llevado bien con el Pro, Jorge viene darle una versión 3.0 a lo que hemos hecho hasta ahora” , remarcó.

Mauricio Macri y su primo Jorge con un alfajor Jorgito

Después de posar sin pudor con un alfajor “Jorgito”, para teatralizar una bendición a los deseos de su primo, el expresidente remató: “Estoy seguro de que bajo su conducción, la ciudad va a seguir mejorando y dándole mejores oportunidades a todos los vecinos de Buenos Aires y a todos los que vienen de gran Buenos Aires a trabajar también”.

En el campamento del macrismo lucen confiados respecto de la resolución de la puja con Lousteau por la Ciudad. Se jactan de tener sondeos favorables -le darían una ventaja de entre seis y siete puntos a Jorge Macri- y celebran haber logrado un impulso con el acuerdo con Roberto García Moritán, quien bajó su candidatura para apoyar al ministro porteño. El próximo lunes la cúpula de Pro -con Macri, Bullrich y Larreta- hará una puesta en escena para exhibir su beneplácito a la postulación del exjefe comunal de Vicente López, quien se mudó al gobierno porteño en diciembre de 2021. Fue después de cerrar un pacto con Larreta por el armado bonaerense.

Jorge Macri y el expresidente, en Belgrano

“Ahora a mí me toca tratar de llevar la antorcha y continuar con los cambios que empezó el Pro hace muchos años, cuando él arrancó. Cuidar lo que está bien, desafiarnos a hacer más”, resaltó Jorge Macri, escoltado por el cofundador de Cambiemos.

Es sabido que a Macri lo desvela la lucha por el control de la Capital , el territorio desde donde Pro construyó su poder para convertirse en un partido de alcance nacional y le sirvió de trampolín para llegar a la Casa Rosada. Pese a que los desencuentros con Larreta arrancaron en las legislativas de 2021 o el abordaje de la pandemia, la Ciudad se convirtió en un factor central para explicar el deterioro del vínculo entre el jefe porteño y su exmentor. Es la caja de resonancia de la lucha de liderazgos en Pro.

El expresidente no le perdona a Larreta que no haya generado un heredero natural, con genética Pro, después de ocho años de gestión, y que haya hecho un ejercicio de constante equilibrio con Lousteau, su socio más estrecho en la UCR y adversario de Jorge Macri en la competencia interna de Juntos por el Cambio, para fortalecer su proyecto nacional. En otras palabras: está convencido de que puso en riesgo la continuidad de Pro al frente de la administración de la ciudad para preservar su alianza con un sector del radicalismo y fortificar sus chances de disputar la Presidencia .

Pese a que sigue intercalando actividades con Lousteau, Larreta ya explicitó su respaldo a Jorge Macri, pero esas demostraciones no parecen conformar al expresidente. Cada guiño de Larreta al senador radical lo enfurece. Sospecha que está jugando en contra de su propio partido y que tiene predilección por Lousteau. “Deberías preguntárselo a él [Larreta], porque la gente sospecha eso, hablamos mucho y me dice que trabaja para que el Pro siga en esta relación positiva con los vecinos”, respondió Macri el domingo durante su vista a la exposición del campo en La Rural, ante una consulta sobre los gestos del alcalde a favor de Lousteau.

Jorge Macri y Roberto García Moritán, que bajó su candidatura y le dio su apoyo en la pelea por la jefatura de Gobierno porteño Prensa Macri

En el pelotón del jefe porteño repiten que el aspirante presidencial requiere los votos de ambos en su pulseada con Patricia Bullrich y que Jorge Macri mantuvo la neutralidad en la interna nacional. Es que el exintendente de Vicente López logró ser ungido como el candidato único de Pro, por lo que debe cuidar la relación con Bullrich.

Por su parte, Lousteau también exprime sus últimas chances para posicionarse y lograr desbancar al Pro de la ciudad después de dieciséis años. Hoy, el líder de Evolución Radical tiene previsto realizar una actividad junto al médico radical Facundo Manes, quien respaldó su candidatura, en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Y mañana presentará su set de propuestas en materia de salud, uno de los ejes de su plataforma. De hecho, Graciela Ocaña, con quien se alió para la contienda con Pro, suele custodiarlo en la mayoría de sus actos proselitistas. Con la referente de Confianza Pública, el senador confía en pescar adhesiones en la pecera de adultos mayores, con peso en el padrón porteño.

“La demanda al sistema de salud mental supera ampliamente la capacidad de respuesta actual. Por eso, vamos a garantizar la detección temprana y el acceso al tratamiento, que es tan importante como actualizar las herramientas para poder responder desde un enfoque transversal”, afirmó Lousteau en diálogo con CNN Radio. En paralelo, rechazó las críticas de Macri a Vidal, después de que la exgobernadora confirmara que votará a Larreta. “Mauricio Macri apoya a su primo, yo no me voy a enojar con él, es su derecho, punto”, lanzó.

En el entorno del senador son optimistas, después de una campaña cargada de acusaciones y chicanas con Jorge Macri. Consideran que enfrentan un escenario de extrema paridad con el primo del expresidente: “Es palo y palo”, remarcan. Entre los armadores del radical especulan con que un sector del kirchnerismo podría jugar en la interna de JxC para perjudicar a Macri, ya que Leandro Santoro (Unión por la Patria) no tendrá competencia en el principal espacio opositor de la ciudad. “Ese apoyo podría ser marginal. Santoro es competitivo”, analizan el búnker de Jorge Macri. Hasta ahora no está previsto que Lousteau se exhiba con Larreta ni hoy ni mañana. Lo contrario sería leído por el macrismo como un nuevo desafío.

Manes, Lousteau y Graciela Ocaña