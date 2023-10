escuchar

El dirigente de Juntos por el Cambio, José Luis Espert, manifestó este lunes su apoyo a su exsocio político Javier Milei de cara al balotaje. En el marco de definiciones en la fuerza opositora hacia las próximas elecciones de noviembre, el economista aseguró que votará al libertario en la contienda contra el ministro de Economía, Sergio Massa. “Apoyo a Milei, pero se tiene que convertir en un estadista”, definió.

En diálogo con LN+, Espert apuntó que “el kirchnerismo no es una opción”. “Mi opción es Milei, pero se tiene que convertir en un estadista, tiene que aunar voluntades, tiene que construir, tiene que dejar de dinamitar puentes, tiene que militar el trabajo político”, indicó el economista, quien aseguró que el libertario “ya es un hombre de la casta”.

Así, tras expresar su apoyo al candidato, Espert también destinó críticas a su espacio. “Con [Mauricio] Macri y con [Patricia] Bullrich no alcanza, Milei -si es liberal- tiene que respetar a las minorías: hablo de las minorías sexuales, de la comunidad gay y la comunidad trans. Hay que respetarlas, no degradarlas, como lo hacen desde su espacio, La Libertad Avanza”, dijo, y enumeró: “Hay que respetar la libertad de expresión: cada persona que no opina como Milei, el mileísmo la tilda de valijero, chanta, atorrante o de viejo meado. No es así. Un periodista incisivo no es un periodista valijero o alguien haciendo una operación, sino alguien que pregunta. Hay que respetar la la libertad de culto”.

Espert también reprochó a Milei que “deje de hacer propuestas que no existen en el plantea Tierra”. “Hemos estado seis meses perdiendo el tiempo en discutir cosas que nunca vamos a poder hacer: dolarizar, porque no los tenemos y porque la Corte Suprema ya dijo que es inconstitucional; señor Milei, respete la constitución. No podemos hacer obra pública cero, no hablemos más de eso; no podemos no cobrar impuestos a las empresas que contaminan...”, siguió en su descargo.

“Hay que discutir cosas en serio y evangelizar en lugar de agredir” , cerró Espert.

Con su anuncio, el economista se sumó al expresidente Mauricio Macri y a la excandidata de JxC, Patricia Bullrich, quienes sellaron una alianza con el candidato libertario. En tanto, dirigentes de la Coalición Cívica y del radicalismo, han preferido mantener un rol neutral y no expresarse por Milei ni por el ministro de Hacienda, Sergio Massa.

