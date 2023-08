escuchar

El economista y exaliado de Javier Milei Carlos Maslatón habló este domingo respecto de la posibilidad de que el candidato de la Libertad Avanza sea electo presidente en octubre y asuma la presidencia el próximo 10 de diciembre. Frente a esto, anticipó dos posibles escenarios: “Si es presidente, no va a hacer nada de lo que prometió o se va en tres meses”.

Durante su paso por El Método Rebord, Maslatón dijo “conocer muy bien al elemento Milei” y analizó: “Hay dos posibilidades: o pone en práctica todo lo que dice que va a hacer, fracasa en tres meses y se va; o dice ‘todo eso que yo dije es una broma para Tinelli’ o hace como Frondizi cuando asumió que dijo ‘todo lo que dije no lo dije’”.

“Las cosas que él propuso no se pueden aplicar pero no por un problema de costos políticos. Porque están lógica y técnicamente mal. Tengo la impresión de que él no lo sabe”, opinó a continuación y completó: “He discrepado fuertemente con él durante el último año. Supuestamente me han expulsado del movimiento, lo que no me importa porque no busco ningún cargo. Lo vote hoy por razones de disciplina de ideológica histórica. Yo te digo, si el tipo gana, va a tener que cambiar todo. Si no, corre peligro”.

Con el 66% de las mesas escrutadas, Milei es el candidato con mayor cantidad de votos (32,11%). Le sigue la alianza opositora de Juntos por el Cambio (Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich) con el 27,69%. Unión por la Patria, cuyos principales precandidatos son Sergio Massa y Juan Grabois, se quedaron con el 25,48% de los sufragios.

