Las críticas que el candidato libertario, Javier Milei, le hizo al papa Francisco llegaron a The New York Times, que dedicó este lunes un artículo para desandar el vínculo entre el líder de La Libertad Avanza (LLA) y el máximo referente de la Iglesia católica. Incluso, en el reconocido diario estadounidense entendieron como “osados” los dichos del postulante, si quiere convertirse en presidente de un país como la Argentina, donde muchos consideran un “héroe” al Sumo Pontífice.

Bajo el título Llamó al Papa un “izquierdista asqueroso”. Ahora quiere ser presidente, en The New York Times señalaron que Milei lidera la carrera para la Presidencia, pero que está “perseguido por sus andanadas pasadas contra otro compatriota: el Papa Francisco”.

En la primera parte de la nota, el diario presentó a Milei como un candidato libertario de extrema derecha que hizo “muchas declaraciones polémicas” en los últimos años, entre las que señalaron las ideas “de que los humanos no causan el cambio climático, de que la gente debería estar apta para vender sus órganos y de que la moneda de su país no vale ni excremento”.

Sin embargo, advirtieron: “Pero para muchos argentinos hizo algo mucho peor: atacó al Papa”. Así, repasaron las consideraciones que el candidato de La Libertad Avanza hizo sobre el Sumo Pontífice, como que era “el representante del maligno en la Tierra” porque “defendía la Justicia social”; que siempre “estaba del lado del mal” porque apoyaba los impuestos; o que “tiene afinidad con comunistas asesinos”, como remarcó durante la entrevista que le dio al periodista también estadounidense Tucker Carlson.

“Esas son palabras osadas para un hombre que intenta convertirse en presidente de la Argentina, donde cerca de dos de cada tres personas se identifican como católicas, donde el Estado es oficialmente católico y donde el Papa es, para muchos, un héroe nacional”, afirmaron en el diario.

También describieron al postulante como un “cantante de una banda de covers de los Rolling Stones convertido en un economista libertario experto en televisión y después político” que no es “un candidato presidencial promedio”.

Entonces, además de repasar sus propuestas económicas, en The New York Times puntualizaron: “En vez de hacer campaña con su esposa e hijos, Milei tiene una familia inmediata que consiste en su hermana (que lidera su campaña), su novia (a quien le pagan por hacerse pasar por su archirrival política), y sus cinco perros mastines (que son clones de su perro anterior)”. No obstante aclararon: “El enfoque puede ser poco ortodoxo, pero está funcionando”.

Asimismo destacaron que algunos analistas hasta lo dan como victorioso en primera vuelta para las elecciones del domingo, pero enfatizaron en que sus comentarios del pasado “todavía lo persiguen”.

En el diario de Estados Unidos también plasmaron que en las calles argentinas hay carteles que recuerdan los dardos que Milei le envió al papa Francisco y sostuvieron que pidieron comentarios al Vaticano sin obtener respuesta. No obstante, rememoraron la respuesta que la Iglesia local tuvo con Milei, hasta con la realización de una misa de desagravio organizada por los curas villeros.

Además contaron que tramitaron una entrevista con el candidato libertario que no les fue concedida y repasaron que el ministro de Economía y postulante oficialista, Sergio Massa, utilizó una parte del tiempo en el debate para solicitarle al líder de La Libertad Avanza que le pidiera perdón a Francisco.

“Milei trató de desestimar sus comentarios anteriores, diciendo que los hizo antes de ingresar a la política, aunque varios se hicieron desde que fue elegido para el Congreso, en 2021. También señaló que se había disculpado con el Papa, aunque The Times no pudo encontrar un registro de eso y su campaña no pudo proporcionar detalles”, indicaron en la nota.

Señalaron, incluso, que personas como el empresario Eduardo Eurnekian, que solían ser cercanas a Milei, criticaron sus comentarios sobre el Papa, aunque marcaron: “Pero muchos otros aliados (y votantes) están menos preocupados por sus comentarios”.

El periódico también plasmó declaraciones de Lilia Lemoine, a quien presentaron como “amiga y estilista” del candidato, que se postula para el Congreso. “Pienso exactamente lo mismo que él. El Papa apoya el comunismo y la ideología de género, y no creo que eso sea el catolicismo. Javier se disculpó por lo que dijo, pero yo no lo hice”, indicó la joven que va como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

El artículo también ahondó sobre los vínculos de Milei con el judaísmo y tomó declaraciones de una nota del libertario con LA NACION. “En agosto, en una entrevista con el periódico argentino LA NACION Milei dijo que, en muchos sentidos, se sentía judío. ‘No voy a la iglesia, voy al templo’, dijo. ‘No hablo con sacerdotes, tengo un rabino principal y estudio la Torá. Soy reconocido internacionalmente como amigo de Israel y estudioso de la Torá'”, indicaron desde Estados Unidos.

No obstante aclararon: “Aún así, Milei siguió describiéndose como católico y adoptó posiciones más en línea con la política del Vaticano que sus oponentes, incluido el objetivo de prohibir el aborto, que fue legalizado en Argentina en 2020″.

La nota también repasó los enfrentamientos que supo tener Francisco con los Kirchner cuando gobernaron el país, pero marcó que las críticas de Milei “fueron mucho más duras”.

“Durante sus diez años como el primer Papa del continente americano, el Papa Francisco visitó a todos los vecinos de la Argentina, pero no a la Argentina. Se especuló mucho con que evitó su país de origen para mantenerse al margen de su política de polarización. Pero Francisco dijo que planea regresar a casa el año próximo. ¿Quién podría darle la bienvenida? El presidente Milei”, cerraron en The New York Times.

LA NACION