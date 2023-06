Elecciones 2023: Luis Petri aseguró que no hay posibilidad de gradualismo y cruzó a la CGT al explicar cómo implementaría una reforma laboral

escuchar

El precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, Luis Petri, analizó esta mañana la coyuntura argentina y habló sobre las primeras medidas que tomaría de resultar vencedora la fórmula de Juntos por el Cambio que integra en las próximas elecciones. En ese contexto, aseguró que “no hay posibilidad de gradualismo”, se refirió al paquete de medidas que impulsaría a nivel parlamentario y cruzó a la CGT al explicar cómo implementaría una reforma laboral.

“La Argentina no da más para parches y remiendos ni tampoco para atajos populistas. Entonces, cuando Patricia [Bullrich] asuma, tiene que ir por cambios profundos, por una reforma del Estado. La causa de la inflación, que es insostenible, es el gasto público, porque tenés a un Estado que gasta más de lo que recauda y que está obligado a emitir descontroladamente”, evaluó el radical en diálogo con La Red.

En ese marco, a Petri le preguntaron si los cambios aludidos podrían llevarse a cabo de forma gradual o si cabría en su lugar un política de shock. Entonces, contestó tajante: “No hay posibilidad de gradualismo, hay que tomar medidas urgentes, inmediatas. Hay que llegar al Gobierno con un paquete de medidas, porque es el momento en el que vos tenés legitimidad social para hacerlo y además porque el compromiso es con la gente. Los acuerdoS que vamos a hacer con Patricia son con la gente y lo primero que tenemos que hacer es cumplir los compromisos de campaña, que implican enviar al Congreso medidas que entre otras cosas tengan una reforma del Estado para achicar el gasto público y hacerlo más eficiente. El ajuste tiene que empezar por la política. La política tiene que dar el ejemplo”.

A continuación, puso como ejemplo la situación en la que se encuentran actualmente la mayoría de las empresas del Estado. “Tenemos 32 y tienen un déficit de 5 mil millones de dólares. Solo son dos o tres las que dan superávit y el resto dan déficit. Entonces, tenés que sanearlas, lo que no significa privatizarlas, pero no se puede permitir que 44 millones de argentinos paguen el déficit de esas empresas”, afirmó.

Seguidamente, al precandidato a vice de Bullrich le consultaron respecto de cómo se implementaría la reforma laboral que proponen desde su espacio y sobre cómo se sentaría a conversar este tipo de modificaciones con la CGT, que las rechaza. En ese momento, respondió: “Lo van a tener que entender. Vos tenes en la actualidad 6 millones de trabajadores registrados, que están regidos por la Ley de Contratos de Trabajo y tienen derechos adquiridos que no les podes tocar. Ahora, por el otro lado tenés otros 6 millones que están en la más absoluta precariedad y no están regidos por la ley, no tienen absolutamente nada y están en negro, absolutamente precarizados. Sobre esos tenés que generar un régimen especial que los permita incluir”.

Después, completó: “Cuando camino el país, te encontrás con muchísimas Pymes y comercientes que te dicen: yo podría contratar dos o tres empleados más, pero bajo este régimen de trabajo no lo puedo hacer. Entonces, tenés que desatar el nudo que hoy te impide contratar trabajadores en la Argentina, respetando los derechos de los que ya están registrados, pero incluyendo a los que están precarizados y en la más absoluta informalidad ¿Se van a quejar la CGT y los sindicatos si incluimos a esos 6 millones de trabajadores y le damos la calidad laboral que hoy no tienen? Son unos caraduras”.

Noticia en desarrollo

LA NACION