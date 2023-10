escuchar

Sergio Massa, candidato a presidente por Unión por la Patria (UP), se metió de lleno en la campaña de jefe de gobierno porteño en un acto que compartió con Máximo Kirchner en el Bajo Flores. Al recordar una visita de Néstor Kirchner al barrio en 2003, el ministro de Economía llamó a múltiples sectores a votar a Leandro Santoro: “Quiero que nos preparemos para abrir los brazos y abrazar a aquellos radicales, socialistas, independientes, los hombres del mundo del trabajo, los empresarios que crean en un proyecto nacional, a que vengan desde el 10 de diciembre a formar parte en la ciudad y en la Nación de nuestro gobierno de unidad nacional”.

Además, el exintendente de Tigre volvió a acusar a Jorge Macri, el candidato porteño por Juntos por el Cambio (JxC), de ser beneficiado por su parentesco con el expresidente Mauricio Macri: “Quiero pedirles que me ayuden a convencer en estos 12 días a cada porteño y cada porteña que no viven en un reinado, que no tienen que resignarse a que el cambio de jefe de gobierno sea por transmisión sanguínea. No es cambiar al dueño por el primo, pueden elegir una alternativa. Se llama Leandro Santoro”.

Máximo Kirchner y Sergio Massa, en el acto que protagonizaron juntos en el Bajo Flores UP

A su vez, el candidato volvió a resaltar las medidas que tomó desde que se hizo cargo de la cartera económica a mediados del año pasado: “Tenemos la responsabilidad de recorrer el camino de que salarios y jubilaciones aumenten su poder de compra. Empezamos hace poco: eliminamos el impuesto a las ganancias definitivamente. Empezamos a devolver el IVA en la canasta básica de alimentos, 16 millones y medio de argentinos ya recibieron la devolución del IVA en la canasta. Pero no alcanza, y tenemos que ir por más”.

También volvió a criticar algunas de las propuestas llevadas adelante por Javier Milei, su contrincante por la presidencia, y otros candidatos de La Libertad Avanza (LLA): “Quiero que me ayuden a que cada mamá de la Argentina entienda que estamos en una elección que lo que define es un modelo de valores como sociedad. Que lo que estamos discutiendo es si las vacunas de nuestros hijos y el plan de vacunación son gratuitos o si tienen que pagar $1,6 millones de pesos al año, que es lo que costaría si no tuviéramos el plan de vacunación. Que le digamos a cada mamá que cuando ellos plantean la libre venta de armas están mandando a nuestros hijos al colegio armados. Que queremos a nuestros pibes con una notebook en la mochila y no con un arma”.

Saludo entre Máximo Kirchner y Sergio Massa UP

Previo a las palabras de Massa, Máximo Kirchner se dirigió al público en Bajo Flores, en un acto que también tuvo la presencia de la candidata a legisladora porteña Paula Penacca. En su discurso aprovechó la ocasión de la visita de su padre en 2003 para criticar algunas posturas de candidatos opositores con respecto a la última dictadura militar: “El día anterior de que Néstor viniera al Bajo Flores, el Congreso Argentino derogaba las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Parece mentira que 20 años después hayan algunos todavía que siguen insistiendo que lo que sucedió no sucedió. Más que gorilas, son inhumanos. Ese día también acá, en épocas de vouchers escolares e ideas que son presentadas como novedosas y lejos de servirle al conjunto de la sociedad están, vino y trajo para las pibas y los pibes el boleto estudiantil”.

“A veces me da mucha tristeza cuando veo que mi pueblo pareciera haber perdido ese autoestima. No dejen que los quiebren, que les digan que no merecen, que su trabajo y su esfuerzo diario no vale, ya sea con un recibo de sueldo en blanco o no. Nuestro país tiene todas las condiciones para desarrollarse”, continuó.

LA NACION