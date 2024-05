Tensión diplomática: el embajador argentino en España se reunió con el canciller y no pidió disculpas por los dichos de Milei

Escuchar

En el marco de la escalada tensión diplomática, el embajador argentino en España, Roberto Bosch, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. El funcionario del gobierno español convocó al representante argentino esta mañana en la sede del Ministerio para exigirle que el presidente Javier Milei exprese unas “disculpas públicas” tras acusar de “corrupta” a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bosch le negó esas disculpas, según informaron fuentes oficiales argentinas a LA NACION.

Las relaciones diplomáticas penden de un hilo. Albares había considerado las acusaciones como un “ataque” y una “injerencia” en la política interna de España. “Esperamos esas disculpas y en adelante vamos a actuar en consecuencia si no las hay”, había expresado el jefe de la diplomacia española antes del encuentro con el embajador.

Esto se da sólo un día después de que el gobierno español llamara a consulta “sine die” a la embajadora de España en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez, lo que representa una “retirada temporal” de la representante española del país.

“Los dichos sobrepasan cualquier tipo de cuestión política y no tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y entre dos pueblos tan unidos con lazos de hermandad”, cuestionó Albares. Y sumó: “Se lo recibió de buena fe para un acto de la ultraderecha, se lo trató con respeto y se pusieron a disposición recursos públicos necesarios para su estancia. A esto respondió con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España”.

El País de España destacó que la llamada a consultas del embajador es una de las medidas más fuertes de protesta en términos diplomáticos. “El Gobierno español fue, en los últimos años, muy poco partidario de recurrir a ella y no lo ha hecho, por ejemplo, cuando llamaron a consultas a sus embajadores en Madrid tanto Marruecos, como Argelia o Israel, con motivo de otras tantas crisis diplomáticas”, expresó uno de los artículos del diario español.

Las polémicas declaraciones de Milei se dieron durante el evento “Europa Viva 24″, organizado por el partido de ultraderecha Vox en Madrid. “Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país pueden producir, qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abusos pueden llegar a generar. Digo… aún cuando tengas a la mujer corrupta [y se ensucie] y se tome cinco días para pensar”, lanzó, haciendo referencia a los presuntos casos de corrupción y tráfico de influencias por los que se investiga a la primera dama, y a las posteriores “jornadas se reflexión” que se tomó Sánchez, argumentando estar harto de las campañas de desprestigio y para evaluar si continuaba o no en el cargo.

Por su parte, el presidente español también habló este lunes por la mañana y se sumó al pedido de “rectificación pública” hacia su par argentino. “Entre gobiernos, el respeto es irrenunciable”, consideró, y acotó: “Quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. Nosotros sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la democracia. Somos países hermanos, cuyos pueblos se quieren y se respetan. Pedimos una rectificación pública, y la respuesta del gobierno español será acorde a los lazos de hermandad con la Argentina”.

Milei durante el acto "Viva 24" de Vox, en el Palacio de Vistalegre. Carlos Luján - Europa Press - Carlos Luján - Europa Press

La respuesta de Milei

Mientras que algunos funcionarios defendieron a Milei y aseguraron que “nunca había dado nombres”, por lo que la reacción del gobierno español era “infundada”, el Presidente eligió -como es habitual- la red social X para responder. En primer lugar, luego de la conferencia compartió un video de su presentación junto con el mensaje: “Por más que algunos quieran tapar el sol con las manos para que no se escuche el grito de LIBERTAD, acá les dejo mis palabras en el VIVA 24 que tanto incomodan y que desesperan por ocultar”.

Por más que algunos quieran tapar el sol con las manos para que no se escuche el grito de LIBERTAD, acá les dejo mis palabras en el VIVA 24 que tanto incomodan y que desesperan por ocultar...



VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! https://t.co/PYq2jqycxz — Javier Milei (@JMilei) May 19, 2024

