Sergio Massa, candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), pidió que se le haga un examen psicológico a los candidatos que participen de un eventual ballottage, si las elecciones generales van a segunda vuelta. En una entrevista con República Z, el actual ministro de Economía de la Nación contó en qué consiste su pedido: “Yo voy a pedir que para el debate de segunda vuelta, si nos toca participar, que tres universidades hagan evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos. En algún momento el alcoholismo de un general nos llevó a la guerra, ser presidente requiere una estabilidad emocional que no te puede llevar en campaña a decir cualquier cosa por un voto”.

El ex intendente de Tigre justificó su postura en base a la responsabilidad que implica la investidura de la presidencia: ”Básicamente consistiría en ver si tenés adicciones, una fibroscopía, y ver si tenés equilibrio mental. Gobernar es una cosa seria, tomás decisiones que involucran a 50 millones de personas. Hay que poner el psicofísico y mostrárselo a la gente, para ver si hay equilibrio mental o no. Porque involucra decisiones que trascienden”.

Las declaraciones de Massa se dieron después de que Javier Milei, su contrincante por La Libertad Avanza (LLA) en la carrera presidencial, generara una fuerte polémica a partir de unas declaraciones que dio a Radio Mitre en las que aconseja a los argentinos que no ahorren en la moneda local: “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

Así se mostró en la misma línea que el jueves anterior desde la costa bonaerense, cuando manifestó antes de entrar a la cumbre que hizo con empresarios en la terraza del bar Furia mientras se desarrollaba el Coloquio de Idea en el Hotel Sheraton -adonde no asistió- que “cuanto más alto esté el precio del dólar, más fácil es dolarizar”.

LA ARGENTINA A LAS PUERTAS DE LA PEOR CRISIS DE SU HISTORIA



Lo venimos diciendo hace tiempo. Este modelo que defienden los políticos no va mas.



Estamos frente a las puertas de la peor crisis de la Historia argentina. Lo que estamos viendo con la inflación, el dólar y demás son… — Javier Milei (@JMilei) October 9, 2023

A raíz de dichas declaraciones, el presidente Alberto Fernández denunció a Milei por el delito de “intimidación pública”. La presentación fue realizada en los tribunales federales de Retiro y quedó a cargo de la jueza María Servini, según informaron fuentes judiciales. Además del aspirante a la Casa Rosada, fueron acusados por el delito el candidato a jefe de Gobierno porteño de LLA, Ramiro Marra, y el candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires del mismo espacio, Agustín Romo.

Milei, por su parte, reaccionó de manera provocativa por las redes sociales. “LA CASTA TIENE MIEDO... LA LIBERTAD AVANZA VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, señaló el candidato presidencial en la red X, ex Twitter. Desde las filas de La Libertad Avanza anunciaron una conferencia de prensa para esta tarde, en la que el candidato presidencial buscará rebatir las acusaciones.

“Yo pensé que [Alberto Fernández] era profesor de Derecho Penal”, lanzó, en diálogo con LA NACION, Guillermo Francos, principal emisario político de Milei y quien, hasta hace pocas semanas, estuvo al frente de la representación de la Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un cargo al que fue designado por el propio Fernández en 2019. “Debería estudiar Derecho Constitucional. Nosotros promovemos la libertad”, agregó Francos, una figura que suena como ministro del Interior de un virtual gobierno de La Libertad Avanza.

“El presidente está queriendo buscar culpables de sus errores políticos. Que se ponga a administrar la crisis económica y social de la Argentina, en vez de ir a la Justicia con denuncias sin sustento”, apuntó, por su parte, Marra, quien aconsejó ayer no ahorrar en pesos argentinos, sumándose a los dichos de su candidato a presidente.

